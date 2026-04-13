18區人口老化｜東區、黃大仙年齡中位數52歲最高　離島最「年輕」

香港人口持續高齡化，統計處數據顯示，2025年年中本港65歲或以上長者人口（下稱「長者人口」）約178萬人，佔整體人口比例升至24.8%，約每4個人便有1名長者，人口年齡中位數升至49.4歲。18區比較，東區、黃大仙、葵青、觀塘區長者人口比例已超過25%，更有5區年齡中位達到「5字頭」，最「後生」是離島區。人口老化影響下，本港多區面臨勞動人口參與率下降、撫養比率上升兩大壓力，以下用5張圖看懂18區人口老化情況。

註：除特別註明外，統計均不包括外籍家庭傭工。



2016至2025年香港長者人口數目上升趨勢

本港長者人口持續上升，政府統計處早前出版《2025年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書，顯示近10年間由2016年年中116.3萬人，增加53%至2025年年中178萬人；長者人口佔整體人口比例同期由16.5%增至24.8%，人口年齡中位數同期亦由44.3歲升至49.4歲，即將「入五」。

2025年年中香港18區長者人口比例

全港18區比較，2025年年中沙田區內長者人口達16.7萬最多，其次是觀塘（16.6萬）、東區（13.7萬）。按長者人口比例計，4區長者人口比例達25%，包括東區（27.1%）、黃大仙（26.9%）、葵青（25.3%）、觀塘（25%）。18區內僅離島、元朗兩區長者人口比例低於20%。（註：18區分年齡人口數目統計涵蓋外籍家庭傭工）

2025年年中香港18區年齡中位數

人口年齡中位數方面，東區、黃大仙均達52歲並列全港最高，南區、觀塘及葵青亦已步入「5字頭」，另外荃灣、大埔、沙田區也即將「奔5」。全港最「年輕」地區則包括離島（年齡中位數43歲）、油尖旺（45歲）、中西區（45歲）。

人口老化挑戰：勞動參與率下降、撫養比率上升等

人口老化為社區帶來多重挑戰，包括勞動人口參與率下降、撫養比率上升等。數據顯示，本港多區勞動人口參與率均持續下跌，當中黃大仙區勞動人口參與率於2025年年中跌至51.4%，為全港最低，其次為觀塘、葵青，均只有52.3%。18區之中僅離島區內勞動人口參與率不降反升，至2025年中達59.7%，比10年前2016年的59%增加0.7個百分點。

至於比較各區總撫養比率，即區內15歲以下和65歲及以上人口數目相對每千名15至64歲人口的比率，東區達605全港最高，其次南區（總撫養比率為569）、灣仔（566）亦錄較高水平，反映這些地區內有較多兒童和老人需要由工作年齡的人口照顧。

多方面措施應對社會高齡化

為應對人口老化，2025年《施政報告》提出成立「社會高齡化對策工作組」制訂相關對策。另一方面，面向銀齡消費人群的服務及產品，或稱「銀髮經濟」也能為本地經濟增長注入新動力，政府2024年成立「促進銀髮經濟工作組」，並已於去年落實推行30項相關措施。