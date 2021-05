奢侈品｜有產品力壓紅酒名車升值最多　邊樣嘢10年升值近5倍？

撰文: 林奧莉 最後更新日期: 2021-05-02 14:30

物以罕為貴,無論藝術品、珠寶手飾,抑或名車、名酒均有價有市,成為不少富豪的收藏對象。新加坡22歲網紅蔡佳芸(Calista)就經常於網上展示各款名牌手袋、服飾,而她的母親蔡欣穎(Jamie Chua)更因擁有超過200個愛馬仕(Hermès)手袋而被譽為「Hermès女王」。到底收藏哪款奢侈品最保值,有哪些拍賣品以天價成交?以下將一一為你介紹:

根據獨立國際房地產顧問機構萊坊2021年《財富報告》中的萊坊奢侈品投資指數,原來愛馬仕(Hermés)手袋2020年價值按年上漲17%,升幅跑贏紅酒、古董車,連續第二年榮登榜首。

另外,2020年部份奢侈品如硬幣、彩虹鑽石、稀有威士忌等投資價值下跌,當中以藝術品跌最多,下跌11%。不過,長線投資而言則以稀有威士忌升值最多,過去10年間價值增長近5倍,而古董車則升值近2倍。

雖然稀有威士忌最保值,但論受歡迎程度藝術品仍是各地投資者最愛。在全球及9個地區中,藝術品均是投資者的首選或次選,而稀有威士忌排名則介乎第6至9位。

報告又列出2020年最高成交額及最值得關注拍賣品,當中由英國著名畫家培根(Francis Bacon)繪畫的三聯畫《Triptych Inspired by the Oresteia of Aeschylus》成交額高達8460萬美元(約6.6億港元)。