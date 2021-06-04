新冠疫苗｜香港接種踏入百日　盤點各地接種率　港人打針快定慢？

撰文： 數因斯坦 最後更新日期： 2021-06-04 12:30

本港新冠肺炎疫苗接種計劃已推行近100天，截至6月2日，本港確診個案累計11,849宗，1,419,078人已接種最少一劑疫苗，佔16歳或以上人口約21.5%。食物及衞生局局長昨（4日）批准降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲。近日商界紛紛推出疫苗抽獎或優惠，希望鼓勵更多市民接種疫苗。

先看現時各國疫苗接種率▼▼▼

特首林鄭月娥早前指出，現時本港的疫苗接種比率不理想；與其他地方相比，香港目前首劑疫苗接種率相對落後。

不過本港於2月底才開始大規模接種疫苗，較英、美等地遲兩至三個月，也比新加坡遲一個月。若與其他地方接種疫苗後100日的表現作比較，香港打針進度是快還是慢呢？

其他國家疫苗接種情況▼▼▼

綜合以上各地的數據，各地開展大規模疫苗接種100日時仍以英國及美國的接種率較高，香港排行第三。

另外，上述大部份地方開始接種疫苗後，每日確診數目持續下跌或維持於低水平，反映疫情有受控跡象。

另一方面，也有國家接種疫苗後，疫情仍未受控。以2月開始接種疫苗的智利為例，智利的接種速度快，至今接種率達55%，但現時確診個案仍平均每天數千宗，疫情不穏，有分析指是與疫苗產生的「安全假象」及當局太早解封有關。即使已接種疫苗，各地亦不能於防疫鬆懈，世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）早前（4月29日）警告，各國不應犯錯，即太快放寬防疫限制，以免出現新一波疫情。