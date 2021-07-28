何詩蓓奧運奪銀｜與張家朗同創港歷史！何詩蓓獎金待遇原來差咁遠

先看何詩蓓數據▼▼▼

【何詩蓓／張家朗／奧運金牌／銀牌／獎金】東京奧運會2020港隊再有獎牌進賬，港隊女飛魚何詩蓓於女子200米自由泳決賽取得銀牌，連同劍擊隊張家朗取得金牌，今屆東京奧運港隊已兩度創出香港歷史。雖然兩人同創歷史，但究竟何詩蓓的銀牌與張家朗的金牌獎金待遇相差多遠呢？以下圖表話你知。



重溫何詩蓓及張家朗奧運奪牌歷史一刻▼▼▼

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張家朗取得奧運金牌，單計「精英運動員計劃」獎金，已可獲得500萬元。惟由於何詩蓓取得的是銀牌，「精英運動員計劃」獎金有有金牌的一半，即250萬元。

不過以精英運動員資助金額計算，張家朗與何詩蓓同樣達到取得奧運會獎牌的「精英甲+」運動員類別，如果以全職計算，標準資助額每月41,030元，額外亦有48,240元，每月資助額相比港人每月入息中位數多出一倍。

綜合以上，單計「精英運動員計劃」，取得奧運會金牌及銀牌的差別主要在於獎金金額，即張家朗至少多袋何詩蓓250萬元。

以上資料只供參考，實際資助額仍要視乎多種因素，或有改變。