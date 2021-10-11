董建華心臟問題入院｜心臟病年殺港人多達呢個數！8大症狀要留神

先看心臟病在10大「致命疾病」中排第幾▼▼▼
【心臟病症狀徵狀／董建華】香港01消息指出，現年84歲的全國政協副主席、前特首董建華因心臟問題曾留醫瑪麗醫院，而董建華透過發言人回應，上月於瑪麗醫院進行了手術，手術順利完成，正在康復休養，目前在醫院覆檢。董建華因心臟問題曾留醫瑪麗醫院消息，亦引起網民關注心臟病問題。
董建華於今年3月兩會期間曾意外跌倒▼▼▼
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翻查衛生防護中心資料，心臟病是本港第3號「致命疾病」，每年奪去5000至6000多名港人性命，當中男性死亡數字較女性多，45歲以上更是高危。如出現以下心臟病8大症狀，更要留神，及早求醫。
心臟病8大症狀
患上心臟病可大可小，如有以下症狀，就要及早求醫！
1）劇烈運動後產生壓迫性心絞痛，痛楚可擴散至手臂、肩膀、頸部和下顎，但休息後便會有所好轉；病人在心臟病發時，心絞痛的程度會加劇，時間也會延長
2）心律紊亂
3）暈眩
4）出汗
5）惡心
6）四肢無力
7）氣促
8）雙腳水腫
心臟病5招預防方法
1）不要吸煙
2）保持均衡飲食
3）減少進食高膽固醇和高脂肪食物
4）經常做體能活動、保持適當體重和腰圍
5）管理壓力
飲酒可以強化心臟？
衛生防護中心指出，酒精可以強心的說法仍有爭議，提醒沒有飲酒習慣的人士，不要以為飲酒可改善心臟健康而開始飲酒，飲酒人士則應避免飲酒；若患有高血壓或糖尿病等潛在病症，應接受適當治療。
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