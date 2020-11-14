香港糖尿病人竟多到呢個數！9大症狀必看！易疲倦、飢餓口渴小心

【糖尿病症狀、預防方法／世界糖尿病日】今日（11月14日）是世界糖尿病日（World Diabetes Day），喚起外界對糖尿病關注。糖尿病在香港十分常見，按國際糖尿病聯盟（International Diabetes Federation）推算，香港有70多萬人患糖尿病，即每約10個港人，就有1個患者，每年更造成數以百計港人死亡，45歲以上更是高危，不容忽視。究竟糖尿病有什麼症狀？哪類人高危？又要如何預防？

什麼是糖尿病？

糖尿病是代謝失調的慢性疾病，根據國際糖尿病聯盟，全球有超過4億人為糖尿病患者，預計至2040年，患者人數更會增至6.4億；本港則有70多萬人患糖尿病，佔總人口約一成，即每10個港人就有1個患者，估計到2030年增至92萬人。

糖尿病7個高危群組▼▼▼

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根據衛生署數據，糖尿病是本港第10號致命疾病，每年造成300多至600多人死亡。而政府統計處資料顯示，2019年本港有超過46萬名經西醫診斷的糖尿病患者，當中45歲以下組別中比率低於1%，但有關比率隨年齡組別增長上升，45至54歲組別有3.7%，55至59歲組別有9%，60至64 歲組別有12.1%，到65歲及以上組別更達23.4%。

究竟「糖尿病」有什麼症狀要注意？又要如何預防？

糖尿病9大症狀及預防方法 要食番薯葉、番石榴？

糖尿病是長期困擾患者的疾病，暫時未有根治方法，如果出現經常口渴、感到飢餓、容易疲倦等9個徵狀，就要加倍留神！另外，有人說預防糖尿病不可吃飯，要食番薯葉、番石榴及秋葵，究竟是否正確呢？以下一一解答。

糖尿病9大症狀＋預防方法▼▼▼