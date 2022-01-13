COLLAR成員身材數據勁成點？35歲芯駖1個數據大反擊！Marf超完美

【ViuTV女團名單／COLLAR／Marf／Gao／Day／李芯駖／身高／星座／IG】ViuTV 《全民造星IV》女團COLLAR正式出道，成員包括Marf（邱彥筒）、阿Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖（芯駖）、蘇芷晴（So Ching）及王家晴（Candy），平均年齡約24歲。

成為女團除了唱得跳得，原來連身材身高數據一樣得！以下盤點COLLAR成員生日、星座、IG，以及身高等數據資料，當中19歲的Marf以至35歲的芯駖，都超完美，比港女平均更好。



即睇COLLAR成員生日、星座、IG▼▼▼

今次COLLAR女團成員，都大爭議是芯駖以35歲之齡入隊。但如單以數據分析，芯駖除了年紀較大外，其他數據並不遜色，以身高為例，芯駖身言有163厘米，於COLLAR中並列第3。

ViuTV 《全民造星IV》女團COLLAR正式出道，造型照穿上黑色衣服，型格十足。（ViuTv Facebook）

COLLAR首次表演精華▼▼▼

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另外，根據美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2021年男女平均身高數據，香港女性平均身高158.7厘米，即芯駖其實已比港女平均高度高4.3厘米。而團中最高的Marf身高有166厘米，比港女平均高度高7.3厘米。

即睇COLLAR成員身高▼▼▼

各位COLLAR粉絲，記得要記下各成員資料，做足功課了！