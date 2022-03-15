本港2月中小企生意近兩年最差　唯獨呢個行業逆市增聘人手

第五波疫情下，各行各業生意大受打擊，根據統計處《2月中小型企業業務狀況》統計調查，中小企業務收益跌至22個月以來最差，究竟哪個行業業務最受影響？相關僱員又面臨甚麼影響？



統計處訪問600位僱員人數少於50人的中小企受訪者，根據他們的回覆編製動向指數，指數50以上代表向好，50以下相反。最新數據顯示2月份中小企業務收益動向指數跌至29.9，為22個月以來最低，反映業務進一步變差，預期下月情況亦不樂觀。

按各行業分類，飲食、物流業務最差，兩個行業動向指數分別由12月及1月開始跌，由原本超過40跌至現時約20，由於指數低於50已反映情況向差，可見飲食業及物流業現時業務變得更差。

上述提到1月份飲食業業務下跌最多，至於2月份則是物流業最受影響。物流業現時動向指數下跌21.7點，為疫情以來最低，相信與期間收緊防疫限制，以及大批司機和職員染疫有關。報告同時指出2月份中小企的營商氣氛進一步惡化，地產業的跌幅為第二高。

中小企業務轉差，各行業僱用人數亦隨之下跌，其中以飲食業的情況最嚴重，其次是地產、批發、物流等，主要是1至2月業務最受影響的行業。

在7個行業中，商用服務業是唯一情況轉好的行業，僱用人數於2月份反而稍增加。根據資料，商用服務包括資訊科技服務、資料處理、寄存、法律及會計、管理顧問、廣告等工作。