港女平均身高2022出爐！原來呢個高度已算高　一條問題睇妳高定矮

【港女身高／女性身高】女性究竟身高多少米或厘米，才算高或矮呢？美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）公布2022年全球女性平均身高數據，當中港女平均身高有上升！



先回答一條問題看你的高度對比平均港女，算高還是矮▼▼▼

美國智庫《世界人口評論》（World Population Review）2022年全球女性平均身高數據顯示，香港女性平均身高由2021年的158.7厘米，上升至2022年的160.62厘米，一年間上升1.92厘米，惟於調查的195個地區中只排第100名。

160.62厘米身高的女性是什麼概念？以女子組合COLLAR成員身高計算，8名成員中只有6名成員高於160.62厘米，當中以邱彥筒（Marf）最高，有166厘米，其次是王家晴（Candy）的165厘米。蘇芷晴（So Ching）、李芯駖、蘇雅琳（Ivy So）及許軼（Day）同樣高於港女平均身高。餘下陳泳伽（Winka）及沈貞巧（阿Gao）則比港女平均矮。

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內地女性平均身高比日本、韓國更高



以全球計算，荷蘭女性平均身高最高，有170.36厘米，其次是黑山共和國的169.96厘米。最矮的則是危地馬拉，女性平均身高只有150.91厘米。

至於內地女性平均身高163.46厘米，排第54名，比韓國及日本的女性平均更高。