食品加幅勁　物價指數卻無感？學者拆解原因　４個原因通脹仍溫和

環球通脹持續高企，其中英國、美國最新物價指數（CPI）均上升8%-9%，同創近40年新高；亞洲方面韓國、新加坡等都錄得逾5%升幅。反觀本港，即使不少市民都感受到日常貨品售價貴了不少，但5月CPI僅按年升1.2%。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指出，現時食品物價升幅較住屋及整體物價高，市民對食品價格感受較為強烈，令整體物價數字與市民的「感覺有差異」。他表示，因應本港可從內地及鄰近亞洲地區進口食品，同時本港油價本來就較貴，以致近期價格上升對進口運輸費的影響相對輕微，加上內地物價穩定及人民幣貶值等原因，預期年內本港物價升幅仍維持溫和。



自2021年下半年起，世界多地通脹率攀升，至今年俄烏戰爭爆發後再趨惡化，如英國5月CPI按年飆升9.1%，美國CPI亦急升8.6%，均創近數十年新高；韓國、新加坡5月CPI按年亦分別升5.4%及5.6%。

本港與新加坡同樣倚賴進口貨品，同時食品、能源等都出現加價潮，不過最新5月通脹率仍相對溫和，按年升1.2%。港府發言人亦指出，5月衣履和外出用膳及外賣價格升幅加快，能源相關價格升勢持續，基本食品價格升幅放緩但仍然明顯。

多種消費品齊加價，為何仍未反映在物價指數上？原因之一，是指數中權重比例高逾4成的住屋價格（註：主要統計租金、差餉、管理費等雜費）按年下跌0.5%，而價格上升的項目中，除了食品物價指數食品佔比超過2成，雜項服務佔比超過1成外，其餘項目所佔權數均相對小，導致經加權計算後的整物價指數上升幅較小。

李兆波指出，現時食品物價升幅高於整體物價及住屋物價，由於食物是「日日都要畀」的支出，市民對食物價格升幅的感受，或較每月只付一次的住屋支出更為強烈，因此整體物價數字與市民的「感覺有差異」。

對於住屋物價放緩，李兆波指原因主要在於與內地仍未通關，同時Staycation熱潮漸減，令不少原本租住劏房、納米樓的人轉向酒店，住宅租金因而下調；此外也與疫情下內地來港學生的住屋需受挫等有關。

至於香港倚賴進口貨品，外圍通脹對本地影響會有多大？李認為，食品方面本港除了有內地供應外，以往從歐美進口的冰鮮食品，也可暫時以亞洲地區的出口替代，不會出現與歐洲類似的通脹情況。貨物運輸費用方面，由於本港油價「一向貴開」，現時油價上升的對進口貨品運輸費的影響反而不像其他地方明顯。他亦表示，由於內地物價穩定，加上人民幣貶值，預期年內本港物價升幅仍維持溫和，約1%多至2%左右。