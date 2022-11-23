吸毒年輕化　青少年染毒年增44%　新呈報個案元朗、沙田佔最多

本港毒品問題有年輕化趨勢，統計處早前發布《2021香港毒品情況》，21歲以下年輕吸毒者按年急增44%至873人，首次吸毒平均年齡維持在19歲。而全港各區中以元朗區的新呈報吸毒人數最高，其次是沙田及北區，情況值得關注。



統計處指，過去十年本港毒品問題有所改善，呈報吸毒人數由2011年的11,572人減少至2021年的6,019人。然而，2021年報吸毒者總人數較2020年的5,776人，按年輕微反彈4%。當中，青少年吸毒人數大幅上升，21歲以下吸毒者人數由2020年607人，上升44%至2021年的873人。

此外，首次被呈報吸毒者亦由2020年1,596人急增至去年1,979人，升幅達24%。當中同樣以青少年佔大多數，30歲或以下人士佔比達63%。

各區比較，據保安局禁毒處統計，2021年元朗區首次呈報吸毒人數全港最多，達243人，佔比達13.6%，其次是沙田（167人，9.4%）及北區（148人，8.3%）等。不過，元朗區人口本身就較多，2021年達66.2萬，而按每1萬人口首次被呈報吸毒人數計，比率前三依次為北區（4.9人）、南區（4.7人）、油尖旺（4.2人），元朗區以一年每1萬人約3.7人首次被呈報排行第四。

常見毒品方面，海洛英仍然是最常被吸食的毒品，2021年被呈報吸食人數2,388人，按年稍減16%。至於吸食人數顯著增加的毒品有可卡因及大麻，被呈報吸毒人數分別按年升47%及33%。

統計處提醒，2020及2021年的數字或會受2019冠狀病毒病疫情影響，須謹慎分析。