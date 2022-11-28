外賣盛行電單車意外飆五成　司機傷亡率逾九成　車手安全惹關注

疫情不少人投身外賣車手行列，立法會新一期《數據透視》指出，去年本港電單車領牌數較2011年急增86%至7.2萬架，所涉交通意外由一年2,300宗大幅增至一年3,400宗。而由於在交通意外中，「皮包鐵」的電單車司機死亡率遠較其他交通工具高，車手安全值得關注。



運輸署資料顯示，2021年交通意外中，「皮包鐵」的電單車司機傷亡率高達九成，死亡率亦遠較其他交通工具高，每千名涉意外司機車中約3.85人死亡，較平均水平（每千名意外司機約1.03人死亡）高出兩倍以上，電單車司機安全值得關注。

而據立法會文件，電單車意外比率近年其實有所下降，由2011年每千架61宗，降至2021年的每千架49宗，並且排在巴士、的士及小巴之後。但因為近年電單車數量急升，尤其於疫情下年均增加6,500架，較疫情前年均增2,500架高，導致涉及意外的電單車數目由2011年2,328架升至2021年3,376架，升幅達47.8%。

文件顯示，2021年整體交通意外傷亡人數達2.18萬人，較疫情前2019年急增1,600人或7.8%。而當中行人及乘客的傷亡人數有所下降，但司機傷亡數字明顯上升至2021年的1.35萬人，其中電單車或單車駕駛人士比例顯著上升，由在2017至2019年間約37%至38%，升至2021年的44%，推算達5,940人。

至於單計電單車，2021年相關交通意外受傷人數達3,623人，較2019年2,878人飆升26%，而重傷人數於2020年更一度高達532人。

整體而言，涉及傷亡的交通意外宗數於過去10年數目大致平穩，但於疫情下顯著上升：由2019年1.61萬宗升一成至2021年的1.78萬宗。而由於近年政府加強利用科技保障行人安全，令易致重傷的車輛碰撞行人意外比例由22%降至15%，致命及嚴重交通意外宗數亦得以減少。