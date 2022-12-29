中大調查指無意到大灣區發展市民急增24.5百分點　79%表明不會去

政府近年積極參與大灣區發展，中大香港亞太研究所最新民調顯示，約34%巿民視大灣區規劃為港發展機遇。不過，調查亦指出近8成巿民無意到大灣區內地城市生活或工作，比例較去年升24.5個百分點，逾半認為港人在內地城巿的發展優勢很小甚至沒有。



中大香港亞太研究所近期每年進行市民對「粵港澳大灣區發展規劃」的意見調查，今年調查結果顯示，約34%受訪者認為「大灣區規劃」是香港發展機遇，約21%不同意，結果與去年7月份相若。

無意到大灣區發展的比例則明顯增加，79%受訪者表示不會到大灣區內地城市生活或工作，較去年增加24.5個百分點，有意到大灣區發展的佔比則由31.2%跌至10.1%。

同時，有意鼓勵香港青年人去大灣區內地城巿發展的比例亦下跌，約63%受訪者表示不會鼓勵，較去年增約17個百分點。

現時本港人才短缺，政府早前發表《香港創新科技發展藍圖》，提出多項措施吸引海外人才來港發展。但調查顯示，巿民認為香港對海外創科人才的吸引力較小，約66%受訪者表示吸引力頗小或非常小，只有約15%認為頗大或非常大。

至於對內地創科人才的吸引力則相較大，有約43%受訪者認同有頗大或非常大吸引力。相比海外人才，今次調查顯示巿民認為更能吸引內地人才。