全港現有過百間口罩專賣店　油尖旺最多　多少進駐大型購物中心？

本港新冠疫情漸趨穩定，政府逐步放寬防疫措施，特首李家超1月31日出席行會前見記者，表示將待冬季流感高峰期後再考慮應否取消口罩令。疫情持續三年，由爆發初期全城搶口罩，到本地口罩生產商湧現，新常態下口罩專賣店隨處可見，究竟現時全港尚餘多少間？它們大多開設於哪些地區？



根據網上資料，截至1月底，香港12間口罩專賣店的門巿數目至少達108間，分布在全港17區，其中有30間在油尖旺區，18區中佔比最多，其次是灣仔區和觀塘區，分別有13和9間。

本文的店舖資料於1月31日，以關鍵字「口罩門巿」在Google搜尋引擎搜尋，所得到的首12間口罩或防疫用品專賣店的所有分店門巿資料，不包括特約銷售點、販賣機、快閃店及臨時攤位。



油尖旺區達30間 進駐香港主要商業區及購物中心

在旺角，現時至少有14間口罩專賣店，分布在各主要街道，單計西洋菜南街已有5間，另有3間位於亞皆老街，以及多個區內商場內，更未計臨時攤位及特約銷售點，相信實際或有更多。

同區的尖沙咀則有至少12間，不少位於大型購物中心，例如海港城、K11 Art Mall及K11 Musea，以旗艦店形式營運，將口罩宣傳作服飾配搭之一。

至於銅鑼灣，現存有至少9間口罩專賣店，大多位於波斯富街一帶，另外，曾被列為全港最貴租的羅素街亦有1間，根據過往媒體報道，2022年3月曾有多達6間口罩店。

以上不少口罩專賣店出售由本地生產的口罩，根據香港口罩及防疫設備協會統計數字，本地口罩生產廠數目於2020年最高峰時期曾達200間，不過隨疫情穩定，數量逐漸下跌，現時已跌至20多間。