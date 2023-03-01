口罩令取消｜01問卷：僅四分一人除罩　六成因為咁續戴　即睇結果

【口罩令取消】今日（3月1日）起香港全面撤銷口罩令，在室內、室外及乘搭公共交通工具均不強制戴口罩，可由市民自行決定佩戴與否。「01研數所」昨日（2月28日）發布互動投票，截至今早10時30分共有5,703人投票，近七成半人表示會繼續戴口罩，主要原因是擔心被感染，只有四分之一人表示不會戴口罩，即看投票結果！



▶投票頁面：【互動投票】口罩令取消後 點解你繼續戴口罩／唔戴口罩？

調查於2月28日晚上6時30分發布，截至今早10時30分，有74%表示口罩令取消後會繼續佩戴口罩，26%表示不會佩戴口罩，換而言之，每四人就有三人會繼續戴口罩。

被問及繼續戴口罩的原因，六成人表示「擔心會被感染」，五成表示「戴口罩後比以往更少生病」。其次，有約一成至兩成人認同「太多口罩存貨要清」、「擔心群眾壓力、有安全感」、「戴口罩外貌比不戴更靚」。

至於選擇不戴口罩的人，近八成人表示原因是為「呼吸新鮮空氣」，其次近四成人認為「疫情已受控」，三成人表示「怕戴口罩皮膚差」。