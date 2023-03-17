世界睡眠日｜10個港人4個失眠？做問卷即知睡眠質素　附助眠貼士

【失眠 / 睡眠日 / 助眠貼士】今天（3月17日）是世界睡眠日，但有調查指，本港多達220萬人受失眠困擾，相當於每十個人中就有四個人「冇覺好瞓」；而長期睡眠質素欠佳更會影響健康，增加心臟病、糖尿病、肥胖等風險。到底怎樣才算有睡眠問題？失眠成因有哪些？如何改善睡眠質素？以下一一話你知！



每年3月第三個星期五為世界睡眠日。（Getty）

根據衞生防護中心資料，失眠特徵包括就寢時難以入睡、無法熟睡、夜間經常乍醒和醒後無法再入睡或清晨過早醒來等。

若想知道自己的睡眠健康狀況，可利用中文大學醫務中心網站提供的「艾和夫瞌睡評估表」，按此答問卷（註：僅作參考用途）。

本港失眠情況非常普遍，衞生署一項人口健康調查顯示，有接近半數受訪者都表示，在受訪前30日曾出現至少一種睡眠困擾情況，包括「30分鐘內無法入睡」、「間歇睡醒」和「早醒後無法再入睡」問題。另有研究估計，本港失眠患病率高達39.4%，推算即多達220萬人受有失眠情況。

明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院去年調查亦發現，本港受失眠困擾的人士中，男女比例約為3比7。失眠人士平均入睡所需時間長達75分鐘，而睡眠時間只有約5小時，不少人都表示有容易半夜醒來、發惡夢等問題。

失眠可引致不少健康問題，包括增加心臟病、糖尿病、高血壓、癌症等風險，亦會減弱免疫力；此外會導致反應遲緩、記憶力減退等問題，影響工作及學業表現，並且增加患上抑鬱症、焦慮症的風險。

入眠 / 助眠貼士💤



造成失眠的成因很多，包括心理因素如焦慮、抑鬱；生活模式因素如時差、吸煙、睡前飲用咖啡因飲品等；環境因素如聲音、光線、氣味、床舖不舒服、房間溫度太冷或太熱等，以及生理因素如多尿、咳嗽、疼痛等。若希望改善睡眠，不妨試試避開上述誘因。

應建立良好的睡眠時間表，即使是在週末，也要定時睡覺和起床。（Getty）

衞生防護中心資料指，倘若失眠持續或沒有改善時，應請諮詢醫生或其他專業人士，避免自行服用非處方的成藥，亦切忌以酒助眠。