消費券2023｜機票酒店旅遊網站可用支付工具　最新優惠一文看清

【消費券2023 / 消費券機票 / 消費券酒店 / 消費券優惠 】電子消費券首期3,000元將於4月16日發放，這次是首度於放寬防疫後派發的消費券，預料市民使用時會更闊綽，加上現時已經通關，不少人都考慮以消費券買機票或訂酒店，甚至用來「升級」行程，體驗更貴、更高級的旅遊路線等。

「01研數所」整理各大旅遊網站、酒店預訂平台、旅行社、航空公司等，所接受的電子支付工具、不同支付工具提供的消費券優惠等，更會持續更新，助讀者預訂心水行程。



現時不少旅遊網站及酒店預訂平台都接受或部分接受六大消費券支付平台付款，以下列出Klook、Trip.com、Expedia、KKday、Agoda、Hotels.com分別適用的電子支付工具：

旅行社方面，永安旅遊、東瀛遊、縱橫遊等都可使用消費券付款，其中東瀛遊更接受全部六種消費券電子支付工具：

若想以消費券買機票，國泰航空及香港快運（HK Express）均接受以Alipay HK及WeChat Pay HK付款，香港航空則接受以Alipay HK付款。

至於優惠方面，Trip.com提供信用卡優惠，亦可以消費券配合使用，另外Agoda有多款消費滿額折扣，本文將持續更新其他商戶優惠。

今期消費券沿用Alipay HK（支付寶香港）、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap & Go，以及WeChat Pay HK（微信支付香港）六大電子支付工具平台，已成功領取2022年消費券計劃的市民，會於4月16日直接獲發第一期消費券，而次期將於7月16日派發。