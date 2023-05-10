So Ching宣布退出COLLAR！網民竟即熱搜「全民造星」這位女參賽者

撰文：研數達人
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【COLLAR／So Ching／蘇芷晴／退團】本港娛樂圈今日（5月10日）迎來震撼消息，ViuTv女團COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）宣布退出COLLAR，令COLLAR變成「8-1」。So Ching並在IG發長文講述退團決定，感謝隊友一直不離不棄。
So Ching退團消息一出，令她及「COLLAR」字眼於Google Trends搜尋熱度急升，而網民最關注的，除了So Ching男友李啟言（阿MO），還有一名「全民造星IV」女參賽者亦人氣急升，相當意外。

So Ching並在IG發長文講述退團決定，感謝隊友一直不離不棄。
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自從李啟言（阿MO）去年在MIRROR演唱會發生意外後，已多次傳出蘇芷晴（So Ching）有意退隊，惟COLLAR對外回應時一直強調希望8名成員齊上齊落，詎料今日蘇芷晴（So Ching）宣布退隊，令COLLAR變成「八缺一」。

So Ching並在IG發長文講述退團決定，感謝隊友一直不離不棄。

而蘇芷晴（So Ching）宣布退隊後，「So Ching」及「COLLAR」字眼於Google Trends搜尋熱度急升。

而網民最關注的，除蘇芷晴（So Ching）男友李啟言（阿MO），竟然還有一名「全民造星4」女參賽者意外「爆起」，她就是「全民造星IV」40強參賽者何洛瑤（Sica），未知是否想她加入COLLAR替補蘇芷晴（So Ching）。

她就是「全民造星IV」40強參賽者何洛瑤（Sica）。
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