罪案數字│首季逾2萬宗較疫前升六成　這區爆多宗轟動大案引關注

本港在疫後逐步復常，罪案數字亦同步回升！今年首季本港整體罪案數字為20,584宗，按年急增6,718宗或48.4%，較疫前同期（以2018年首季為例，下同）的12,799宗，上升61%，數字主要由持續攀升的詐騙案所帶動。至於近日元朗、大埔等地區接連爆出多宗轟動全港的「大案」，所屬的新界北總警區罪案數字增長亦是冠絶全港！



警方早前公布今年1-3月整體罪案數字，分別為6,345宗、6,587宗、7,678宗，三組數字均較2022年以及疫情前同期高，尤其是今年2月，即通關初期，罪案數字按年倍增，而3月罪案數字亦按年升六成。

保安局局長鄧炳強解釋，去年首季是第五波疫情，社會活動減少，罪案處於低水平，隨着社會復常加上警方主動出擊，今年一些傳統罪案因而有所上升。此外，首季詐騙案按年急增3,508宗或65%至8,886宗，佔整體罪案的比例增至超過四成。

近期本港不時發生黑幫斬人、持刀傷人等案件，引起社會關注，更有網民形容香港是「國際大刀會」。數據亦顯示，今年首季暴力罪案按年升22%至2,249宗，而三合會相關罪案就由去年同期296宗，上升70%至503宗。

今年首季發生多宗轟動全城的命案，包括大埔龍尾村名媛蔡天鳳碎屍案、涉及麵店嘈音糾紛的元朗康樂路謀殺案、葵涌葵芳閣入屋劫殺案等，不少案發地點都位於新界。

2023年首季轟動大案



據警方統計，元朗、大埔所在的新界北總區，首季錄得338宗選定案件（案件種類請參考統計圖三），僅次於有497宗九龍西警區。而按年比較，新界北總區案件增加138宗全港最多，增幅達41%。不過罪案數字分布，也可能與各區人口數量、經濟活動有關。