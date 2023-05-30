首季暴力案年升兩成　去年黑幫案創10年新高　網民憂淪「大刀會」

本港接連發生多宗黑幫斬人、持刀傷人案件，引發社會關注。今年首季本港錄得2,249宗暴力罪案，按年升22%。當中傷人及嚴重毆打案達890宗，升幅達23%。而數據亦顯示，近年三合會罪案持續上升，2022年全年錄2,254宗與三合會相關的案件，創下近10年新高。不少市民擔憂，若情況無改善，香港或將淪為「國際大刀會」！



今年首季整體罪案數字共20,584宗，按年升48.4%，較疫情前2018年同期升61%。近期本港斬人、傷人案頻頻發生，數據亦反映類似趨勢：今年首季有2,249宗暴力案件，按年升幅達23%，佔整體案件11%。

保安局局長鄧炳強解釋，去年同期是第五波疫情，社會活動減少，罪案處於低水平，隨着社會復常加上警方主動出擊，傳統罪案因而有所上升。

今年元旦尖沙咀有黑幫成員在夜店衝突，其後有人在街頭持刀追斬仇家。（網上影片截圖）

各類暴力罪案中，傷人及嚴重毆打案890宗，佔約40%，其次是勒索（497宗）、刑事恐嚇（345宗），另有6宗兇殺案。數字變化方面，首季傷人及嚴重毆打案件按年升23%，勒索案及刑事恐嚇分別都上升約15%。

街頭血案不斷，令市民有感黑幫活動增加。翻查數據，近年三合會相關罪案數字持續上升，去年全年共錄2,254宗相關案件，不但按年升35%，更創下近10年新高。而今年首季錄得503宗三合會相關罪案，較去年同期升近七成。