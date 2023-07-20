上巿公司明年底前須組性別多元董事會　數據揭兩成公司欠女性董事

香港交易所為推動企業董事會成員性別多元，去年初修訂《企業管治守則》及《上市規則》，要求上市公司董事會於2024年底前須最少有一位另一性別成員。據港交所最新數據，過去四年發行人董事會中女性董事的比例稍有提高，究竟現時女性擔任高管的情況如何？新任命的董事又大多是什麼背景？



截至2023年7月，香港的上市發行人總數為2,613，共有20,314個董事職位。當中女性董事佔比平均為17%，較2020年稍升2個百分點。

根據國際高管人才搜尋及領導力諮詢企業海德思哲（Heidrick & Struggles）2023年《香港董事會監測》數據，2022年新委任的香港恒指企業董事中，女性董事比例創歷史新高，達42%。報告指，金融服務業和工業女性董事任命比例較高，分別錄得按年9個百分點和7個百分點增幅。

雖然新任命的女性董事增加，但整體而言，女性在董事職務參與率仍明顯較男性低，港交所數據指，2023年約四成公司只有一位女性董事，約三成半有超過一位女性董事，其餘約兩成發行人沒有女性董事。

按行業比較，現時女性董事平均佔比最高的依次是醫療保健業、非必需品消費、綜合企業、金融業、必需品消費等，比例為16%至20%。

大多上巿公司高管以男性為主，只有小部份公司的女性董事較多。在沒有超額任職獨董，以及獨董比例過半發行人中，最高女董事比例的公司是中國國家文化產業集團有限公司（745），女性董事達80%。其次是恒生銀行有限公司（11），達73%，另外有7間公司女性董事達67%。