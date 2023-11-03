按揭計算機│最優惠利率維持5.875厘　即計每月供款利息、壓測要求

美國聯儲局於議息後決定將聯邦基金利率維持在5.25至5.5厘，滙豐、中銀等本地銀行隨後於11月2日宣布，將最優惠利率維持不變，保持在現時5.875厘水平。

加息周期下市民供樓痛苦指數大增，「01研數所」特別製作「01按揭計數機」，助你計算最新利率下的每月按揭供款、供款與入息比率、壓力測試月入要求，兼可估算樓市「減辣」後可節省多少印花稅開支，以下即幫你計！



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現時本地主要銀行均有提供P-1.75厘按揭，以現時最優惠利率5.875厘計算，實際利率是4.125厘，屬近年較高水平，市民供樓壓力大增。假設以九成、25年期按揭購入樓價500萬元的單位，在現時息率下，總利息達271.9萬元，較之前（實際利率3.625厘）243.9萬元增加37萬元。至於每月供款就由之前22,832元增加超過1,200元至24,064元，壓力測試最低月入要求亦由之前約46,619元，提高近2,300元至48,897元（註：未計按揭保險費）。

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現時本地主要銀行均有提供P-1.75厘按揭，以現時最優惠利率5.875厘計算，實際利率是4.125厘。（資料圖片）

《施政報告》3招減辣

早前公布的《施政報告》提出多項減辣措施，以減輕市民置業負擔，主要惠及換樓業主、再置業人士及外來人才等，措施包括：

1. 額外印花稅（SSD）的適用年期由3年縮短至2年。換言之，業主在持有物業2年後出售物業，無須再繳付樓價10%的額外印花稅；

2. 買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本；及

3. 為專才等外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，即優化去年為合資格外來人才退還在港置業印花稅的安排，由原本在購入物業時先徵收買家印花稅和新住宅印花稅，然後在相關人士居港滿七年並成為香港永久性居民後才退還（即「先徵後退」），改為在購入物業時先暫免徵收相關稅項，若相關人士其後未能成為香港永久性居民才繳付相關稅項（即「先免後徵」）。