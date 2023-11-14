自願醫保2023｜保費價錢比拼　一文看清標準及靈活計劃產品

自願醫保計劃（VHIS）由政府在2019年4月起推行，提供政府認可的自願醫保產品讓市民認購，同時亦是「扣稅三寶」之一，每名受保人最高可在每個課稅年度扣稅8,000港元。市場上產品眾多，到底有意購買的市民該如何選擇？以下整合各產品類型及標準年費，即看各產品比較！



自願醫保計劃主要分為標準計劃及靈活計劃，前者符合自願醫保計劃最低要求，條款及保障劃一，內容大致相同，而靈活計劃則加入附加保障，例如更高保障額及更闊保障範圍，現時市場上認可產品數目總達88款。

根據立法會文件，截至2022年9月30日，自願醫保計劃認可產品保單數目達112.9萬張，其中約3%為標準計劃，受保人以30至49歲最多。

政府於2019年4月1日推出自願醫保，截至去年9月保單數目達百萬張。（資料圖片／李澤彤攝）

標準計劃

自願醫保計劃網頁提供認可產品名單及資料，列出所有標準計劃年度標準保費比較。截至2023年8月7日資料，以1名30歲男性投保人為例，年度標準保費介乎1,476港元至4,104港元，同齡女性則為1,872港元至4,230港元。

靈活計劃

靈活計劃提供在標準計劃保障以外較高保障選項，產品內容各有不同。其中部份設不同程度自付費（坊間稱墊底費），即受保人向保險公司申請賠償前要負擔的金額，而相關產品保費相比下亦較低。

同樣以1名30歲男性投保人為例，單比較20,000至25,000港元自付費產品，年度保費介乎3,722港元至25,075港元。要注意的是，由於靈活計劃保障範圍按產品類型及保險公司而有所不同，價格差距亦較大。

以上價格及資料只供參考，一切以產品提供者資料為準，消費者選擇相關產品時應考慮個人需要和預算，並細閱保單條款。