自願醫保2023｜保費價錢比拼 一文看清標準及靈活計劃產品
自願醫保計劃（VHIS）由政府在2019年4月起推行，提供政府認可的自願醫保產品讓市民認購，同時亦是「扣稅三寶」之一，每名受保人最高可在每個課稅年度扣稅8,000港元。市場上產品眾多，到底有意購買的市民該如何選擇？以下整合各產品類型及標準年費，即看各產品比較！
自願醫保計劃主要分為標準計劃及靈活計劃，前者符合自願醫保計劃最低要求，條款及保障劃一，內容大致相同，而靈活計劃則加入附加保障，例如更高保障額及更闊保障範圍，現時市場上認可產品數目總達88款。
根據立法會文件，截至2022年9月30日，自願醫保計劃認可產品保單數目達112.9萬張，其中約3%為標準計劃，受保人以30至49歲最多。
標準計劃
自願醫保計劃網頁提供認可產品名單及資料，列出所有標準計劃年度標準保費比較。截至2023年8月7日資料，以1名30歲男性投保人為例，年度標準保費介乎1,476港元至4,104港元，同齡女性則為1,872港元至4,230港元。
靈活計劃
靈活計劃提供在標準計劃保障以外較高保障選項，產品內容各有不同。其中部份設不同程度自付費（坊間稱墊底費），即受保人向保險公司申請賠償前要負擔的金額，而相關產品保費相比下亦較低。
同樣以1名30歲男性投保人為例，單比較20,000至25,000港元自付費產品，年度保費介乎3,722港元至25,075港元。要注意的是，由於靈活計劃保障範圍按產品類型及保險公司而有所不同，價格差距亦較大。
以上價格及資料只供參考，一切以產品提供者資料為準，消費者選擇相關產品時應考慮個人需要和預算，並細閱保單條款。
甚麼是自願醫保計劃？
自願醫保計劃是由醫務衞生局推行以規範保險公司的個人償款住院保險產品，詳情看此...
自願醫保可以扣稅嗎？
納稅人可根據保單所繳交之保費，在每個課稅年度，每名受保人的自願醫保扣稅上限為8,000港元，詳情看此...