2024年加薪！打工仔平均加2.2%　有行業勁加4.4%！即睇你行業薪酬

【人工 / 薪酬 / 加薪 / 2024薪酬調查】快到年底加人工、出花紅的時候，到底今年加薪幅度如何？JobsDB《2024招聘、薪酬及福利調查報告》預測，明年打工仔平均加薪2.2%，加薪幅度最大的行業包括建造業、飲食業及金融科技業，而過往數年「跑贏大市」的資訊科技業，今年人工加幅卻大跌！以下即看看你從事的行業明年人工加幾多、有多大機會出花紅及雙糧！



JobsDB於今年第3季委託獨立調查機構，訪問41個行業內共407家本港商業機構，就明年招聘、薪酬及福利意向進行調查。2024年打工仔平均2.2%，較2023年的1.6%回升0.6個百分點，進一步接近疫情前約2.7%的平均水平。

報告指出，加薪幅度最高的行業明年或出現「大洗牌」，預計來年三大加薪幅度最高的行業分別為建造業（+4.4%）、飲食業（+4.2%）及金融科技業（+3.9%），而過往3年穩居首兩位的資訊科技業（+3.0%）今年則跌至第9位。

此外，調查中有62%受訪商業機構過去12個月曾發放花紅，更有36%企業提供保證花紅，較去年上升13個百分點。而發放雙糧的企業比例亦由去年的52%，稍升至今年的56%。

發放花紅比率較高的行業包括，貨運、送遞及物流業（88%），服裝、製衣及紡織業（83%），檢測及實驗室行業（80%）等。至於發放花紅比率較低的行業就包括，教育及培訓行業（36%），設計業（22%），慈善、社會服務及NGO（20%）等。