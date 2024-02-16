MPF強積金2024回報│人均賺蝕一覽　美股基金勁賺　中港股基金倒蝕

每個打工仔都要供強積金（MPF），自然也會關注自己所投資組合的回報表現。「01研數所」整合逾400隻MPF成份基金的回報數據，方便讀者了解哪些基金表現最好、長期回報趨勢、股票或債券等資產的綜合表現等，至於你的投資收益又能否「跑贏大市」？以下即看最新一期數據！



參考強積金基金平台截至2024年1月31日數據，1年期累積回報表現最好的10隻基金分別是：

1. 中國人壽美國股票基金（27.95%）

2. 宏利 MPF 北美股票基金（27.6%）

3. 中國人壽樂休閒環球股票基金（26.59%）

4. 宏利 MPF 日本股票基金（23.77%）

5. 中銀保誠日本股票基金（21.35%）

6. 美國股票基金（21.02%）

7. 東亞(強積金)日本股票基金（20.49%）

8. 銀聯信託BCT美國股票基金（18.82%）

9. 信安美國股票基金 - D類單位（18.65%）

10. 信安美國股票基金 - I類單位（18.42%）

需要注意的是，過往投資表現數據未必是未來投資表現的可靠指標。

強積金過往投資表現數據未必是未來投資表現的可靠指標。（資料圖片）

綜合分析不同資產的表現，近1年美國股票基金、環球股票基金、日本股票基金表現較佳，最高1年期回報率均達到20%以上。至於中國股票基金、香港股票基金同期表現則較遜色，1年期回報率介乎-17.5%至-34.5%。

至於比較不同強積金計劃，中國人壽強積金集成信託計劃、宏利環球精選（強積金）計劃，均有個別基金於近1年期錄得逾27%的回報率，不過兩個計劃同時也有基金錄得約30%的損失。

人均收益方面，據強積金研究機構積金評級估算，2024年1月份強積金整體投資虧損約186億港元（回報率-3.06%），人均虧損約4,000元。