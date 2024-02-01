定期存款利率2024｜低門檻港元定存利率高達4.4厘+比較各銀行優惠

【定存 / 定期存款利率 / 加息 / 優惠利率】利率趨向穩定，不少銀行開始下調定期存款利率，或是時候把握最後機會開立高息定存。現時中國銀行(香港)、大眾銀行、南洋商業銀行等的3個月定期存款年利率均達4.3厘，平安壹賬通3個月定期存款年利率更達4.4厘，是現時低門檻定存利率仍然較高的銀行之一（利率按存款額10萬元計）。以下整理各行12個月、6個月、3個月定期，普遍客戶都可享有的存款利率及優惠詳情，兼幫你計利息有幾多！



（資料更新至1月30日，圖表中僅列出3個月、6個月、12月存款期，一般客戶以10萬元新資金開立的定存利率及優惠，不包括其他存款期、銀行向個別特選客戶組別提供的利率）



港元3個月定期存款利率2024

3個月定期存款年利率達4厘或以上的銀行包括有平安壹賬通、中國銀行(香港)、大眾銀行、南洋商業銀行、富融銀行、工銀亞洲、天星銀行、星展銀行、招商永隆等。

港元6個月定期存款利率2024

6個月定存方面，年利率高達4厘或以上的銀行包括中國銀行(香港)、星展銀行、南洋商業銀行、大眾銀行、富融銀行、天星銀行、招商永隆、工銀亞洲等。

港元12個月定期存款利率2024

以港幣10萬元本金計，12個月定存年利率達3.8厘或以上的銀行包括大眾銀行、南洋商業銀行、東亞銀行、星展銀行、招商永隆、平安壹賬通、WeLab、天星銀行等。