【社區伙伴】糅合科技與創意　改善鄰舍生活

香港青年協會主辦「鄰舍第一『觸夢．助鄰』程式設計特訓賽」，由2018年12月開始，總決賽亦已於本月16日圓滿結束。經篩選後有共27隊，共100名11-21歲青年義工參與，由社工及創科公司專業編程導師帶領各隊伍進行為期兩個月的培訓活動，學習設計思維，透過鄰舍探訪了解服務對象需要、並進行手機應用程式編寫，思考如何透過科技應用，解決鄰舍生活需要。

(照片由大會提供)

冠軍隊伍：民生書院「第五人稱」 (照片由大會提供)

勇奪冠軍殊榮的隊伍「第五人稱」來自民生書院，他們研發出方便長者傳訊的「統承手帶」，系統介面簡單明瞭，使用方便快捷，能讓長者發送信息給聯絡人，亦能在緊急情況下發送長者所在地及個人資料予指定聯絡人。

亞軍隊伍：靈糧堂劉梅軒中學 (照片由大會提供)

亞軍由靈糧堂劉梅軒中學獲得，他們圍繞共享經濟概念推出「鄰舍分Found」智能櫃，提供電子平台供左鄰右里分享閒置物資或作義務服務，冀望幫助弱勢社羣。而季軍隊伍「善德送暖行動2030」為長者鼓勵外出，透過程式介紹社區康娛活動，更設計藥物定時提醒功能以幫助長者管理身體健康。

評判之一的《香港01》社區關係助理總監林立志向青年人介紹香港01的發展 (照片由大會提供)

得獎三甲隊伍除了獲得現金禮劵以示鼓勵外，亦會安排參與由青協提供進階課程，讓青年獲獎提案得以實踐。

而其他隊伍的提案內容亦多樣廣泛，例如研發程式辨識感應周邊物件以輔助視障人士外出、製作掃地機械人助鄰舍執拾兵乓球、以應用程式幫助低收家庭子女學習語言等，盡顯青年創意，體現「鄰舍第一」精神。

香港青年協會主辦「鄰舍第一『觸夢．助鄰』程式設計特訓賽」總決賽，由各隊青年義工匯報應用程式提案，並邀請社會福利署元朗區福利專員朱詠賢、香港01社區關係總監林立志、正一設計及創思維業務發展總監周建棟、賢思創科創辦人及香港大學計算機科學客席助理教授楊卓裕、建灝慈善基金慈善項目經理黃賢富、與及香港青年協會督導主任黃秀儀擔任大會評判。