【我區我主場．青衣】運輸署「挖肉補瘡」重組路線　人口增反削班

文件提到各專營巴士公司新購入巴士標準設備已包括空調系統、八達通系統、低地台出入口、環保引擎以及2乘2的座位等。可是這些指標在諮詢文件內出現已超過十年，而這些要求對巴士公司來說已全面落實近十年，亦看不見各巴士公司有意降低車輛規格，究竟署方仍保留「提升服務質素」一段於文件內有何意義呢？而最基本的服務期望 - 班次充足和穩定，為何在諮詢文件又看不見呢？

文：流動護士診所（青衣） 趙寶琴、郭子健

流動護士診所（青衣）關注居民的身心社靈健康，出行方式往往在多方面影響到居民。署方常以舒緩道路擠塞、減低路邊污染、提高服務水平等為由，重組並削減署方認為客量偏低的巴士服務。2019-2020年度葵青區巴士路線發展計劃幾個涉及青衣區的路線建議以優化、提升服務為名，實為削減巴士數目，在人口和乘客量不斷增長時作此舉動，令人相當費解。

削減巴士 何以「提升」服務？

青衣往來九龍西（深水埗、油尖旺和九龍城）巴士重組計劃中，43C於早上繁忙時間改經西九龍公路；41重組成241X。表面上兩線是改為特快前往旺角及行文田一帶，不過車輛數目則減少了，而建議中的241X不再行經現時41的紅磡、土瓜灣走線，受影響乘客需。有人質疑縱使是特快服務，兩線卻只達旺角及何文田，而且文件並未清楚列明241X所有時段的班次，若班次疏落難以爭取足夠乘客支持，亦難以達到署方理想的載客率。

而居住人口不斷增加，相應的交通配套如公共交通，卻沒有增加。舉個例子：插針屋苑青俊苑2017年陸續入伙，使多條住來港九市區的巴士線百上加斤：42A多個時段，包括非上班時段，往返青衣車輛很容易客滿，使中途站乘客輪候多架巴士仍未能上車，尤以43C非服務時段最為嚴重。

（資料圖片）

交通服務缺乏競爭 偏袒既得利益財團

青衣兩條早上繁忙時間前往尖沙咀及紅磡的傳統邨巴線NR41和NR48，均不納入交通費用補貼計劃內。說到邨巴，除了運輸署利用報導提及，以安裝八達通的門檻扼殺邨巴生存空間之外，今年度巴士路線發展計劃建議開辦兩班與邨巴直接競爭，由尖沙咀經旺角返青衣西南242X傍晚繁忙時間特快線，唯署方和巴士公司咨詢區議會的文件避提242X回程服務與邨巴NR41路線相似，而文件中沒有提及，242X線用車從何而來。若從42A抽調車輛，原來在太子、深水埗區輪候42A、43C的乘客，乘車會否更擠迫，甚至需要多等幾班車？

若邨巴因政策偏袒財團而停運，本區交通服務由多元漸變單一，居民只能乘搭欠缺競爭下的路線，亦使專營巴士欠缺提升服務水平的動力，此乃是雙輸局面。

居民出行方式改變 未有調整路線服務

近年的路線修訂，和今年計劃提到幾項計劃均是傾重青衣來往油尖旺區的服務，似乎忽略長沙灣、深水埗一帶返青衣難上車情況。

948十年間不斷增加上下午班次，服務時間至今越來越接近全日服務，每日固定而且比港鐵直接、舒適的巴士服務使很街坊偏愛坐巴士回家。但隨著948客量增長至現在的地步，以下情況令人相當失望：一是晚間客量接近飽和，中上環一帶中途站登車相當困難，我們在2019.02.25晚上於其中一個被指難上車的皇后街站觀察，雖然當晩19:30至23:30班次尚算穩定，未見脫班，但仍然有至少三班車於皇后街滿客開出，其餘班次大部分只餘少量企位，若客量有波動，或路面情況有異動，巴士很有可能接載不到所有候車乘客，屆時乘客或只能多等廿分鐘改乘下一班車，又或改乘其他路線。此外節慶活動人潮加劇不夠載情況。而在鬧區長時間等車，長時間在空氣欠佳的位置候車威脅健康，這點我們相當關注。

替代取消路線的轉乘優惠宣傳不足

署方和巴士公司常以八達通轉乘計劃（BBI）來取代既有巴士服務，唯很多市民對這些巴士轉乘計劃的認知度不多，包括優惠金額、涉及路線等，若將來仍以取消路線的手段調整服務，巴士公司必須作更全面的宣傳工作，讓所有受影響乘客能掌握相關乘車資訊。

文件提到各專營巴士公司新購入巴士標準設備已包括空調系統、八達通系統、低地台出入口、環保引擎以及2乘2的座位等。可是這些指標在咨詢文件內出現已超過十年，而這些要求對巴士公司來說已全面落實近十年，亦看不見各巴士公司有意降低車輛規格，究竟署方仍保留「提升服務質素」一段於文件內有何意義呢？而最基本的服務期望 - 班次充足和穩定，為何在咨詢文件又看不見呢？

（資料圖片）

就本年度巴士路線發展計劃的建議及居民實際所需，我們提出以下具體建議：

948加密晚間時段服務，及盡早落實全日服務

我們歡迎948繼續延長服務時間至全日服務。隨著晚間客量日漸飽和，我們建議948晚間六至十一時返青衣的班次加密至十五分鐘班，以應付目前需求。此外我們注意節假活動時客量波動使灣仔起返青衣的中途站亦難以登車，因此敦促運輸署及巴士公司留意實時候車情況，按需要加開班次疏導乘客。

41/241X保留九龍城碼頭總站

在長沙灣區有充足服務的前提下，我們不反對41/241X改成特快線，唯土瓜灣一帶走線我們認為應該保留。

增加青衣來往九龍西區各線車輛（42A、43C及242X）

年前有青俊苑入伙帶來乘客量增長，加上青衣西南人口將持續上升，若不開辦新路線，或增加班次，青衣半山居民半未來出行和回家將比現在更困難。設計和變動巴士路綫走線時，巴士公司不應再削減本區來往九龍西區整體的巴士數目。而當務之急，42A應盡快增加車輛並加開太子起載班次，減輕現時街坊輪候之苦。而長遠計，青衣西南來往油尖旺及深水埗區應分拆為兩條全日行駛路線，例如將43C恢復為全日服務，同時42A可參考41A走線，改行西九龍公路，並把九龍總站遷往尖沙咀，以切合乘客實際需要。

加強來往機場及北大嶼山的服務

我們認為考慮削減E42服務時，應顧及現時乘客在青衣乘搭E42的情況，加強另外幾條前往機場及東涌E線巴士服務，並完善青嶼幹線收費站的轉乘優惠，讓乘客從E31、E32A轉乘其他龍運E線時享有優惠。

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（原文標題為《回應2019-2020年度葵青區巴士路線發展計劃：請運輸署摒棄「挖肉補瘡」手法重組巴士路線，要求署方增撥資源完善青衣公共交通服務》，現題為編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）