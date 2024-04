治療犬招募｜50狗狗候選　慈善基金冀擴展動物輔助治療服務

近年有研究發現,動物作為輔助治療可有助療癒受情緒和心理困擾的人士。晉智慈善基金會在上周末(13至14日)舉辦治療犬招募活動,招募有約50隻有潛質成為治療犬的候選狗隻,將在下階段進行全面的專業訓練和實習課程。晉智慈善基金創辦人容安生表示,治療犬對人類影響深遠,可為人們提供慰藉和心靈支持等,他期望未來可擴展動物輔助治療服務,將服務範圍延伸至更多人士。



晉智慈善基金指,在上周末舉行的專業治療犬招募活動,專業訓犬師為參與的狗隻進行評估和培訓,評核狗隻的性格特質,挑選出約50隻性格平靜、友善且親人的治療犬候選狗隻。

+ 40

訓練人員由美國和香港動物輔助治療專家組成

在入選后後,牠們將會在下階段接受全面的專業訓練和實習過程,訓練團隊人員由晉智慈善基金帶領、並由University of Denver's Graduate School of Social Work, Institute for Human-Animal Connection的美國認證動物輔助治療專家組成,專業團隊亦與香港大學的動物輔助治療研究專家黃蔚澄合作,設計一套符合國際標準的評估治療犬安全及權益指引。

+ 56

望能為香港建立動物輔助治療的指引和規範

黃蔚澄表示,動物輔助治療是人與動物之間互動的一種,有助促進人類身體、心理以至社會福祉,她期望可透過是次合作,訂立動物輔助治療在香港的指引、標準和規範,以確保動物輔助治療可有效並基於道德和科學實證地實施,從而幫助更多有需要動物輔助治療的人士。

晉智慈善基金創辦人容安生指,動物輔助治療除了對人類有裨益外,訓練狗隻進行治療工作亦可從中培養其自信以及和主人的聯繫;他冀透過今次的招募活動,可擴展動物輔助治療服務,讓更多有特殊需要人士可受益於狗隻的治療工作。