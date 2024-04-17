治療犬招募｜50狗狗候選　慈善基金冀擴展動物輔助治療服務

近年有研究發現，動物作為輔助治療可有助療癒受情緒和心理困擾的人士。晉智慈善基金會在上周末（13至14日）舉辦治療犬招募活動，招募有約50隻有潛質成為治療犬的候選狗隻，將在下階段進行全面的專業訓練和實習課程。晉智慈善基金創辦人容安生表示，治療犬對人類影響深遠，可為人們提供慰藉和心靈支持等，他期望未來可擴展動物輔助治療服務，將服務範圍延伸至更多人士。



晉智慈善基金指，在上周末舉行的專業治療犬招募活動，專業訓犬師為參與的狗隻進行評估和培訓，評核狗隻的性格特質，挑選出約50隻性格平靜、友善且親人的治療犬候選狗隻。

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訓練人員由美國和香港動物輔助治療專家組成

在入選后後，牠們將會在下階段接受全面的專業訓練和實習過程，訓練團隊人員由晉智慈善基金帶領、並由University of Denver's Graduate School of Social Work, Institute for Human-Animal Connection的美國認證動物輔助治療專家組成，專業團隊亦與香港大學的動物輔助治療研究專家黃蔚澄合作，設計一套符合國際標準的評估治療犬安全及權益指引。

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望能為香港建立動物輔助治療的指引和規範

黃蔚澄表示，動物輔助治療是人與動物之間互動的一種，有助促進人類身體、心理以至社會福祉，她期望可透過是次合作，訂立動物輔助治療在香港的指引、標準和規範，以確保動物輔助治療可有效並基於道德和科學實證地實施，從而幫助更多有需要動物輔助治療的人士。

晉智慈善基金創辦人容安生指，動物輔助治療除了對人類有裨益外，訓練狗隻進行治療工作亦可從中培養其自信以及和主人的聯繫；他冀透過今次的招募活動，可擴展動物輔助治療服務，讓更多有特殊需要人士可受益於狗隻的治療工作。