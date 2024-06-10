赤柱變遺址？市民指有靜景卻欠特色　美利樓「清零」不阻遊客打卡

今日（10日）為端午節，赤柱正灘有國際龍舟錦標賽，不少遊客觀看比賽後，順道遊覽赤柱大街一帶。而早在4月中「清零」的美利樓，如今只剩底層一個舖位仍租作周末市集；不過今日也有不少遊客到訪。



有人表示美利樓吸引之處在於市區罕有的清幽風景，亦有本地指現今美利樓因食肆倒閉，缺少供遊客閑坐的地方，於他們而言吸引力大減。



而位於赤柱大街、作為地標之一屹立70年的「黃屋」，在內經營酒吧的總經理就指，通關後大跌4成生意額，希望政府宣傳時不要忘記赤柱。



來自屯門的馬先生指，是首次來到赤柱，他認為美利樓本身景色怡人，尤其對出有卜公碼頭；但赤柱廣場一帶本身卻欠奉一些特色，即使本身是個「令人Chill」的地方。「啲嘢係靚嘅，但係就冇咩特色……我行咗一段路，但係就冇話見到啲咩特色，你唔同話之前長洲搶包山，有啲特色啲嘅餐廳。」

同行的吳小姐續透露，從下午2時左右來到，吃過午飯便去觀賞龍舟錦標賽；本身二人只是順道來赤柱，如非舉辦龍舟錦標賽等大型活動，確實不會來赤柱。

移居香港11年的潘先生就指，當初曾到訪仍為海事博物館的美利樓，他今午觀看龍舟比賽後，便携眷前來，打算遊覽一番，卻發現昔日的博物館已不復存在，潘太就表示有些少失望。不過，他們仍然覺得今日氣氛不錯。

至於一家六口來到的謝小姐就表示，疫情期間，每隔一個月就會特意從新界來赤柱，只為感受赤柱的一片寧靜和怡人的景色。她指，疫情後赤柱少了外地遊客，但反而多了本地人，但於店舖而言，生意卻少了。

內地客對美利樓認識少 讚景色優美

來自廣東的趙小姐與朋友前來看龍舟比賽，她們見有餘暇，便到訪就近的美利樓消遣時間，她坦言自己是朋友帶路才認識美利樓，覺得這裏不論風景與氣氛也很好。得知美利樓食肆倒閉後，她回稱不覺得樓內有食肆與否會影響太大，指美利樓的景色足以吸引她。

來自深圳的蔡小姐則讚赤柱「水特別清」，指在市區很少看到這樣的景色。同行的陳先生則指美利樓建築比較舊，但認為美利樓景色優美。得知美利樓「清零」，他們就指並不影響他們來訪意欲，再有下次機會亦會再來。

於赤柱大街屹立70年的「黃屋」，現時由一間餐廳酒吧租用；總經理丘先生表示，打從通關至今，生意額已大減四成，當中以歐美顧客減少最多，另一邊廂卻多了日、韓甚至馬來西亞旅客。

丘經理續指，雖然仍有內地、本地客，但留意到他們消費意欲較低。「可能旅行團啦，我都知本身內地都有旅行團嚟香港，但佢哋一早有晒planning（計劃）去某一度食嘢，經過行過見到赤柱就會走，比較少消費。」

他又提到，疫情之後，若非大時大節，赤柱人流已經很少，夜晚甚至可以「冷清」形容。「以前我平日做緊幾萬，依家我甚至做幾千都試過。」

丘經理說，赤柱一直以來都依靠國際龍舟錦標賽等盛事帶動生活，但今年與上年同期比較生意失色不少，今年最高生意已要數到佛誕，「因為係平日中間（假日）。」

眼見鄰近的赤柱美利樓，從今年4月後只剩「周末市集」，丘經理就指，希望政府推動旅遊時，不忘宣傳赤柱，因為當區的確富有歷史價值，除了美利樓，也包括軍人墳場、懲教博物館等景點，「係赤柱一個風味嚟。」

至於作為三級歷史建築的「黃屋」，丘經理則指公司本身都有盡力保育，即使生意不景，股東仍然堅持經營。

「好陰公，（關口）開放咗之後仲慘！」除了傳統酒吧，於大街上為遊人販售即時畫作的葉先生表示，疫情期間赤柱人山人海，如今已不復見。「今日算好㗎啦，上個星期（周末）數到得幾個人行過。」

葉先生又透露，通關後雖然都有遊客，但始料未及的是仍以本地客與東南亞遊客居多，因為即使遇過闊綽的內地客，但大部分人仍會講價，「50蚊都仲要你減價，其實就好難做」。

「低過50蚊我就唔做，都幾侮辱吓！你食個麥當勞包都要3、40蚊！畫張畫都要10分、8分鐘，仲要畫咁多年先有咁嘅事。」

他建議，政府可以於遊客區如天星碼頭、星光大道等地，重新開放予街頭表演者，吸引更多旅客駐足；「唔係想佢發牌，但都唔好趕得咁淒涼。」