【我在青山的日子2】曾做青山醫生15年：其實精神病很平常

訪問精神科醫生歐陽國樑像在收聽一個午間清談節目，說話節奏明快、論盡天南地北。以為他說起青山醫院會有什麼奇情怪事，最後還是一個個平常人的故事。 青山醫院這座香港歷史最悠久的精神科專科醫院，多年被外界想像為瘋人院，甚至戲謔言行失常的人要「入青山」。歐陽國樑「入青山」工作15年，見盡各類奇難雜症，直至近些年有人失戀、失眠、突然情緒低落也跑來青山門診見他，他說港人有精神病很普遍，那些懂得求醫的病友，有時可能比「正常人」更正常。 攝影：高仲明

上集：【我在青山的日子1】鬱躁症患者半生進出醫院：像活在另一個世界



歐陽國樑天生註定「靠把口搵食」。千禧年中大醫學院畢業，他本來打算以後「靠雙手搵食」，投身眼科或其他專科替病人施手術，最後收到聘任通知那刻他驚呆失措，沒想過自己竟然要「入青山」，當個精神科醫生。他回想：「大概因為面試表現好吹得（健談），人哋（上司）就揀咗我。」

歐陽國樑2015年離開青山醫院，轉開自己的私家診所執業，自言算是在公立醫院做得較長時間的醫生。

重建前充滿異味 「好有大自然風味」

他2001年入行做精神科醫生。上班第一天踏進青山醫院，便傳來摻雜便溺異味和食物變壞等等濃烈氣味，眼前醫院裝潢和病床古老殘舊，視覺、聽覺和嗅覺也超乎他想像，毫不像一間公立醫院。「當時已是千禧年，這醫院還像六七十年代的香港度假屋，較舊的病房會有攀藤繞到上天花板，好似鄉村好有大自然風味。」



他說不少院友會把吃過的食物飲料攝入櫃邊或牆隙，部分無法自理的院友有時亦會隨處便溺或幾天不洗澡，結果醫院就終日飄盪著異味。眼見這些場面，他老實地說，「初入職那時是有些害怕。姑娘跟我說一定要坐這張櫈，我就不敢坐第二三張。但其實做做下唔係咁得人驚嘅。」

青山醫院1961年啟用，是香港歷史最悠久的精神科專科醫院，歐陽國樑形容他千禧年後入職，那兒裝飾佈局仍古色古香。（資料圖片／余俊亮攝）

精神病院不是監獄



第一次聽見某位院友大叫，歐陽國樑會探頭查問，第二三次再聽見他經已司空見慣，知道那院友每日差不多時候就會大叫。歐陽國樑說外界以往把他們想像如恐怖分子，「以為啲病人思路混亂，入到去隨時都俾人襲擊，但這些都是憑空想像的偏見。」



電影裏的精神病院陰森恐怖，把病人困在嚴密監控的病房裏。青山醫院亦一直以來與「瘋人院」劃上等號。歐陽國樑解釋，其實醫護人員只在突發時，無法阻止病人自殘、干擾儀器或傷害他人，才會把他們「上綁」，甚至送入牆壁鋪滿軟墊的房間，但並非常見或是他們的日常住所。

「病友有自由活動的時間，一些院友不時在走廊或花園逛逛看看，有些會打球或做手工。」他說香港有《精神健康條例》，對精神病治療有守則，「強制入院也要病人家屬或社工、醫生和法官三方簽署文件。」

上世紀60年代興建的青山醫院設計較簡陋和擠迫，一間大病房隨時排滿20至30張病床，病人沒私隱可言；2000年代重建後，每間病房約縮減至6至8張床。（資料圖片／青山醫院提供）

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青山環境變「度假別墅」 盼港人精神病觀念漸改



歐陽國樑最初負責看管100人的大病房，亦見過另一間房住滿幾十個院友，十幾廿張床並排，相當擠逼。醫院2006年重建後改頭換面，數年前有公眾到開放日參觀，發覺這兒全是「度假別墅」，完全不像精神病院。歐陽國樑說醫院重建後，每間病房平均只住上6至8個病人，他們有足夠空間伸展，建築物周遭也種滿植物，「真的讓院友能夠安靜身心養病。比起其他公立醫院精神科，這裏的環境也許是最好的。」



精神科醫院的環境漸佳，他希望港人對精神病的觀念也能漸漸改變。他說門診病人多患有焦慮症、厭食症等輕微病徵，定期覆診服藥治療便可，住院病人則多屬重症和長期院友，「偶爾當然會有一兩個病友在醫院亂叫亂走，但他們肯住院服食藥已經在接受治療，有時比正常人更正常。反而其他醫院急症室不時也有濫藥、撞親腦的人失控鬧事。」



情緒病是香港常見的都市病之一，根據政府2015年全港精神健康普查，香港一般精神疾病的患病率為13.3%，即全港700多萬人口中，便有100萬人受精神問題困擾。港人精神出問題如此普遍，歐陽國樑說：「今時今日那些還覺得精神病好大件事的人，可能是老一輩60、70後，年輕一代80、90後不會有此思維，部分並不介意走來看精神科。」

據醫管局數據，青山醫院約十年前重建後，提供1,100張床位，入住率維持約65%。過去三年每年入住青山醫院的病人人次大約為2700，其中被強制入院接受觀察的病人約佔三成。 精神科醫生及護士、臨床心理學家、職業治療師及醫務社工等團隊，會根據患者病情的嚴重程度及臨床需要，提供適切的治療和跟進，包括住院、專科門診、日間復康訓練及社區精神科服務等。

在不少港人想像中，青山醫院內的精神病人均為重症的，並單獨囚禁在佈滿軟墊的病房內，但歐陽國樑說當中病情其實有輕重，「都係正常人嚟嘅啫。」（資料圖片／余俊亮攝）

平常人也有平常的煩惱

他在青山醫院15年，遇過不同類型的「精神病患者」。千禧年後很多太太求診哭訴丈夫有外遇。「看她的神情表現，很快就看穿她的故事──又係老公包二奶。」歐陽國樑說處理這些個案，除了治療其抑鬱症症狀，也要跟她們理性分析一段婚姻關係，「請太太要活得堅強啲，有時亦無可避免地要教佢哋點樣選擇自己嘅生活。離唔離婚，精神科醫生唔會幫佢哋做決定，但會分析每一個決定。」



直至近些年愈來愈多失戀、失眠、受學業壓力的年輕人求醫，他說部分當然情況嚴重，有些只不過察覺自己有輕微異樣便立即輪候排隊。「排了幾個月終於輪到他面診時，他情緒可能已經舒緩，甚至無事，但都來見一見醫生，診斷後得知自己情況還好就揮手講拜拜了。」

歐陽國樑初入行時有些親友也曾疑惑他何解要做個精神科醫生，「有些朋友後來告訴我其實他們也有情緒困擾，我們談起精神健康的問題。」

醫病同時也解心結



歐陽國樑定義身體以外的病痛，統統也歸納為精神病。「灰甲是一種病，患癌也是一種病；同樣地，精神病也有分輕重，不要想像得病人全是失控瘋子。」

他說重症病人如思覺失調或精神分裂症，服藥便能痊癒。但一些輕微病徵的病人，心病還靠心藥醫。「他們有時是鑽牛角尖或把事情想歪，我們要跟他們講好多道理，轉換他們的想法。」精神病科醫生有時也要為人解心結。

「一個做得好的精神科醫生不止要懂開藥面診，還要似個談判專家、男朋友，甚至終極目標是做病人的『風水師』，令他全然相信你的說話，才能把他的心病治好。」歐陽國樑說罷哈哈大笑，自言目前仍未做到「風水師」的境界，但自覺已至少像個談判專家，有病人喜歡他、肯聽他話。

現今公立醫院精神科醫生工作量同樣多，歐陽國樑指，這專科已發展到關顧病人心理狀況、職業治療等範疇，負責住院的醫生每周也要跟護士和治療師等團隊開會，研究每個院友的康復進度。

醫生也情緒低落：精神病如此平常



當初他歪打正著入行「靠把口搵食」，三年前離開青山醫院，自立門戶開私家診所，每天依舊接觸大量情緒受困擾的人。他說這份工的意義不單在診症治病，還在治好別人的心病。他有時診症會問及對方的生活遭遇，問及其內心深處，像在跟他們經歷一趟人生。「我在他們身上其實也學到很多，反而是他們教我做人處事。」他自言曾因工作待遇、人事升遷耿耿於懷，也會回想那些安慰過病友的道理：不愉快很多時源自太多比較。

他說很多個案源於遇上挫折，壞情緒日積月累，最終出現精神問題。他希望精神健康日後能走入社區，讓更多人察覺自己的心理需要，懂得主動求助。

目前坊間出現不少如憤怒管理、哀傷輔導等情緒課程，歐陽國樑亦知道有些人跑去報讀瑜珈班、香薰班療癒身心。「若政府或社福機構能多撥資源重視，日後愈來愈多這類課程，就能讓人們及早知道自己的精神受困擾的程度，作為求診的Step in，不如從前般抗拒治療。」他說比起裝作無事、不願面對自己情緒，能夠察覺自己有不妥、知道需要求助才是正常。「我想大眾知道搵幫助不代表你有病 ，病不一定要入醫院。精神病如此平常。」

歐陽國樑說每人也會經歷情緒低落，「有時會從病友的經歷，回想自己，調整思考事情的角度。」

香港的《精神健康條例》：病人可自願入院？ 目前香港有五間法定精神科住院單位，青山醫院之外，還有九龍醫院、葵涌醫院、東區尤德夫人那打素醫院、大埔醫院。 病人可選擇自願入院：經醫管局的醫生評估後，認為有需要接受醫管局精神科住院服務，並願意入院接受治療的病人，醫管局會根據《精神健康條例》第136章第30條，要求病人簽署「自願留醫申請書」，申請書遞交醫院院長後，該院院長便可收納該病人為自願入院病人。 病人若認為被誤導簽署「自願留醫申請書」，或在住院期間不滿其主診醫生的治療手法或其精神評估，可向醫管局投訴。 至於強制入院，根據《精神健康條例》第136章第31條，基於病人本身的健康或安全，或是為保護他人着想，醫管局可向區域法院法官或裁判官申請將患有精神紊亂，其程度足以構成理由，將他羈留在精神病院內至少一段有限的期間的病人，羈留以作觀察。因此條例被羈留在精神病院的病人，可透過《精神健康條例》第136章第59B條，向精神健康覆核審裁處提出申請，要求覆核其個案。 醫生會不時評估病人的情況，並會為適合出院的病人安排社區復康等服務。根據醫管局資料，2011至2014年，出院人次維持在每年約16,000至17,000宗。