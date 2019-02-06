【豬年2019】南丫島12年前有對明星豬　曾被棄又遭政府驅逐終離世

十二年前，同樣送狗迎豬，但一則逐豬新聞，令當年南丫島刮起一場小風暴——兩隻明星豬Sumo和Peggy被漁農自然護理署（漁農署）和環境保護署（環保署）要求逐出小島。這兩頭豬本來被人棄養，是一名叫Keren Goldman的街坊當年收留牠俩；十二年後的今日，Keren與兩隻被遺棄的狗依然住在島上，故事的結局，則是兩隻豬被趕出島外後，不久在農莊雙雙死去。 攝影：鄭子峰

Keren自小受愛護動植物的父親影響，與被拯救的棄養動物一起長大，成長後她定居香港，若沒動物作伴，她亦如坐針氈，故此選擇住在島上。

從榕樹灣碼頭下船，走過熱鬧市中心，轉入寧靜翠綠小徑緩步上山，便見大坪村有一竹花園，Keren Goldman就住在其中。快將45歲的Keren是以色列人，20歲加入軍隊拯救隊伍，22歲離開軍隊後周遊列國；直至她來到香港，因為喜歡亞洲文化，她至今定居香港已22年，現職園境設計，也賣些陶瓷和植物。

當初Sumo如小狗般大，Keren無法視而不見，雙手抱住牠帶回家中收養。（受訪者提供）

牠由25公斤差不多長成150公斤重，我便把牠放到花園，牠不喜歡孤獨，不停哭泣。 南丫島街坊 Keren

收容被遺棄兩隻小豬於後花園

「如果五年前你跟我說起Sumo和Peggy的故事，我絕對無法開口。」Keren說。

故事源於遺棄，Keren和朋友在島上看見Sumo，當時如小狗般大的牠被遺棄在垃圾堆中找食物，她以為豬不會長更大了，便抱牠回家中。「但牠由25公斤差不多長成150公斤重，我便把牠放到花園，牠不喜歡孤獨，不停哭泣。」她模仿豬發出嗚咽的聲音。「我後來找資料，得知牠們有多聰明，牠們不能被隨意擱在花園。」於是她自己設計遊戲，把食物埋在泥土之下，讓牠忙碌整天，控制牠的體重。

+ 3 + 2

和Sumo相處了五年左右，有鄰居送來一隻同屬大肚豬（pot-belliedpig）品種的豬女Peggy，說覺得牠很孤獨，需要伙伴。其實鄰居當初為風水才買小豬，「那時他們沒告知真相——開初Peggy像木瓜般小，睡在沙發看電視，很可愛。但當牠變大時，他們把牠放在天台，灑尿也不管，結果被鄰居投訴。」鄰居放下Peggy後沒再探望，埋下日後Keren被政府部門追查的伏線。

直到現在，Keren還是會因錯失了Sumo和Peggy而熱淚盈眶。

兩豬成好友每晚依偎入睡

當時Keren接收了Peggy，運用當兵後學的園境設計知識，美化花園和豬屋——她把Sumo的花園劃開一半，放上堅固欄柵於Peggy和Sumo之間，讓牠們輕輕觸碰對方。Keren卸走欄柵時，兩隻豬已成好友，自此形影不離，每晚依偎著對方入睡。

Sumo成長後變得很有防衛心，但對著Keren卻撒嬌依舊，「我摸摸牠耳後最柔軟的皮膚，牠會整個攤下來，等我撫摸肚皮好幾個小時。」Keren笑笑說。至於Peggy，牠被前飼主養成小公主，Keren花心機在地上舖毛巾讓牠走動，慢慢牠也受Sumo影響，學習光腳走動，也常要人寵。

她家中的兩隻狗也是領養回家的，前方的Bungle年紀稍大，一天到晚窩在沙發裡。牠是被繁殖的狗，毛髮太厚不適合在港生活，卻被賣到香港。

辭工據政府要求美化花園

那五至六年，Keren在市區做兼職工作，每天回島上照顧兩豬。日子靜好，直至Keren收到環保署來信檢控。最初她出於好心收留兩豬，並不知道相關法例，五年來與Sumo相處亦無島民投訴。原來是Peggy前飼主照顧不周早被鄰居投訴，驚動政府部門後才把Peggy急急交到她手中。環保署把她告上法庭賠償，指榕樹灣屬「禽畜廢物管制區」，養一隻豬方獲豁免，如不願分開兩豬就只能驅逐牠們出島外或送往人道毀滅。

Hecules差一點就被打針人道毀滅——是島民及時救了牠，又被Keren領養，才長成現在這帥氣的模樣。「領養，不要購買。那麼多動物被遺棄、需要家，為什麼購買？」她說。

根據法例，全港分為禽畜廢物禁制區、禽畜廢物限制區及禽畜廢物管制區，市區大致上屬禁制區範圍，禁止飼養禽畜。管制區主要分佈在新界及離島部分地區，如只養一隻豬、由教育機構管理等情況可獲豁免，飼養多於一頭豬須向漁護署申領飼養禽畜牌照。

政府不明白我養牠們不是為食用，我拯救了被棄養在島上的豬。 Keren

此後Keren便開始和政府部門周旋足足一年。她記得政府跟她說可試申領飼養牌照，但牌照從未發出。她按漁護署要求增設排污和棲息設施，只為一個豁免；那一年，她辭去工作美化花園，也曾試申領動物展覽牌照，「政府不明白我養牠們不是為食用，我拯救了被棄養在島上的豬。」

當年我正申請永久居留權，我也害怕這事令我失去居留權，但我不能放棄兩隻豬的生命！ Keren

人豬通緝令 島民不願揭發

當時漁護署指因環保署建議而拒絕批出牌照，但環保署又指漁護署拒批牌照才指Keren觸犯《廢物處置條例》。「他們要求的我都做了，但沒用。」業主在政府敦促下不敢租屋給她，她帶著Sumo和Peggy在島上搬遷了三次，暫居附近無人的一所小屋。「當年我正申請永久居留權，我也害怕這事令我失去居留權，但我不能放棄兩隻豬的生命！」

日本、歐美等地不乏動物治療、動物教育的例子，Keren認為政府還沒看到動物的教育價值。（受訪者提供）

面對人豬通緝令，如同電影情節般，島上居民無人願意揭發她所在，人與豬這樣避世了兩年。原來，此前做美術教師的Keren覺得動物可以教育小朋友，把欄柵加固升高，修建小魚塘，讓島上小朋友在家人看顧下來探望兩隻豬，島民不時帶著素食廚餘上門，Sumo和Peggy一時成為了南丫島的明星豬，也成了島民的朋友。

但政府終究找上門，不豁免她養豬。「我終於要讓牠們離開。」身心俱疲的她接觸所有動物組織，但無人願意收留豬隻，最後只能找到一個元朗農莊。2011年，她自費打造兩個籠，讓吊臂運送牠們上街渡，兩隻小豬飄洋過海的到達元朗，開展新生活，也逐漸走近牠們的死期。

12年後，我仍很悲傷，覺得有負於牠們。 Keren

「12年後仍覺得有負於牠們」

2011年前Keren滿懷希望地跟媒體說，「如不送走，牠們便會被人道毀滅了。」她從沒想過第二次到農莊探望兩豬後便是永別。10歲的Sumo和6歲的Peggy長年被養在乾淨的環境，難以適應農莊，很快因感染先後過世。「12年後，我仍很悲傷，覺得有負於牠們。豬的壽命本可更長，我常常想當時還可以做什麼改變結局？」她說時淚水在眼裡打轉。「我認為政府當年可以做得更好，可以採取同時惠及人和動物的決定。」

朋友當年總是在世界各地買來豬的擺設送給Keren。

很多西方國家在長年破壞後開始認識野生動物的價值。共存是世界唯一存活的方法。你能想像沒動物的世界嗎？一個石屎森林！ Keren

最近立法會討論處理社區野豬，有議員指要引入老虎、獅子驅趕野豬，氣得Keren直斥：「瘋狂！你是民選議員也不代表你了解相關專業，他們應把專業人士帶入討論。島上近五年也有野豬，牠們夏天有充足食物，冬天才會到民居垃圾堆中覓食，很多國家也面對這問題，加固垃圾站並不難。」

城市要地，向綠化帶擴展，人與野生動物的邊界愈漸模糊，兩者衝突，被捕捉甚或處死的必然是動物；Keren認為這並不只是香港面對的問題。「很多西方國家在長年破壞後開始認識野生動物的價值，開設動物收容所、劃定不可狩獵或駛車的道路等。共存是世界唯一存活的方法。你能想像沒動物的世界嗎？一個石屎森林！」

Hercules親人，在Keren說到傷心時盯著她，要跟她玩。

愛護自然是父親種下的種子

Keren的父親以前總是駛著車從以色列各地救來不同曾受虐待或遺棄的狗、兔和鴨等等。「有火雞從屠場跑出來，後來住在我家。」她受父親影響，自小懂得如何為受傷小鳥急救，如何用一塊葉子種出一棵植物。「所有被父親拯救的動物住在老家，不為錢不為食用，對小孩子來說是多美的地方？」

處理得宜的話，動物議題本是一場教育課。Keren以前每早起床後任務不是按手機，而是餵食家裡動物。她覺得香港小孩成長脫離大自然，「被保護在泡泡裡會容易生病，你需要觸碰一下骯髒才行呀！」和動物相處也讓小孩看到生靈的美麗。「你學會同情，也學習照顧其他生物。這是父親種的種子，我是樹枝，再影響其他人。」

左邊相框中的男性正是Keren的爸爸，右邊相框中左邊女孩是她，另一個女孩是她的妹妹。他們一家即使分居異地，也正各自盡力營救棄養動物。

有人買動物只是因為牠的可愛，當牠不再可愛就狠心拋棄。要真是這樣，你買一張圖畫吧！真正重要是動物的內在。 Keren

悲劇過後望開動物收容所

人與豬的故事最終走向悲劇，起源於有人衝動購買動物，又自私拋棄。香港每天被遺棄動物仍多如牛毛，Keren養的兩隻狗Hercules和Bungle也不例外。前者在兩個月大時被發現在沙灘上，在被人道毀滅前一刻由島民救了一命；後者則是完全被胡亂繁殖出售的狗種。「有人買動物只是因為牠的可愛，當牠不再可愛就狠心拋棄。要真是這樣，你買一張圖畫吧！真正重要是動物的內在。」她說。

Keren當然不想再次心碎，但她說，換過頭來心碎可以化為推動改變的動力。

八年前我的心全碎了，我當然很想避免那時的心痛，但我慶幸有機會愛護牠們。今天我更希望推動改善這個可愛地方的動物福利和立法。 Keren

八年過去，Sumo和Peggy的死仍然是Keren心頭一根刺。這根刺後來長成另一些事物的根莖——她頻頻參與動物組織行動，像去海洋公園加入國際反鯨豚表演行動「Empty The Tanks」，近年更轉為純素者，萌生在香港開設動物收容所的念頭。

當日拯救引致小島通緝令和悲傷結局，會否後悔？Keren搖搖頭說：「八年前我的心全碎了，我當然很想避免那時的心痛，但我慶幸有機會愛護牠們。今天我更希望推動改善這個可愛地方的動物福利和立法。」