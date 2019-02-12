中國初代女電競選手：喜歡遊戲世界的純粹　嘆職涯比運動員更短暫

洛米是土生土長的南京人，曾有過長達7年的電競職業生涯。退役後，洛米回到南京，結婚生子，生活進入了更平穩的時期。但是性格要強的她，依然選擇了和遊戲相關的工作，目前在一家公司從事遊戲運營。 攝影：片兒川／編輯：夏天（中國人的一天）

「我可能是中國最早的一批女電競選手。」90後南京女孩洛米說起自己曾經的職業生涯，音量不自覺地大了很多。洛米5歲第一次接觸了遊戲《仙劍奇俠傳》，從此發現自己對遊戲是真愛。大學時，因為「不服氣男生比女生打得好」第一次參加了比賽，從而被電競俱樂部發現，成為了一名職業選手和遊戲主播。這一過程中，洛米也遭遇到了父母的強烈反對，矛盾一度不斷升級。

2016年，「因為年齡增長」洛米選擇了退役，2018年，她初為人母，但遊戲依然是生活中很重要的部分，最重要的是，她找到了更好的平衡點，包括和父母在遊戲方面的矛盾以已冰釋，現在已經可以和父親一起打一局經典的《帝國時代》了。

秋天的南京，辦公室外高大的法國梧桐沙沙作響，洛米是土生土長的南京人，在南京上大學，後來長達7年的電競職業生涯，洛米去過很多城市。退役後，洛米回到南京，結婚生子，生活進入了更平穩的時期，但是性格要強的她，依然選擇了和遊戲相關的工作，目前在一家知名公司從事遊戲運營。

洛米至今保存着WCG（世界電子競技大賽）的選手證。（中國人的一天）

洛米至今保存着WCG（世界電子競技大賽）的選手證，WCG，成為她成為職業生涯的入場券。2009年，洛米正在南京讀大二，因為不服氣，「憑甚麼男孩子就比女生打的好？」，洛米報名參加了WCG南京賽區的比賽。「可能是腦子壞掉了，膽子也太大了。」洛米當時和男性選手一起競技，「要知道，男性在電競方面具有絕對優勢」。第一次上場的洛米滿臉通紅，手都在抖，下場後整個腿都是軟的。第一次比賽，洛米獲得了南京賽區32強的成績。

到了第二年的那場WCG，沒有了第一年的緊張和稚嫩，洛米的表現被Agfox俱樂部教練潘書立注意到了，潘書立當時正在組建一支女子職業電競團隊，當時的中國幾乎還沒有這樣的女子團隊。收到邀請後，洛米也沒有問收入如何，「當時就只有滿腔熱血」。當時女子戰隊正式成員有6人，洛米是隊長。俱樂部像包裝明星一樣包裝她們，給她們拍封面寫真，然後到各個城市宣傳。

如果從2009年算起，洛米的職業生涯長達7年，作為女隊隊長，洛米帶領團隊在2012年的星戰之路女子賽獲得全國季軍，這是洛米職業生涯的最好成績。教練潘書立坦言，在電競領域，男性的優勢太明顯，在體能和反應速度上遠遠超過女性，另外，當前也很少有專為女子設立的電競項目。除了參賽，洛米更多精力在遊戲主播和商業表演方面。「我們是第一代的遊戲主播啊，那個時候素顏直播。視頻美顏？不存在的。」洛米說。

當時女子戰隊正式成員有6人，洛米是隊長。俱樂部像包裝明星一樣包裝她們，給她們拍封面寫真（洛米為右二），然後到各個城市宣傳。（中國人的一天）

「你是甚麼時候退役的呢？」這樣的問題，洛米幾乎很難回答出來，因為電競行業的退役，並不像傳統體育選手，來一個儀式或者發布一個聲明，電競行業還沒有成熟到那種程度。對洛米來說，退役是悄悄的，慢慢的，一步步的。電競選手的黃金期大概是16到23歲，幾乎比體能運動員還短暫，洛米也慢慢發現，自己的反應速度沒有之前快了，隨之而來的，是洛米的比賽和商業活動都逐漸減少了。

2014年年底，洛米遇到了現在的老公。「他知道我是職業選手，但是我不知道其實他打遊戲也很厲害，那時候他就用遊戲套路我，經常說甚麼大神求帶。」他們都是南京人，戀愛中的兩人經常用遊戲切磋交流。2018年，兩人迎來了愛情的結晶，女兒小檸檬出生了。就在拍攝採訪的前一周，洛米剛剛休完產假，每天背着擠奶器上班，每天都調侃自己是「網癮老母親」。

懷孕的時候，洛米還和老公一起去網吧一起「吃過雞」，做月子的時候，也沒閒着，遊戲依舊是調劑生活的「良方」。不過有了女兒後，洛米給自己規定了非常嚴格的作息時間，每晚八點就睡了。對於女兒，洛米直言特別希望女兒未來能在電競方面有所發展。

點擊圖片放大，細看電競女選手鏡頭背後的家庭生活▼▼▼

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洛米五歲時第一次接觸遊戲。洛米至今清晰地記得，爸爸朋友家的小哥哥，帶着筆記本電腦來家裏玩，當時正在電腦上玩的是仙劍奇俠傳，洛米立刻着了迷一般，站在小哥哥旁邊看了一下午。後來小哥哥出國讀博，走上了學術之路，「沒想到自己卻入了坑，成了學渣。」洛米笑言。

小學時，爸媽會給洛米每天五毛錢的零花錢。那時寵物小精靈的遊戲最紅，洛米就拿着零花錢一點點積存這些遊戲玩偶。因為女兒的出生，為了騰出更多空間，已經清理掉了大部分的遊戲光盤和玩偶，剩下的很少一部分是洛米捨不得丟棄的，「想讓女兒知道媽媽以前玩的是這些玩具」 。

洛米的父親是一位理工科研究人員，也是一位攝影愛好者，從小就給洛米拍了很多「家庭寫真」。對洛米來說，父親才是把她帶入遊戲世界的「第一人」。父親業餘時間特別喜歡玩遊戲，那時候玩帝國時代和紅色警戒。好幾次，父親晚上摸黑偷偷起來玩遊戲，洛米也偷偷起來在一旁看着，看了很久父親也沒發現，直到把父親嚇一跳，「在凌晨2、3點的黑夜裏，背後居然還站着一個人」。

洛米的童年▼▼▼

洛米和父親一起看過去的老照片。大二的時候，洛米提出要休學去全職做遊戲主播，這一想法，讓身為知識分子的父母非常不理解，矛盾終於在一天爆發，在大吵一架後，洛米一個人偷偷跑到杭州找自己的粉絲去了。不過，後來隨着洛米在電競上慢慢有了成績，父母也逐漸接受女兒把電競做為自己的事業了。

家庭對遊戲的態度，真的開始發生了轉變。一開始洛米在家裏做遊戲主播，父母一聽是「主播」，總覺得渾身不對勁，時不時推開房門來看看，而直播鏡頭把兩位老人的焦慮表情全都拍了進去，粉絲看了十分尷尬。慢慢的，父母也能理解洛米的事業了，洛米開始直播的時候，就會說，噓，輕一點，女兒正在直播啊。

洛米（中國人的一天）

洛米從小在南京長大，說起南京話來語速驚人，看得出她是一份非常直率的女孩子。「相對現實，遊戲中只有輸贏，非黑即白，沒有灰色地帶，特別純粹。」她說，「現實生活中人和人的關係，就複雜的多。」洛米說，別看她平時大大咧咧很開心的樣子，其實她更喜歡那種簡單的處事邏輯。

從小在南京長大的她是個「本地通」，知道哪裏的美食最好吃，平時除了打遊戲外，洛米的愛好就是去旅行，還有就喜歡去吃南京的小吃。「鴨血粉絲？南京人其實不太吃鴨血粉絲啊，不過南京人對鴨子是真愛啊，沒有一隻鴨子可以活着游過長江，哈哈哈。」洛米說。

洛米在家裏忙着收快遞，大部分都是孩子的東西，紙尿片還有孩子的玩具等等。孩子佔據了她現在生活中很大一部分。其實，洛米在這份工作前，還做過小學老師，但發現並不適合自己的性格。小學生會經常問她，老師你玩不玩遊戲的，讓洛米哭笑不得，有一種武俠高人被頑童問會不會武功的感覺。

洛米老公在網吧看她和之前隊友打遊戲。（中國人的一天）

洛米老公在網吧看她和之前隊友打遊戲，老公也是愛好者，他們幾個人有時還會忙裏偷閒去網吧打一局。洛米的隊友黃靜，也已經步入婚姻，不過目前的工作和遊戲沒有直接關係。洛米的教練潘書立說，職業選手轉型可以做教練，經理或者領隊數據分析師等等，或者利用之前在遊戲圈子的積累做一些運營工作，但電競職業選手的職業周期特別短，這幾乎是無法改變的規律。

停車等朋友的間隙，洛米和老公一起來了一局手遊。在職業生涯中，成為過冠軍嗎？面對攝影師這樣的問題，洛米抿着嘴搖了搖頭。洛米最好的成績是季軍，這是她目前的心中不小的遺憾。「如果大學休學去比賽，也許結果會不同，我在職業道路上走的更好。」不過這些已經不太重要，洛米說，如果有機會，她一定還會重返賽場，說不定80歲也行啊，那時候的電競遊戲可能更適合她這樣的「老母親」。

停車等朋友的間隙，洛米和老公一起來了一局手遊。（中國人的一天）

【本文獲「中國人的一天」授權轉載。「中國人的一天」由騰訊圖片出品，聚焦普通中國人的生存狀態和喜怒哀樂。】