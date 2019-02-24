【隱世社區】荒屋改建成共居「山洞」　藝術家追求零物慾集體生活

5年前，俄羅斯音樂人Petr來到大理，在一個小荒村，找到這個廢棄的白族庭院。這裏背靠蒼山、面朝洱海，四周有稻田、松林、茶樹環繞，Petr決定花光所有積蓄，租下這裏，改造成家，取名：「OM山洞」。當時，大理很多搞藝術的朋友、旅行者，都跑來幫忙改建，他們一開始在這裏玩音樂、練瑜伽、開派對，後來有人實在喜歡這個地方，慢慢住下來，就這樣，OM山洞變成一個社區，聚集了一群本來陌生的年輕人，前後來過、住過的年輕人，有82個！

OM山洞的人口流動性很大，有的人住幾天就走，有的人則停留好幾年。現在常住的，有6個年輕人，他們遠離主流社會，遠離城市的生活壓力，買菜做飯，各自謀生，每天只做愛做的事，不為錢發愁。

有6個年輕人，他們遠離主流社會，遠離城市的生活壓力。（一条）

自述：Petr、陳雨瀟、華婷 文：王微辣

大理荒村的同居生活

從事自由職業，每天光著腳走路，背著籮筐、騎電單車去買菜，圍著茶桌彈琴、喝茶、聊天，脫光衣服跳進冰涼的泉水。這是大理一群「當代嬉皮士」的生活。5、6個年輕人，集體生活在大理荒村，住在一個叫「OM山洞」的地方。它是一個上百年的白族老房子，位於蒼山腳下海拔2000米左右的地方。這裏已經存在了五年。

甚麼是「OM山洞」？

五年前，俄羅斯音樂人Petr找到這個廢棄的房屋，想自己居住，並和朋友們創造一個可以一起玩音樂、練瑜伽、搞藝術創作的空間。他解釋，「OM」音似瑜伽練習中唱頌中的「嗡」，是宇宙萬物的聲音；「山洞」，過去的僧人、道士會進入深山，找一個山洞隱居，在那里長期修行。他想延續這種精神，找到一個遠離城市和人群的地方，讓年輕人盡情做自己，實現夢想。Petr花光他音樂演出賺來的積蓄，簽下房子5年的租約，一邊住下，一邊改造。大理的旅行者、藝術家群體很活躍，他們聽說有這麼一個地方，經常過來玩，也來幫Petr蓋房子、做家務，慢慢有人開始住進來。

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一個有露天桑拿的房子

房子原本破舊不堪，有130年歷史。房屋改造花了兩年半，幾個人親手修建，盡量保持白族老房子的原貌修建，不塗漆，不澆水泥。窗戶和很多家具，都是Petr和朋友們手工做的。院子坐北朝南，三面都有兩層樓。公共空間有半露天的茶室，廚房，浴室，瑜伽室，俄羅斯桑拿房，一個池塘。

一樓，有三間可以居住的小房間，還有一間火房，冬天大家會聚在裏面烤火、吃火鍋。二樓，有一個共享練習房，可以練習瑜伽、冥想、唱誦、忍術。Petr現在暫時把他的臥室和音樂工作室搬到裏面。後院，最近新蓋了一個小木房，被竹林環繞，像一個樹屋。

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幾個年輕男女，像家人一樣親密

過去5年，OM山洞的成員一共有82位，他們來去自由，是流動的居住模式。常住的人保持在5、6個，大家親密如家人，每個人也有自己獨立的房間。

現在住在OM山洞的有：Petr —— OM山洞發起者，俄羅斯音樂人、DJ名Ikarushka，他經常外出，去各種音樂節演出；Alejo ——阿根廷人，梳著臟辮的世界旅行者，從印度尼西亞開船到中國，現在暫停大理；陳雨瀟 ——旅行、紀實攝影師，斷斷續續在OM山洞住了一年半，搞攝影創作；阿芒 ——服裝設計師、古樂研習者，會吹古蕭和唱誦，她做菜好吃，是OM山洞的廚娘；華婷 ——服裝設計師，在大理有自己的工作室。還一些OM山洞的老朋友，曾在這裏常住：情侶Stephen和穗子（音樂人），正在尼泊爾學習的安琪（翻譯、身體療愈師），做獨立首飾設計的阿南……他們時常也會回來小住。

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攝影師陳雨瀟，以前在北京工作，從事時尚攝影製片。25歲辭職後，她去世界各地旅行，2016年旅行到大理。朋友帶她來了OM山洞，「覺得好像到了另一個世界，很直覺地覺得，可以在這裏停留一段時間」。

住在OM山洞的成員，有各自的職業和謀生方式，平時則聚在一起吃飯，組織音樂、舞蹈、桑拿活動，或是集體外出。陳雨瀟用相機，把這些集體生活片段記錄下來。「很自由、很有愛，有比朋友更深刻的情感，像是家人一樣的。」有時候，他們會徒步到山谷裏邊的瀑布玩，脫下衣服，跳進瀑布。「自由，就是我能裸體走來走去，不穿衣服曬太陽。在這裏，你會少很多判斷，外面的判斷。」

OM山洞五年來沒有上鎖，鄰居隨時串門，旅行者常來拜訪。社交，也是這裏生活的一部分。大理的音樂人、畫家、手藝人都會來參加Petr定期舉辦的桑拿派對。他們先熱乎乎地汗蒸、用桉樹葉互相拍打身體，出來再跳進鵝卵石做的涼水池，然後喝點茶，白天看雲海，晚上看星空，大家自由聊天，互相分享知識和信息。

OM山洞內的成員和鄰居、旅行者經常聚會，點擊大圖看他們的集體生活片段▼▼

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無意識的自治

OM山洞的生活，從剛開始的夜夜笙歌，以音樂、瑜伽這些精神藝術為主，慢慢轉變到日常生活。這裏並不存在管理人，幾個成員自覺控制生活節奏，分擔家務勞動。鄉村生活不比城市，很多事情需要動手解決。平時他們會騎電單車，去大理古城買菜。鎮上趕集的時候，就買很多食物放在家裏。老房子維護很花精力，電線壞了要自己修，雨季屋頂會漏水，每2、3年要重新修葺。到了冬天，他們會砍柴生火取暖。

這裏並不存在管理人，幾個成員自覺控制生活節奏，分擔家務勞動。（一条）

平時他們會騎電單車，去大理古城買菜。鎮上趕集的時候，就買很多食物放在家裏。（一条）

住在這裏的華婷說：「你生活在一個村落裏，靠自然很近，隨著自己的個性去過每一天，很容易有一種非常自由的感覺，久而久之，就會懷疑自己的價值，所以自律是非常重要的。在這裏，我們很尊重每個人的自覺，當你對這個地方有了家的感覺，你會很自動地想為這裏付出。」

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不是嬉皮士？

在OM山洞的每一天，生活節奏都很慢，時刻都有人在玩音樂、練習身體、喝茶讀書。這群精神世界富足的年輕人，對於賺錢、買房、結婚——也就是世俗意義上的成功，看似一點都不著急。而他們卻告訴我：「外面有的煩惱，這裏也有。」他們真的是反中產的當代嬉皮士嗎？

嬉皮士，他們很懶，整天談論愛與鮮花，打鼓、玩貝斯，總是吵得不行，卻無所作為。人們覺得OM山洞很酷，這裏曾經差點變成嬉皮士的聚居地。我就對他們說，不要只在這裏玩樂，得貢獻點甚麼，不一定是錢和食物，可以是你的創造力，你的想法。 Petr

嬉皮士是甚麼？我覺得嬉皮士只是一個標籤，中產階級也是一個標籤，只是讓別人更迅速地來辨認你。拋開這些標籤，你呈現的是自我。 陳雨瀟

我所理解的嬉皮士，是不被社會道德規範約束的人，大家對他們的理解是一種很外在的投射，奔放、自由、活得沒壓力。我更願意覺得，我們是一群非常想要去認識自己的人，如果沒有被來自家人、社會、朋友的一些觀念所教導的話，我們內心深處到底想去幹嘛？所以大家才會聚在這兒，彼此幫助吧。 華婷

不為錢發愁？

隱居山里，除了房租、吃飯等日常花銷，OM山洞裏的年輕人好像過著零物慾生活。關於如何賺錢、如何生活，他們表達了各自的觀點。

以前有10年的時間，我不停工作，思考怎麼生存，交房租，吃飯。時間長了，我感到害怕，不知道我自己到底熱愛甚麼。我在大理街頭表演，賺來的錢立刻用來建造OM山洞，口袋裏再沒留下甚麼。我想創造一種能量：讓大家一起思考，如何實現他們的夢想。 Petr

還是會擔憂一下錢吧。5年前，這裏的房租很便宜，今年我們一起續租了5年，房租也貴了5倍。老房子維修，也是挺大一筆錢的。但是城市生活需要很多附屬品，你需要跟朋友出去應酬、吃飯，你需要買很多衣服、化妝品。在這裏，生活回歸到更基本的狀態：我們不需要這麼多衣服，食物可以吃得更簡單、更健康，留下的錢可以去旅行、去學習。除去通過自己的能力，去賺取生活所需，沒有太多需要擔心的東西。 陳雨瀟

一定會有為錢發愁的時候，這是我們的本能。但發愁的時候，我會問自己很多問題——是沒錢本身，還是需要用錢去做甚麼。現在不太會為錢發愁，每一天，只要把當天過得很好，明天絕對不會比今天差。 華婷

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（部分圖片為陳雨瀟攝影作品。）

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