露宿10年吃剩飯過活　維園犀利哥：現在生活比做中產時更滿足

香港人Simon Lee露宿街頭10年，他沒有家，每晚住在銅鑼灣的維多利亞公園裡，人稱維園犀利哥。 2010年，Simon從原本的中產身份，跌到露宿街頭，在平常人眼中他是個Loser，被生活所迫。 但Simon眼中，這反而是他心靈感到最富足的人生階段。甚至，他還定期將自己被救助的錢，捐獻給其他窮人。

一条和Simon的第一次見面，在銅鑼灣的一家麥當勞裡，他說自己沒有錢，手機不能打電話，只能通過Facebook約見碰面的時間、地點。我們滿心忐忑地尋找衣著破舊的流浪漢，但見到的是頭戴針織帽、戴著框架眼鏡的Simon Lee，他正在筆記本上敲擊鍵盤，撰寫博客，看起來是一位學識豐富的中年男子。

Simon禮貌地講：“我普通話講不好，如果聽不懂，我可否講英文？”就這樣，一行人跟隨Simon四整天，踏遍了他熟悉的街頭巷尾，跟隨他體驗了一把“露宿人生”。

自述：Simon Lee 編輯：徐聰（一条）

從中產人生到露宿街頭

我是Simon Lee，今年52歲，住在街頭10年，在維多利亞公園（簡稱維園）住了6年，大家叫我“維園犀利哥”。我一天的行程很固定，基本是……

點圖看看露宿者Simon每天的行程↓↓↓

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“我的生活一點點降級，從中產人生變成露宿街頭”

我以前讀書很好，大學學的專業是化學，畢業後找了一份寫字樓的工作。工作賦予了我中產的身份，賺的錢能養得起一台車。但職場的壓力，讓我覺得很壓抑，喘不過氣來，我想逃離這裡。我其實並不喜歡這份工作，只是為了應付父母和社會對我的要求，才去工作。當時的我，並不知道自己真正喜歡什麼，只想走一步看一步，並沒有明確的目標。

從小我不是一個會與人打交道的人，我和父母的關係很疏離。我也不是個會討巧的小孩，我有兩個弟弟，父母更偏愛他們，更疼他們，對我卻常常打罵。我和家人價值觀不同，父親和弟弟喜歡賭馬，很愛享受，追逐名利。我不是一個愛錢的人，每到週末，看到他們看賽馬，我就背包出去露營。常常出去一周，他們都不會找我。我想盡子女應盡的責任，但感情是相互的，我感到非常受傷，覺得自己不屬於這個家庭。家庭生活的矛盾，想來是我成為露宿者的很大一個原因。

家庭生活的矛盾，是Simon成為露宿者的原因之一。（一条提供）

1997年，我辭了工作決定離開香港，離開父母。當時唯一讓我放心不下的，是我的女朋友。我們當時感情很要好，在一起三年多。我沒有見她最後一面，怕見了面會捨不得，我甚至連一句話都沒有說，就離開了。她是我這麼多年來，最對不起的一個人，之後的這些年，我再也沒談過戀愛。

1997年我離開香港，來到澳門，給學生輔導功課做了3年。2000年的時候開了一家小補習社。到了2004年，我想停一停去探索一下這個世界，便去了珠海，在珠海的2年沒有工作，靠積蓄為生。

開始露宿是在2006年，我花光積蓄從珠海回到澳門，原本想繼續做補習社。但當時正值澳門賭權開放，賭場間競爭激烈，紛紛推出免費食物招攬賭客。我對生活又沒有很高要求，能吃飽肚子就行，這讓我有了暫時不考慮工作的契機。我在不同的賭場裡吃飯，住在澳門的文化中心附近。那段期間，我很迷茫也沒有工作。我覺得工作是一份職業，要符合自己的興趣和志向，這樣對我才有意義。可我當時不知道自己要做什麼。

Simon在澳門靠吃賭場的免費食物維生。（一条提供）

2010年，因為長期吃免費食物不賭錢，上了賭場的黑名單，我被遣返回闊別了13年的香港。踏上這片土地時，我對這兒感覺很陌生。我和家人斷絕關係十幾年了，其間他們沒有找過我，我在香港又沒有房產。只能去找社工，他們安排我住在“露宿者之家”，那裡每天早上趕人出去，到了晚上才可以回來睡覺，在這兒最多能住6個月，裡面魚龍混雜的什麼人都有，還經常打架起爭執。

半年後我領了香港的綜援，租了政府在西營盤的宿舍，一間房住6個人，但人與人之間的關係依舊很緊張。我不喜歡那個環境，平日不做工的時候，我很愛去銅鑼灣的中央圖書館，每日在西營盤和圖書館奔波，兩地間隔很遠。後來覺得，既然喜歡圖書館，那就索性搬到隔壁的維園裡住吧。

為了「住」近一點圖書館，Simon情願露宿。（一条提供）

拿綜援的前兩年是不需要工作的，到後面需要做撿垃圾和掃樹葉的工作，我想這樣生命就浪費掉了。我想把時間都花在圖書館裡，這才有意義，於是我連綜援都放棄了。這個轉捩點，讓我真正變成了一個流浪漢，睡在大馬路上。從有居到露宿，跌了一級；再從有綜援到沒綜援，又跌了一級。

露宿人生

我在維園住了6年，附近的人都對我很友好，他們送我儲物櫃的鎖頭，很照顧我。每天早起，我會把大件行李鎖在體育場的儲物櫃中，晚上在關門前取回行李。我秉承環保的生活理念，對物質沒有欲望，吃的也很少。流浪生活，對別人不要的食物、衣服進行再利用，本身就減少了對物資的浪費。流浪漢常常給人的印象是，穿著又髒又破，行為沒有素質。但是流浪漢也有其它的活法，也可以活的很體面。

Simon相信流浪漢也可以活的很體面。（一条提供）

我一分錢都沒有，偶爾會在馬路上撿到幾角錢，也會在每週六的賣旗日上，捐給慈善機構。我身上的衣服都是在路上撿來的，在香港這個購物天堂，很容易撿到品質好又時髦的二手衣物。

夏天我經常洗衣服，但我不想佔用公共空間曬衣服，洗好的衣服直接穿在身上，一邊走路一邊用陽光曬乾。體育場提供免費公共浴室，我就常去洗澡，保持乾淨。以前在澳門的時候，吃得很好，每天健身，那時候我有二頭肌和腹肌，現在吃的沒那麼營養了，肌肉都消耗沒了。

到速食店吃二手食物的時候，我是有選擇的。不會吃太過油膩的東西，注重葷素搭配。畢竟流浪生活，要十分小心，不要生病，要認真對待自己的身體。多喝水，生病的時候，就多休息，身體會自己修復，過幾天就好了。我最熟悉銅鑼灣的馬路，知道哪裡有公用插頭可以充電，哪裡有飲用水器可以喝水。

Simon最熟悉銅鑼灣的馬路，知道哪裡可找到各種生活所需。（一条提供）

我的行李不多，生活需要斷捨離，只留下必要的，過多的物資會給生活帶來麻煩。我有三個包裹，分別裝衣服、食物和電子設備。

舊手機和筆記本是朋友送給我的，我偶爾用手機拍照上傳到博客上。我有兩個博客：“露宿一家親”和“露宿人生”。一個記錄我作為流浪漢的生活，記錄別人給我的幫助。另一個博客會發表一些對時事的觀點。

我沒有工作，但我把寫博客看作是我的工作，只不過沒有報酬。以前我不知道要做什麼工作，很迷茫。現在反而明白了，我感興趣的是可以自己主張的工作，像是作家、攝影家，或者是義務工作。只要可以幫助到別人，都是有意義的。

看看Simon的博客及工作時的樣子（點圖放大）↓↓↓

寫博客一是感謝與我分享物資的人，也想讓大家看到，不是所有的露宿者都是髒兮兮、素質低下，令人厭惡的。另一個主要原因，是因為香港人壓力大，常常覺得不快樂。香港在世界的舞台上，人要不斷努力，保持競爭力。在爭名逐利的過程中，很多人感到痛苦、麻木，甚至自閉。

我希望生活在主流價值觀裡的人，可以適當降低對名利和物質的追求，不要給自己太大壓力，活得輕鬆一些。並不是希望他們像我一樣露宿街頭，即便到了山窮水盡，像我一樣也可以活。不必為身外之物，痛苦煩惱，甚至了結生命。如果讀者看到我的博客會變得開心，那我的付出就有意義。

Simon希望香港人可活得輕鬆一些。（一条提供）

“我的內在心靈，每降一級就會覺得富足一些”

有很多人罵我，覺得我是一個Loser，由一個中產白領跌到做一個流浪漢。但這是從別人的角度來看問題。我覺得人，外在環境不重要，心態決定一切。流浪前，我不會與人打交道，過了流浪生活以後，與外面的世界接觸多了，我慢慢變得外向了，我開始分享我的生活和我的想法，是流浪生活改變了我。

從我的角度來看，雖然我的生活在一點一點的降級，但我的內在心靈，每降一級就會覺得富足一些，到現在是最滿足的狀態。我從一個迷茫、不懂得人生意義的人，到現在清楚的知道自己要什麼，這是流浪帶給我的最大財富。

家對很多人來說，是遮風擋雨，儲存物資的地方。對我來說，一個從心靈上能夠給你安穩，讓你心安的地方，就是家，其它都沒有關係。

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