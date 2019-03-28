【茶餐廳・香港史】73年前首間茶記啟業　老店細訴樓上雅座快消失

茶餐廳是本港獨有的飲食文化，由西式的多士、三文治，以至中式的粥粉麵飯，「茶記」均一應俱全，甚至會出現「叉燒湯意」等中西融合的菜式，與香港中西薈萃的特質相映成趣。回顧茶記歷史，原來茶餐廳與冰室有莫大淵源。 近年多間擁有多年歷史的茶餐廳相繼結業，有53年老店概嘆「越嚟越難經營」，擔心如舊式茶餐廳沒落，未來只會剩下集團式經營的連鎖店。有街坊光顧數十年，感覺餐廳很有人情味，慶幸區內有一間這樣的店舖，亦有食客指希望更多人可以支持一下懷舊店舖。

平價版冰室促成茶記誕生

香港茶餐廳文化的由來，可追溯至四、五十年代，在此之前由於本港受英式飲食文化影響，主要提供奶茶咖啡、汽水等飲料，及雪糕、三文治及多士等餐點的冰室盛行，而當時的冰室有高低等級之分，價錢亦分高低，因應低下階層的需求下，令平民化的冰室陸續出現，是為茶餐廳的前身。1946年中環蘭香閣茶餐廳啟業，為首間打正旗號的「茶餐廳」。

茶餐廳與冰室大不同

茶餐廳與冰室類同之處，在於兩者都重視以飲料為賣點，然而有別於冰室，茶餐廳主要走廉價、大眾化的路線，價格、定位等一般比較相宜。另外不如於冰室偏向西式，茶餐廳除了提供西式的食品如多士、三文治等，亦會出現如中式小炒、雲吞麵等中式粥粉麵飯，甚至乎出現「叉燒湯意」等中西融合的菜式。至今仍然經營、超過50年歷史的舊式茶餐廳並不多，1952年開業的蘭芳園是現時歷史最久的茶餐廳，另外分別為於西環及筲箕灣的聯華茶餐廳及百利冰室同樣於1964年便已開業，另外位於堅尼地城的祥香茶餐廳於1967年開業。

↓茶記經典食物逐個睇

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位於長沙灣的新華茶餐廳，是區內少數僅餘的老店。（梁銘康攝）

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50年老茶記 祖傳三代

其中一間經營超過50年、屹立於長沙灣的新華餐廳，第三代負責人柯小姐指，店舖於1966年開業，由爺爺開始經營，後來爸爸繼承父業，到現在她與爸爸一同經營。柯小姐指店舖過去從未更改過店名，亦一直沿用以前餐牌，最岀名的食物為蛋撻、奶茶，另外特餐中沙嗲牛肉麵亦十分受歡迎，因店舖用新鮮牛肉製作。不少前來光顧的熟客都是區內街坊及學生，另外亦有遊客會由網上得知餐廳，慕名前來光顧。

樓上雅座買少見少 「冇人支持好快沒落」

對於不少老茶餐廳結業，柯小姐概嘆「越嚟越難經營」，幸舖位屬自己擁有，「但如果要拆嘅話都係一樣」。經營多年見證區內變遷，柯小姐稱像新華一樣設有「樓上雅座」的茶餐廳已買少見少，「街坊幫襯好多年，𠵱家好少有兩層呢啲舖，拆咗就冇，新嘅圖則唔會批」，她希望將來能持續經營，「始終係爺爺爸爸心血，如果冇人支持，好快就沒落，變咗全部都係集團式」。

第三代負責人柯小姐指，舊式茶餐廳「越嚟越難經營」。（梁銘康攝）

設有樓上雅座的茶餐廳，柯小姐指現今已買少見少。（梁銘康攝）

老師傅受「小鳳姐」啟發 自創立體蛋糕

店內不少員工都是老臣子，見證餐廳多年歷史。麵包師傅蕭師傅於80年代加入，最初做麵包，後來慢慢學做西餅，90年代更嘗試自創立體公仔蛋糕，現時店內仍然有售，蛋糕上放置一個身穿晚裝的洋娃娃，然而裙擺由一層層忌廉鋪成，蕭師傅指當時最高峰日賣5、6個，更吸引不少餅店仿傚，原來其創作靈感來自歌星徐小鳳的波波裙造型，「細個見到徐小鳳果條裙，點解咁嘅，諗諗下（蛋糕）可以咁樣做法」。作為店內三朝元老，蕭師傅大讚老闆好人，「最主要係老闆好，唔係點會做得咁耐」。

鄧女士由82年起已開始光顧至今。（梁銘康攝） 街坊光顧數十年：蛋撻與別不同 街坊鄧女士由82年起已開始光顧，她回憶當時兒子仍讀幼稚園，當時經過新華嚷著要食蛋撻，鄧女士嘗過新華的蛋撻後便一試難忘，自此光顧至今，「新華啲蛋撻同其他唔同，個皮鬆化、好香，其他（店舖）我唔鐘意食」。轉眼間兒子都已40多歲，鄧女士指感覺餐廳很有人情味，很開心區內有一間這樣的店舖。

食客：職員如街坊友善

食客兼街坊何先生稱，自己於長沙灣區長大，因此對該區十分有感情，他認為新華最特別之處是設有樓上座位，但自己則喜歡坐於樓下，「同啲阿姐、水吧師傅傾吓計」，他認為他們不只是服務他們的職員，而是友善的街坊。何先生指擔心有一日餐廳會突然結業，「好多樓拆嘅拆，搬嘅搬，唔係原本嘅樣，呢個neighbourhood（鄰里）感覺好似畀地產商同市建局打散咗，有少少擔心，呢度 可能有朝一日仲係唔係度呢？」。

望獲更多人支持老店

食客劉小姐指由於自己在附近工作，間中都會來光顧新華，感覺店舖格局比較懷舊，認為舊式茶餐廳是香港特色應該保留，「買少見少，再唔保留呢類餐廳，再後生啲嘅永遠唔知道以前嘅茶餐廳係咁，淨係記得好靚裝修，好大間嘅連鎖式餐廳」。對於不少老店近年相繼結業，劉小姐指亦感到十分可惜，「好多老闆都係由好年輕做到年老，自己個囝又唔繼承父母行業，所以係無奈」，她希望更多人可以支持一下懷舊店舖。