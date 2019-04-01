【樹仁倒莊】中立莊敗退　六大學學生會斷莊　浸大外副：仍然樂觀

樹仁大學學生會選舉結束，自稱「政治中立」的候選莊「瀟同」以25票落敗，今年度幹事會從缺。學界形勢塵埃落定，今年只有浸大、中大、理大和恒大四間院校成功選出學生會，有六間大學「斷莊」。 作為「學界生還者」的香港浸會大學學生會幹事會，經歷過一年出缺後，今年的內閣再以「本土」為綱領，強調捍衛「香港民族」利益，延續了「本土學界」的脈搏。如今社運氣氛薄弱，多間院校學生會「斷莊」，究竟是甚麼原因，讓這一代學運人迎難而上？浸大學生會幹事會外務副幹事長梁兆玉答道：為香港，不平則鳴。

受雨傘影響 鞏固「以香港人為先」想法

現就讀香港浸會大學一年級的梁兆玉是一位「00後」，雨傘運動時，她還是個中三學生。她從小留意時事，自言成為「本土派」是受雨傘影響。當年她與同學隨老師到金鐘佔領區，感受到香港人的團結，「一直都有『以香港人為先』的理念，但在雨傘革命後，更加鞏固了這想法。於佔領現場深深感受得到香港人的團結，這種民族的熱誠和氣氛，大家都行出來為民主發聲，那一刻會讓你很感動。」

香港浸會大學學生會第五十二屆幹事會外務副幹事長梁兆玉。（廖俊升攝）

本土之路難行 「我沒有無力感」

雨傘過後，2016年初旺角騷亂中多人被捕及被檢控，有人被判刑七年；同年立法會選舉，多位本土派被DQ。「本土」抗爭路似乎愈來愈艱辛，很多人選擇放棄、逃避。但梁兆玉並沒有放棄，更直言自己沒有所謂的無力感，「大學生已經是處於比較沒有包袱的年紀，如果我們都不肯走出來，為我的民族，為我身邊的人發聲，還可以指望誰呢？」

梁兆玉指，學校的議政氣氛很薄弱，主要是學生沒有發聲渠道。學生會探訪學會之後，她發現好多同學都對社會有想法，只是沒有一個組織反映他們的聲音，所以她希望在這一年內，了解同學的意見，跟他們增加互動，盡量提升校內議政氣氛。（廖俊升攝）

今年，她與內閣「千鵠」一行13人，以「本土」之名參選浸大學生會幹事會補選，獲得1,255張信任票當選，成為今年學界僅餘四莊之一。為何她們選擇迎難而上？「想盡我們的力量，去改變少少事。去同這個社會講，世界上還有人關注這些事（社會事務），我們想為學生、香港人發聲。」

「政策應以港人為先」

「我們覺得香港政府的政策應該以香港人為先，但香港人正在守護的核心價值——自由、法治，被慢慢推行的惡法推翻，如國歌法和廿三條；連本土文化和藝術，都慢慢被剝削，我們的母語廣東話，被普教中洗退。」在她眼中，香港人的利益正被剝削，因此希望出選學生會，在校強調香港文化、「本土」和「香港民族」的意識，繼而推動社會進步，甚至是「民族自決」。

她遺失了學生證，無法進入學生會室。（廖俊升攝）

本土與泛民：永遠不合的拼圖

和很多本土派一樣，梁兆玉與自己的內閣，都不滿意「泛民主派」，她更直言，與「泛民」的合作空間不大，「泛民和代議士們大多都未能充分反映我們的聲音。之前范國威就『新移民』事宜提出無約束力的議案，泛民的投票意向，和我們都不是太相近。」就算是社會運動層面，她也對泛民的抗爭手法有保留，她認為當和平示威失效時，便要將行動升級，「不能說是摒棄和理非非，想做的是雙軌式。」

如何看待與中國的關係，也是其中一個重大的分歧。梁兆玉希望先放眼香港的民主，再想中國事務，「香港是我們最切身的地方，要先以香港人的身位去思考。中國的事是否可以不理？不是的，因為社會事務包涵的，是外界和整個國際社會，所以我們也會理中國和其他國家的事務，但我們最優先會考慮香港的民主。」

2016年旺角警民衝突，容偉業被控暴動罪成。浸大學生會在學生會室外擺設一個紙箱，為容偉業收集鼓勵信及心意卡。記者問梁兆玉有沒有人參與此活動，她說：「沒有……」（廖俊升攝）

對六四無感觸 望以香港人本位看八九民運

六四曾是一代香港人的政治啟蒙，但對於一個沒有親身經歷過八九民運，但經歷過雨傘的00後，六四對她們來說，像是一個鋪塵的歷史。「我覺得六四對於我和這一代香港人來說，真的不會有這麼大的感觸。上一輩的人好努力去爭取中國的民主，但是作為香港土生土長的香港人，對於國教、雨革和魚蛋革命的情感更加強烈，更加觸發到我去參與社會事務。」

「這是對上一代的民主運動啟蒙，就像雨傘革命一樣，人叫我們遺忘雨傘革命，我們也不會。」和過去幾屆學生會一樣，梁兆玉認為，在思考六四上，可以選擇第二種形式，「可看看是用甚麼方式，六四遊行、集會就不會參加了，因為我們想用香港人的身位去想這件事。」她表示，有意與其他學生會聯辦一些活動，例如是論壇和街站，宣揚香港人本位看八九民運的訊息。

民主牆和學生會告示板的使用率不高。（廖俊升攝）

議政氣氛薄弱 斷莊潮中樂觀面對

雖然說想與學界一起舉辦活動，團結學界，在校內外宣揚本土意識，提升議政氣氛，但繼樹仁大學「中立莊」選舉失利，今年學界只有四間當選的學生會。學界再次面臨「斷莊潮」，究竟背後原因為何？「學生不想理政治是其中一個原因，或者是不想與政治扯上關係。另外是議政氣氛好薄弱。」

梁兆玉仍樂觀面對，「困難是有的，但不同院校入面都有臨委（臨時行政委員會），只要學界願意團結，能力都可以好大。」斷莊潮既成事實，她覺得在目前有限的能力下，仍能發揮到學界的力量，做一番事。「在這麼動蕩不安的時局，依然都有不同的學生出來競選，甚至中大出現『撼莊』（兩個候選內閣）情況，而且成功當選的學生會，理念都比較相近，以本土為主。」

民主牆貼了針對浸大校長錢大康的言論，但被大風吹散。（廖俊升攝）

讀商科卻想當老師：培育下一代很重要

「很多社會運動也是學生領導的，像反國教一樣。」反國教一役，令她明白到學生可能很有力量，「那時我才初中，覺得有一班學生領袖，帶領一場運動，十分厲害。原來學生的聲音不是那麼渺小，亦不是所謂『政權玩晒』的。」

大學四年，轉眼即逝，今天志氣高昂、懷著初心勇往直前的女生，也終有一天會成為「老鬼」，踏入社會投身工作。梁兆玉在大學修讀經濟，笑言「好像好少商科的人會做學生會......」家人朋友也曾替她的前途擔心，「搞學運，中資企業不請你。但其實還有很多國家的企業可以選擇啊。如果宣揚到香港民族的意識，日後的情況也未必這麼惡劣吧。」踏出了一步，便要走下去，一往無前，「或者大學生在這個年紀，就是這麼有抱負，先會作出這些決定。」

雖然讀商科，但梁兆玉對於自己的未來，卻另有計劃，「我想做老師......」她腼腆的說。她認為，學生是社會棟樑，很多社會運動都是由學生發起，因為培養下一代正確的意識，尤其重要。「政權和學校對於學運的打壓，令我看不過眼，我想令這一代和下一代學生，能夠有自己身分認同。我想盡一分力，而不是推搪說有無力感。」

梁兆玉認為，即使政權力量很大，但也不是一個理由，令自己不作聲，「民族自決是一條好漫長、好難的路，但都要盡力去做。」（廖俊升攝）

畢業不是不關心社會的理由

梁兆玉說：「畢業後，我想我一樣會關心社會發生的事。這一刻的我，或者之前的學生領袖，每一個肯上莊，肯行出來的大學生，都有滿腔熱誠。出到社會或會多了顧慮，但這並不是一個理由，令自己不關心政治、不關心社會。」「身為香港人，是有責任去建構這一個社會的未來。這是無論如何都不會變的。」