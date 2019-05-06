【廢校巡查】一塊GIC地掀赤柱官民廿年恩怨　舊生街坊：不應荒廢

赤柱街坊梁先生沿著斜坡走，數算前聖公會赤柱小學的設施：「樓梯、洗手間、老師住的單位、小食部……」登頂，他在鐵絲網前看向舊操場，發現當年的石凳還在。以前他就趁小息走堂，從操場爬上斜坡，穿過鐵絲網跑回馬坑邨家裡找零食吃。 梁先生移民回流到今日，這個位處赤柱中心的母校已經荒廢18年，由地政總署聘人看守，課室破落，雜草叢生；與此同時，南區大力發展旅遊，卻逐漸忘記街坊原來的需要，區內20年沒有街市，亦欠託兒服務。原來早在政府提出200億元買商舖做社福用途前，南區居民早提議把廢校轉成社區中心，填補赤柱居民的需要。對於如何使用這塊規劃用作政府、機構或社區設施（GIC)用地的廢校，他們或者比決策局更有想法。 攝影：李慧筠

前聖公會赤柱小學已經荒廢近18年，期間斷斷續續有機構短租，但很快又因被投訴公地私用而復荒廢。

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梁先生在赤柱小學讀書時，是學校最風光最熱鬧的日子，六年級有四班，每班各有40個學生。聖公會小學大約1,250平方米大，學生跑過現址為赤柱市政大廈的球場抵達校門。校舍初初只有兩層，後來加建成三層高，每層各三個課室，底層打通三個課室便成禮堂，過百學生在裡頭對著露天操場讀聖經、唱聖詩。

樊叔83歲，仍記得他曾讀的聖士提反學校為重建赤柱小學而籌款。 1950年代平民學校 專收貧學生 一間荒廢學校，勾起兩個赤柱街坊的讀書回憶。戰前的1881年，聖公會傳教士已在赤柱創立平民小學，至1930年左右，同樣有聖公會背景的貴族學校聖士提反學校從西營盤遷入赤柱，悄悄為寧靜漁村帶來改變。 當年一個漁民父親到處借錢，為的就是送兒子到聖士提反讀書。那時學校是間「和尚學校」，專收東南亞華僑子弟入讀，樊叔是當年少數能去聖士提反上課的街坊，他爸付他每月84元學費，令樊叔學成一口英語。

赤柱村小學舊生會保留了珍貴的舊校照片，點擊以下舊照片看昔日校園時光：

昔日的聖公會赤柱小學養育了不少南區子弟成長。（圖片由赤柱村小學舊生會提供）

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83歲舊生：我們是籮底橙

今年他83歲了，還記得1953年聖士提反學校時值50周年，發起籌款在佳美道重建聖公會赤柱小學。於是小學又接收了一班漁村小朋友，梁先生在赤柱村長大，是聖公會小學第19屆畢業學生，那時區內還有一間聖德蘭小學。小小社區，階級身分壁壘分明——有穩定職業的、住在紀律部隊宿舍的小孩，會讀聖德蘭；在馬坑邨較窮的子女，赤柱小學來者不拒。「別人不收的我們收，我們是籮底橙。」梁先生大笑。

一張「無涯」字帖，仍然張貼在校門外牆上。

一塊GIC用地 背後廿年南區恩怨

千禧年，政府在南區建鄭氏宗親總會鄭則耀學校，梁先生此前已聽過老師說：「要不聖德蘭死，要不我們死。」結果兩間小學都被殺，連鄭則耀學校也在2005年因收生不足而在三年後停辦，成為全港第一間被殺的千禧小學。

這塊在市政大廈上方，位處山坡底下的赤柱小學用地從2001年荒廢至今，先後有些非牟利團體申請短租，梁先生說因為政府要求團體自行處理斜坡安全檢查，費用不菲，最終擱置；也有人租用廢校做教育用途，但被投訴公地私用而遷出。

學校復歸平靜，長滿雜草，窗戶年月染上灰塵。不過，千禧年時，赤柱街坊也分身不暇，食環署當年拆卸赤柱舊街市，計劃以一年時間改建成市政大樓，把商戶暫遷往臨時街市，承諾市政大樓落成後把他們遷回新街市經營。梁先生父母一直在街市經營報紙檔，忍受住臨時街市偏僻少人的舊商戶，等到2003年也未等到承諾兌現。

赤柱區內現有兩間超級市場，廿年沒有街市，只有零星魚、肉、菜檔。

食環承諾新大樓有街市卻反口 檔主四散

食環署曾在當年回覆媒體，指調查得知自赤柱馬坑一超級市場開業以來，只餘四分一居民表示會到赤柱臨時街市購物，鑑於結果，赤柱沒有需要開設街市，以免浪費公帑，署方會照原意興建赤柱綜合大樓，惟沒有街市。

當年，區議員和政府部門討論過市政大樓一事，受訪的居民覺得是因為當年區議員陳李佩英沒有為居民和檔主爭取，導致現時區內只剩一兩間較貴價超級市場的局面，街坊要買餸，要不乘車到香港仔或筲箕灣買餸，車程連買餸來回三小時，要不像街坊Martin的太太，每天在銅鑼灣放工買餸才回赤柱，「平過赤柱超市Taste啦，又唔新鮮，價錢貴兩成。」Martin說。

記者當日到海濱小賣亭觀察，見有舖位空置待出租。

「20年來，赤柱無街市，無小學。」曾競選南區區議員的姚潔凝說。 市政大廈沒了街市，食環署以海濱小賣亭取而代之，像梁先生父母等舊檔主，可以優先簽約，但完約後價高者得，慢慢舊檔主四散、退休，小賣亭發展至今主打遊客生意，也有空置舖位，現時一個服務行業、8.38平方米的檔口，競投底價即每月租金為11,300元。 規劃不整全 無法應付社區需要 「20年來，赤柱無街市，無小學。」曾競選南區區議員的姚潔凝說。但問題遠遠不止於此，赤柱多年來一直是重要旅遊景點，1980年代人流最盛，遊客魚貫湧入，反倒街坊的社區需要乏人問津——即使今天赤柱旅客減少，大街比以往冷清，假日仍然有不夠泊車位和旅遊巴增塞道路的交通問題。又比如託兒服務不足，區內只有兩間幼稚園提供服務，其中一間為私立國際學校，每月收費過八千元。

近年不少赤柱大街商戶向媒體透露生意慘淡。

配合過渡性房屋 廢校可變社區聚腳地

梁先生從加拿大回流後，加入了赤柱村小學舊生會，他看著舊校牆上已經剝落的校名，說道：「社區的事要有遠見，政府應該將小學連同山坡下的赤柱體育會、漁民娛樂會一併思考如何重新發展。如果發展，也要想想如何規劃上落貨。舊生是有感情，但學校舊了，需要維修，不如以一個新面貌，為社區帶來好處。」

南區街坊在「非常香港」工作坊中構思的廢校活化計劃。（受訪者提供）

舊生是有感情，但學校舊了，需要維修，不如以一個新面貌，為社區帶來好處。」梁先生說。

早於政府宣佈要以200億買舖作社福用途之前，南區街坊就參與「非常香港」主辦的「非常協作」計劃的工作坊，倡議將前聖公會赤柱小學變成一個Community Hub，以滿足社區長久以來被忽略的需要——有周末市集、託兒所、健身室、停車場的一所社區中心，加建無障礙通道天橋，接駁前方的赤柱市政大廈，結合兩者營造赤柱的街坊聚腳點。

「用地處於整個赤柱的中間位置，為何不能做返個市集？」赤柱現在人口較少，街坊也明白當年街市的豬肉檔、菜檔已經無法回頭，姚潔凝說：「我們構思在地面空間做周末市集，像西貢般，只六、日擺檔賣有機蔬菜、新鮮水果。」最近理大賽馬會社創計劃研究在六處香港閒置用地興建過渡性房屋，包括前聖公會赤柱小學，他們也不反對，只是希望用地既滿足房屋需要，也預留空間給當區居民共享。這位已屆60歲的舊生梁先生說：「最重要是不要荒廢掉。」