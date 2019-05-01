【勞動節・盲人工潮】抗爭未完　工友上街爭權益：人數不多力量大

今日是五一勞動節，職工盟在下午發起遊行，紮鐵工人、移工、院舍照顧者等不同工種團體亦有參與。大會表示，有2200人出席，警方則表示，遊行最高峰時有1400人。 遊行隊伍中，還有首次出席的20多位盲人工廠工友及學員。烈日當空，失明工友持手杖，舉起標語，由銅鑼灣遊行至金鐘政府總部。即使多有不便，亦未曾喊累。正經歷著搬廠抗爭，他們說自己是「打工仔」，要互相支持，為了工作待遇及工廠重建安排，更要站出來。 攝影：黃偉民

大部分工友及學員是第一次參與遊行，他們走了一個多小時，仍不時高叫口號，未曾喊累。

這個勞動節，他們百感交集。盲人工廠2021年重建，早前盲人輔導會提出工廠重建期間，暫遷至屯門盲人安老院三至四年。十多名工友、學員及家長自組「關注盲人工廠重建聯盟」，又在4月17日舉行集會，反對搬遷要求。行動得到多個團體支持，工友最終成功獲教育局安排九龍區一間即將空置校舍作過渡，又爭取成立輔導會、工友、學員、家長、職員在內的多方溝通平台，參與整個重建決策安排。

抗爭暫獲成果，今天，二十多位視障工友、智障學員，持手杖，拖着手，在義工陪伴下，花一個多小時，由維園遊行至金鐘政府總部。天氣悶熱，工友們汗流浹背，仍拿着標語，高叫口號，走畢全程。其實多位工友是首次自發參與遊行，但他們坦言不辛苦。

打工仔撐打工仔 爭勞工假轉銀行假

在工廠工作20年、嚴重弱視的單永生形容是次遊行為「突破」，「人數唔係多，但工人嘅力量係大。」

單永生是聯盟的召集人，他拖着太太永雪的手，和其他工友，一同登上遊行大台。他代表發言時表示，感激其他團體過去就重建事件對他們的聲援，作為「打工仔」，應互相支持。

工友參與遊行不止為了「撐場」，他們亦會爭取勞工權益。單永生說，現時工廠工友一年只有12天法定假日，即俗稱的「勞工假」，他們希望工廠可增加假期至17天，與「銀行假」公眾假期看齊。

工友單永生（中）曾參加六四集會、七一遊行，但五一遊行則首次參與，他說：「我們都是打工仔」。

憂部分工種消失 學員轉型收入或減少

工廠工友現時領取最低工資，但庇護工場約百多位學員，每天只有26.5元的「獎勵」、另加津貼。他希望，學員們亦有晉升階梯，有更合理的待遇，「起碼一日基本有150元至200元，就算冇最低工資，仍能夠開飯，按通漲調升。」他亦擔心，工廠重建後紙品、車衣等工種會消失，部分工友要「轉型」作學員，變相剋扣工資。

盧勁馳曾發文聲援盲人工廠工友，五一勞動節更與工友一同遊行。

怕光、怕聲視障者要戴耳塞堅持上街

在工友的遊行隊伍中，亦見盧勁馳的身影。盧勁馳是香港大學比較文學系碩士研究生，詩人、作家，也是視障人士，只看見光與影。他同時患上怕光、怕聲的神經過敏症，刺耳、嘈雜的聲音會令他緊張、繃緊，20年來也找不到病因，是為「未確診疾病」。



近三年他到外國接受治療，治療令不適的徵狀更明顯。遊行期間，人多車多，充斥咪高峰聲響，又有口號叫嚷聲，他不時要戴上耳塞，過濾聲音。其實他已很少再出席遊行，今次是特意為了盲人工廠工友而參與。「好欣賞、好感動大家（殘疾人士）願意行出來爭取一啲好虛無縹緲嘅嘢，但更想俾大家知，殘疾人士都有自己嘅理想、自己追求，呢點更值得社會肯定同關注。」

盧勁馳只能看到光與影，神經過敏症更令他對刺耳、嘈雜的聲音感到緊張、繃緊，他選擇戴上耳塞，堅持繼續遊行。

盧勁馳說，殘疾人士就業困難，工作權益未獲社會重視，即使是爭取勞工權益的遊行上亦缺少殘疾人士的聲音，但盲人工廠重建事件重新喚起大眾關注。

他認為輔導會只是視工友為服務使用者，而非生產者身份，未讓他們參與重建決策安排，「好似肉球咁俾人拋來拋去」，工作能力未被肯定。而庇護工場制度下，政府的出發點是為「照顧殘疾人士」，而非把他們作工人看待，能力也被看輕。「到底係邊個假設咗一啲人嘅工作能力比正常人低？殘疾人士好多時未發揮工作能力，只係未搵到適合嘅社會崗位。」