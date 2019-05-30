【夾公仔破產】掌握必勝法　遊戲王贏盡奬品後　成癮失控欠債百萬

「玩了一年，開始覺得不夠錢玩，就去財務公司借。」50歲的阿明(化名)細說八年前開始的一段上癮經歷。從欠債兩萬元，到需連本帶利償還110萬元。兩年前，阿明申請破產，弄得如斯田地，跟賭枱或過大海無關，而是遊戲機中心的「掟彩虹」、夾公仔機。他一度以為，已掌握了夾公仔「必勝法」。遊戲桌上，他確是不斷的贏，贏到家中堆出一座「獎品山」，大家封他為「遊戲王」。但到最後，他卻因花太多錢掟彩虹、夾公仔，最後贏到奬品，卻欠債破產：「知道自己上了癮，但這是否賭，我未想過。」 「掟彩虹」、夾公仔機被視為消閒玩意，吸引不同年齡層，近年夾公仔機，更出現手機、名牌手錶等高額獎品，讓玩家以小搏大。在「Just For Fun」的糖衣包裝下，這些遊戲實則含博彩成分，易令人上癮。

最初到遊戲機中心玩的，並不是阿明，而是他的太太。作為全職家庭主婦，遊戲機中心是她消閒好去處。「那時候我也勸她少去一點，覺浪費金錢。」即使如此，他還是陪太太一起玩，太太輸了，他會出手幫忙。從「陪玩」中他慢慢掌握「必勝法」：「例如擲彩虹，發現了用甚麼姿勢、力度擲出，機會率會提高。彩虹枱也有jackpot，有競爭性，相當刺激。」技術進步，獎品自然愈贏愈多，為他帶來更大成功感，促使他常往遊戲機中心跑：「我試過用一百元，就清了夾公仔機中所有獎品。」

在遊戲機中心的糖衣包裝下，遊戲的博彩成分易被忽視，或構成上癮問題。(黃偉民攝)

被封遊戲王 一個假日可花過萬元

每次放假家庭樂，阿明一家四口就會一整天待在遊戲機中心。「兒子用全日票去玩波波池，我和太太就在旁邊玩。」一天可到5、6個遊戲機中心玩，由家住的港島玩到元朗、上水，只為玩遍不同遊戲：「我們不是搭港鐵去，是搭的士，因為要爭取時間玩。」一個假日可花上過萬元，離開遊戲機中心時，年幼女兒坐的嬰兒車，都放滿了獎品，家中客廳更堆了一座「獎品山」。

這些遊戲為阿明帶來成功感，旁人更將他「封王」：「有些人會叫我做『遊戲王』，職員和熟客都會說，『我贏不了，你幫我玩吧』，一去到遊樂場便是show time。」

從「陪玩」中慢慢掌握了竅門，阿明(化名)發現了用甚麼姿勢、力度擲出，會提高中獎機會率。(黃偉民攝)

「小時候我喜歡打球，在這運動中能獲得滿足感，在球隊中是中心位置，很喜歡被稱讚。」成家後，阿明事事以家人為先，覺自己有責任維持家中的和諧，將自己放在很低的位置，然而，遊戲令他能成眾人焦點，尋回被讚賞的喜悅，他甚為自豪，慢慢沉迷其中，即使是上班亦「心思思」：「有時不是為了禮物去玩，是心癮、為了過程而去玩 。」

遊戲令阿明成為遊戲機中心內的焦點，找回被讚賞的喜悅，亦令他慢慢沉迷其中。(李穎霖攝)

入不敷支 欠財務公司過百萬債

作為家庭的唯一收入來源，從事酒店業的阿明，薪水要支付家庭所有開支，剩下的一直交由妻子儲起。持續把金錢花在遊戲上，他的財政亦開始出現問題，但妻子問起時，阿明仍未有將事實相告。為了令她不要生疑，更持續將和以往相若的「家用」交予她儲起。「一來覺得自己能應付，二來我覺得老婆玩得開心。老婆快樂，對我來說很重要。」

為補貼開支，他曾在天水圍以兩日租約，租下特賣場，把遊戲機中心贏來的毛公仔賣掉。「賣3、40元一個，兩日賺到三萬多元。」然而，這三萬多元又回到遊戲機中心的囊中，在入不敷支下，沉迷遊戲一年後，他終向財務公司借貸。

沉迷遊戲一年後，在入不敷支的情況下，阿明終向財務公司借貸。(李穎霖攝)

申請破產 向輔導中心求助

「一開始借兩萬，心想分12期還款，每個月（連本帶利）也只需要還3、4000元。」從普通的消閒遊戲，變成「借財仔」。阿明坦言未有太大掙扎，且樂觀以為，用公司發放的年終獎金償還便可。如是者從二萬元開始，每次愈借愈多，終在幾年後借到連本帶利需償還110萬元，「直至財務公司打來追我還錢，我無錢還才下定決心，要戒掉這癮。」申請破產的過程中，阿明向東華三院旗下，提供問題賭博輔導服務的平和坊求助，處理上癮問題。

和賭波、賭馬無分別 掟彩虹一樣成癮

「他的心路歷程，和賭波、賭馬真的沒分別。」東華三院平和坊主任胡詩敏指，「掟彩虹」、夾公仔機等遊戲，其活動性質存博彩成份，但不是太多人會想到兩者連繫：「大家都覺得遊戲機中心是小朋友玩的地方，但事實是有人會在該處花很多、很多錢。」

東華三院平和坊主任胡詩敏指，「掟彩虹」、夾公仔機等遊戲性質存博彩成份，但不太多人想到兩者之間的連繫。(李穎霖攝)

胡詩敏解釋，當人有生理遺傳、社交及心理狀態等不同危機因素下，重覆與成癮活動互動，當出現滿足及持久的神經性生理、社交反應，便會令上癮機會增加。成癮後通常會出現對成癮行為的渴求(Compulsion)、失控 (Loss of Control)及忽視負面影響(Despite Negative Consequences)，跟阿明所經歷的心路歷程幾近相同。

打機成癮個案急增 大眾忽略「課金」博彩嚴重性

胡詩敏表示，「掟彩虹」、夾公仔上癮的個案不多，暫時只有一宗求助個案，這或許與社會人士不了解活動存在博彩成份，而不懂向相關機構求助。不過，打機成癮的情況卻愈趨嚴重。據平和坊資料顯示，打機成癮的求助數字由2017年的4宗，升至2018年的13宗，而2019年首季更已有10宗，當中均涉及打機博彩性質：「如網上遊戲透過抽獎，『課金』抽裝備、裝飾或禮品，以金錢去博取機會，取得心儀物品，此已存在博彩成份。」她指，這種活動沒有即時輸贏，但性質已屬追求充滿未知及隨機性的回報。打機亦較其他成癮行為受大眾接納，故社會人士亦會容易忽略打機「課金」博彩的嚴重性。

成癮後通常會出現對成癮行為的渴求、失控及忽視負面影響。(李穎霖攝)

平和坊至今收到的打機成癮求助個案中，接近一半人年齡屆乎13至20歲，平均每月於「課金」花數千元，而求助個案中更有逾一半人欠債十萬以上。

了解案主心路歷程 拆解心癮

面對求助個案，胡詩敏指輔導員會以多角度的介入模式，了解引致及維持病態賭博的因素作出跟進及治療，當中會使用表達藝術治療、認知行為治療、靜觀、家庭治療等方式，協助成癮個案，她表示：「我們也希望了解案主的心路歷程，從而了解他的心癮。」以阿明為例，胡詩敏當時透過藝術治療，以印有不同畫作的作品，引導他說出自己的感覺、想法，讓他了解自己心癮的成因後，再透過持續的輔導，協助他處理成癮行為。

胡詩敏當時透過藝術治療，以印有不同畫作的作品，引導阿明說出自己的感覺、想法，讓他了解自己心癮的成因。(李穎霖攝)

輔導員會以表達藝術治療、認知行為治療、靜觀、家庭治療等方式，協助求助人。(李穎霖攝)

阿明雖然破產，幸得太太和上司諒解、平和坊協助，他下定決心要糾正問題後，很快已戒除成癮行為，但偶爾還是會陪太太到遊戲機中心遊玩：「有時候在那裏見到認識的人，也會勸告他們別太常去玩。」縱然「賭癮」成功戒除，但社會上仍有多少未被發現的個案。社會人士、家長或自己若發現出現以上情況，歡迎致電28274321或WhatsApp 6770 5599向平和坊專業社工求助。