【屯門公路】藝術展訴塞車之苦：搭車前去廁所係屯門人家訓

近日屯門公路再現嚴重交通事故，長達13公里的車龍注滿新西人辛酸。藝術家王樂軒（Dino Rib）以屯公為題，在屯門舉行藝術展「屯門公路的咒（與解咒）」。以屯公之苦中作樂，活像卡繆筆下每天推石作樂的西西弗斯，因為Dino就是一名土生土長的屯門人。他說：「搭車前去廁所係屯門人家訓嚟。」 攝影：黃寶瑩

藝術家王樂軒（Dino Rib）於香港出生，於屯門長大。最近在清山墊舉行與屯門公路為題的藝術展。

自今年5底，Dino在屯門藝文空間清山墊舉行藝術展「屯門公路的咒（與解咒）」。他坦言，由於在屯門辦藝術展，觀眾大部份都是社區裡的人，因此希望辦一個能引起屯門街坊和社區有共鳴的事。屯門公路就成了他的首選，「屯門公路有咩做呢，當然就係塞車」。

6月初，Dino辦了一場「屯門公路苦主申訴大會」，會上有街坊指，在屯公未有轉車站廁所時，曾遇上腹瀉，只能以念力忍耐戰勝屯門公路，惹得哄堂大笑。

「搭車前去廁所係屯門人家訓嚟」

Dino笑言，屯門人自少被教育，每次乘車前必須上廁所，「由細到大搭車前，阿媽都會問你，『去乾淨廁所未？』『去乾淨啦！』『再去多次』，去一次唔得要去兩次。」身為屯門資深街坊，他解釋，屯門家長再三叮嚀小孩上廁所，背後就是生怕小孩遇上屯門公路大塞車，膀胱受罪。「搭車前去廁所係屯門人家訓嚟。」

Dino生於屯門公路還沒轉車站、擴闊工程的年代。「當個陣勝利2型九巴會壞車，上斜無力會死火，你feel到死氣喉有啲味」，盛夏裡混雜汗水、死氣喉膠味的長征，是那些年屯門人的塞車體驗。

街坊日復日的屯門公路之苦都成了申訴大會的笑點。

塞車成患是規劃失誤使然

「無論我地細個跟阿爸阿媽出街，到大咗出嚟做嘢，屯門公路係我地避唔開嘅苦。」由是者，Dino曾在展期間延伸出一個「屯門公路苦主申訴大會」，讓街坊盡於心中情。他認為屯門人深諳塞車之苦，卻很少人會思考屯門公路會塞車的成因，「點解會塞車係一個好重要的問題」，他指，背後是整體城市規劃問題。

Dino在屯門公路兩旁拾來不少被遺在時空裂縫的物品，包括一條印有九廣鐵路標誌的封條。九廣鐵路自2007年兩鐵合併，其列車服務已被併入今日的港鐵系統。（黃寶瑩攝）

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70年代，港英政府發展屯門新市鎮，耗資逾2億興建接連屯門和市區的快速公路。Dino認為，今天屯門公路塞車成患亦是規劃失誤使然，「當年政府設計新市鎮係住宅加工業區想區內就業，但後來工業北移，區內就業唔可行，要跨區工作，個capacity（承載能力）唔同，就開始塞車啦。」

屯門公路之苦成了只有街坊明白的自嘲。

徒勞無功，是屯門也是香港

星斗市民日復日苦對屯門公路，無力扭轉結構性塞車困境。「徒勞無功」，Dino指展覽既說屯門，但更深一層是談香港。「屯門公路只係一個表徵，屯門人有好多嘢改變唔到，退一步香港人有好多都改變唔到，咁我哋要如何去解咒？」他援引法國存在主義哲學家卡繆所言指，「我哋要知道自己係個悲劇裡面，第二，我哋要知佢係一個悲劇我哋要點樣改變佢」。

「屯門人有好多嘢改變唔到，退一步香港人有好多都改變唔到，咁我哋要如何去解咒？」

「咁做人係咁風景不轉心境轉。」Dino指，有人選擇在長征上補眠，有渴望成為機師的朋友仰望飛機辨認機型，「我呢個show，有好多都係喺屯門公路度出來」。每天來回近兩小時的長征，讓新西人成了希臘神話中的西西弗斯，在日復日的苦役裡建築出另一重意義。

其中一個展品，是屯門公路的閉路電視錄像。

籌展期間，Dino曾在巴士椅背貼上紙條，問屯門人有沒有在屯門公路上看日出？他又在屯門公路兩旁，徒步拾來棄在兩旁的時空遺物：九廣鐵路封條。他甚至邀請居港多年的日本人，把屯門公路當成「長途遊行」寫成遊記。最後，Dino就把這些屯門公路的變奏帶回屯門公路展。

Dino曾在巴士椅背貼上紙條，問屯門人有沒有看過今天的海。

讓屯門人釀成歸屬感的屯公展

訪問期間，Dino把屯門掛在咀邊，但他坦言此前對屯門甚少歸屬感。「無咪無，大方承認」，過去多年他曾到日本、台灣等地讀書、任駐場藝術家，與各地相比，他原來更愛他鄉的生活質感。直至今次展覽，Dino請不同朋友體驗屯門公路，又盡地主之誼遊屯門，屯門碼頭的大海、屯門公園內的爬蟲館……讓他開始重新發現屯門這個成長地的美好。

「屯門人唔係太知屯門歷史，香港人唔係太知道香港歷史，所以你講屯門人，一句就係住屯門嘅屯門人講完啦，但屯門有啲乜嘢呢，個度係一個空白，會唔會由屯門公路開始，可以引起大家注意？」由屯門公路開始，看一個屯門人理解家與主體性的故事。

「屯門有啲乜嘢呢，個度係一個空白，會唔會由屯門公路開始，可以引起大家注意？」Dino說。