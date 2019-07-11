【逃犯條例】撒瑪利亞會近半求助為中老年　面對子女決裂受打擊

反修訂《逃犯條例》風波持續約一個月，社會瀰漫一股愁雲慘霧。首位為反修例輕生的「黃衣人」示威者梁凌杰今日設靈，他的離世令全城震驚，其觸發的「自殺潮」使人悲痛莫名。撒瑪利亞防止自殺會6月至今已接獲逾60宗求助，其總幹事曾展國回顧本港過去一波波自殺潮，包括前幾年「學生自殺潮」以至03年沙士自殺成風，形容今次風波令該會面對「前所未有」挑戰。 他又哀嘆稱，年輕人的輕生念頭是經長期積壓而成，種種事件令他們對政府、醫療和社福機構，甚至家庭失卻信任，撕裂的關係令他們更對未來失去盼望，故要拯救他們走出情緒困境，除了勿美化自殺，更重要是家庭和政府「放下身段」與他們同行，「重建關係先由聽開始」。 攝影：黃偉民

「我最不願意接受訪問，因這時候必定有大事發生」。撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國一臉愁緒向記者說。反對《逃犯條例》修訂風波，觸發多宗年青人自殺和企圖自殺事件，包括示威者梁凌杰，身穿黃衣於6月15日在金鐘太古廣場高處展示反送中標語後，墮樓身亡。他坦言「非常痛心」，最近兩星期多晚都徹夜難眠，又形容今次風波為他上任8年來，以至該會迎來「前所未有」挑戰。

撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國對年輕人輕生深感痛心。（黃偉民攝）

「反修例風波發展變幻莫測，所有東西都是突如期來」。撒瑪利亞防止自殺會近月有關本港社會事件接收求助個案急升，由5月的2宗個案升至6月的36宗，單是7月首8日已有29宗求助，升幅以6月中發生輕生事件最為顯著。

曾展國坦言從未預料事態急速轉壞，透露中心由以前較多接聽轉介需要的個案，剎那間宣洩情緒的求助電話響不停，臨時需總動員召集200多名義工輪更應付，又罕有派出兩隊共約10人外展隊，與社聯和多間社福機構合作，疲於奔命輪流在金鐘及政總一帶示威現場，為有需要的年輕人處理情緒困擾問題，「只盼救得一個得一個」。

由「黃衣男」的墮斃，自殺接連發生，曾展國承認出現一定程度自殺潮模仿效應。他經常提及，不少情緒受困的年輕人反映政府漠視訴求，「佢地經常話『做乜都好似無用咁無效果』、『有無力感』、『好絕望』」，亦有人因與家人政見不一關係破裂，寧願選擇離家出走，「與戰友同生共死」，更有人因輕生事件而出現「被動自殺」傾向，希望如「死士」視死如歸，任由別人傷害，「決心留下擋子彈」，「佢地認為已經有人犧牲，為何自己連死的勇氣都無？」

反《逃犯條例》修訂的示威者「黃衣人」梁凌杰的追思儀式今日舉行。（廖俊升攝）

曾展國強調，這些想法非常危險，亦令人痛心，有必要拯救其脆弱心靈，然而警察大規模搜捕年輕人，醫院和社福機構疑披露示威者消息瘋傳，令青少年充斥不信任感。他反映，現時沒有一宗求助個案願意提供個人資料以供轉介社工深入輔導，「不少人只肯匿名用電話聊天，讓自己安心，但要長遠幫助他們難度非常高」。語畢，他嘆道：「為何社會會變成這樣？想求救但不敢求，叫他們該如何脫離困境？」

他又稱，社會負面情緒瀰漫，求助人士不限於年輕人，亦有約一半是中年及60歲以上長者，「大部分面對子女決裂而深受打擊」。

1997年至2017年香港自殺數據。（港大自殺研究中心數據圖片）

回顧過去本港出現的自殺潮，據港大自殺研究中心的數據，1997年時值金融風暴導致經濟衰退，香港的自殺率是（每10萬人）12.1；到2003年沙士疫症肆虐和負資產大量出現，自殺率達到最高峰的18.8；之後逐步回落，至08年的「雷曼事件」升至14。

最近5年自殺率維持11至12水平，與97年相若，最令人關注是15年突然急升學生自殺事件。2016年11月的《防止學生自殺委員會最終報告》中指出，2013/14學年至2015/16學年間錄得的38宗中小學生自殺個案，輕生者年齡介乎10歲至20歲，當中63%涉及高中學生。

一名女大學生6月29日墮樓身亡，墮樓前在梯間牆壁上寫上反對《逃犯條例》修訂字句。市民早前自設祭壇為亡者悼念。（資料圖片）

曾展國分析強調，自殺風氣並非單一事件滋長，而是長期積壓而成，尤是今次反修例自殺潮成因更為複雜。他說，過去幾年，學生成長中已潛藏一股負面情緒，當中來自學業和家庭壓力，對自己未來感到無出路和無選擇。而由2014佔中到今次反修例政治事件中，政府、警察與市民關係的撕裂，社會和家庭中的分歧，令他們的抗壓力大受打擊，迫使令他們萌生走上絕路念頭。

他指出，今次的自殺事件有別於以往「為自己問題而死」，而是一種「利他自殺」，「是為其他港人，控訴政權的行為」，加上不少傳媒和網絡用上「烈士」、「英雄」和「死諫」等美化字眼，加強仿傚自殺意欲，當中亦不排除本身有一定精神健康問題。相對97年、03年和08年自殺潮因經濟和疾病的主因而成，今次事件涉及政治和社會環境等多重問題，當中形成「集體抑鬱」或需更長時間解決。

本身是基督徒的曾展國稱，面對前景縱使充滿黑暗，仍要相信掌權的上帝會施予光明。（黃偉民攝）

坊間不少人將反修例的自殺事件與本土電影《十年》的「自焚者」橋段比擬。近年代的最為震撼相似事件為80年代發生的南韓「光州事件」，多人為要求查明政府武力鎮壓真相而自焚。身為60後曾展國曾於當年透過新聞「見證」事件，一再強調，「一萬個、千萬個不願意見到香港去到這一步」。

但要戰勝「死神」，驅散愁雲慘霧要怎做？曾展國認為除了政治問題上解決，重修信任和關係是關鍵，「否則萬事不成」。他語重心長稱，未來屬於下一代，作為家長、領導者和政府，應放下「家長式」的態度，以「同行者」角色放下身段，「先由聆聽開始，用耳朵和心了解下一代想法。不要只顧說自己偉論，虛偽聆聽，只管命令，否則溝通渠道無法重修，何談信任？處處受壓迫，只會令年輕人反彈，不斷的動蕩，叫他們何談希望？」