【逃犯條例】《頭條新聞》爆紅　小豪子感矛盾：國家不幸詩家幸

砰砰敲打聲響了接近六小時，立法會門外的玻璃散落一地。數以千計的黑衣人，撞破了立法會大門，撬開了鐵閘，高呼「衝入去」，示威者歷史性地闖入立法會大樓。7月1日衝擊立法會一役，使立法會的莊嚴形象，與大門玻璃一同被粉碎。 衝擊立法會之後旋即引發不同立場人士的對罵，建制派的譴責聲此起彼落，衝擊者被形容為「暴徒」、「極端暴力份子」；反修例陣營也出現「分裂」，有人為衝擊者辯護，說他們活於絕望、沒有其他出路，才選擇衝擊一途；也有人說不應作出暴力行為，破壞和平遊行的純潔性。 7月5日，社會仍處於爭議聲中，香港電台諷刺劇《頭條新聞》推出一集名為《譴責暴徒》的節目，彷彿凝結了反修例一方的爭執。這一集強調了示威者在立法會內的秩序，凸顯了在建制派壟斷下的立法會通過議案的往例，收窄反修例一方的分歧，令更多人認同示威者的絕望心情。節目推出後大受好評，在Youtube上的點擊率至今突破60萬，而Facebook片段亦有35萬次觀看次數。 由「太后與小豪子」、到「大帥與徐副官」，《頭條新聞》的二人話劇贏得口碑，尤其話劇角色深入民心。每集話劇內容都是由曾志豪構思，對於節目的成功，他坦言心情矛盾，「國家不幸詩家幸。」從2014年的雨傘運動，到今天的反修例運動，曾志豪看盡示威現場大小事。時日讓思緒沉澱，作為「和理非」的支持者，曾志豪也由譴責暴力，到今天「同情」衝擊者。「𠵱5年好似明白到，就算拎埋諾貝爾獎和平獎，都唔會轉化成為民意、道德譴責嘅壓力。」

小豪子是何許人？

港台節目《頭條新聞》中，向太后阿諛奉承、時常語帶譏諷的太監小豪子，每周與太后上演宮廷劇，以黑色幽默諷刺時弊，字字珠璣批判政府。7月19日，小豪子脫掉滿清戲服，穿上裇衫西褲，不再彎著腰的站著，一臉正經坐在電台錄音室，這天他是曾志豪。

除了「小豪子」這個為人熟知的身份，曾志豪也是一名入行20年的傳媒人，他於2000年浸大傳理系畢業，做了兩年電腦雜誌的記者，轉為電台消閒節目的主持人、報章專欄評論人。「不停自我轉型，喺『傳媒工作者』身份之下，演變盡量多唔同渠道，開咪、電視諷刺劇、寫專欄、Youtube，去到最後你會發覺好似『萬佛朝宗』，個根源都係傳媒行業。」

曾志豪為《頭條新聞》撰稿，多年以幽默的演繹評論政府施政，教人笑中帶淚，「小豪子」和「太后」等角色在其筆下街知巷聞。為《頭條新聞》工作十多年，其實他曾有片刻疑惑，究竟應該繼續下去，「因為好大部分時間都做同一份工十幾年。」不過在最近的反修例運動，令他重拾傳媒應有的使命，盼用大眾傳播的渠道，繼續道出真相。「最近嘅運動，我哋嘅反應好好。嗰個好唔係拍一套劇畀人話我哋做得好好，而係好多人留言，話好彩仲有你哋，講多啲真相，為佢哋出一出氣。」

每集的《頭條新聞》話劇可說是曾志豪的心血，然而最近修例風波令節目大受歡迎，他卻感到心情矛盾，「國家不幸詩家幸。」（廖俊升攝）

成功反而感矛盾 嘆「國家不幸詩家幸」

大眾媒體和傳媒在憂患的歲月裡更顯得有價值，尤其在《逃犯條例》修訂風波之中力揭真相，一般人無法看見的畫面一一曝光。時事節目廣受歡迎，電台節目的內容最近也變得豐富，對於曾志豪而言，這種「成功」帶著一種矛盾。「國家不幸詩家幸。如果社會一路都好僵持停滯，對傳媒嚟講係冇野做，當然你又唔想佢亂。」

曾志豪多次走訪示威現場，希望將示威者的聲音，在大氣電波中向更多香港人傳播。（廖俊升攝）

抽離角色報道示威 冀讓真相現於大氣電波

1989年，還是小學生的曾志豪受「六四事件」啟蒙，遂每年參與六四集會。直至升上大學選修傳理系，加入了「國事學會」，適逢步入九七，讓他思考自己對中國的認識有多深，亦開始參與社會運動。「大部份我呢代香港人都係，不停有唔同遊行，可能係李旺陽事件，可能我哋傳媒仲會多咗劉進圖遇襲、黑衣記者遊行等，一路發展落去。」

後來成為傳媒工作者，曾志豪便脫離示威者的角色，換了新的崗位現身於示威現場。2014年雨傘運動時，曾志豪走到佔領區，捕捉示威現場各種真實畫面，再透過電台節目將示威真相告知觀眾。「當時我喺香港電台，佔旺嘅時候，我哋特登出去錄咗十幾分鐘（示威者）心聲、啲人做咩要佔，擺返去電台度播。」曾志豪說，一般人對示威者的認知都是來自傳媒，卻沒有媒體能將十多分鐘示威者的心聲完整播出，因此他作出了這個嘗試。「一個人落左去示威，就唔可以周圍錄、周圍採訪，咁你影響嘅人數就會少啲。嗰次我覺得係你要盡量畀多啲媒體嘅受眾，知道場運動係做咩。」

今年六月初起，曾志豪也積極參與反修例運動，同樣是以「觀察者」的身份走到現場。曾志豪說，他是示威現場的觀察者。他直言自己對於採訪已是久疏戰陣，但因為明白這項工作對社會的重要性，又再走到最前。「前線採訪係令你睇到更多大局，因為我有諗過如果呢場運動，如果你冇去過前線，好難可以準確把握到個脈搏，你最多係靠傳媒餵料，如果咁啱個傳媒睇唔到𠵱啲畫面呢？」

6月12日金鐘示威現場被催淚煙籠罩。（資料圖片／張浩維攝）

難忘612良心媽媽

縱使站在抽離的角色，沒有直接參與運動，曾志豪直言也被多個示威場面所感動。6月12日，警方在金鐘示威現場發射150枚催淚彈，更動用布袋彈及橡膠子彈驅散示威者，現場頃刻變成煙霧彌漫的戰場。曾志豪拿著相機，站在示威前線，希望記錄示威的經過。槍林彈雨下，幾位年長大叔和婦人站在警察防線面前，聲淚俱下地勸警方停止使用武力。這個情景，令當時匆忙的曾志豪停下腳步。

「一個良心媽媽對住成班防暴警察，聲淚俱下叫你哋唔好傷害我啦。其實唔係得一個，之前有個阿叔嬲到係咁講粗口；後來有唔同嘅媽媽。呢個畫面我喺佔中時未見過，冇見過會有一啲長輩，企喺警察面前去維護一啲參與者，好似有班人都過咗臨界點。」曾志豪說，這件事證明了，反修例運動的民情比起雨傘運動時有很大的扭轉。

7月14日的沙田遊行由和平示威演變成激烈衝突。（資料圖片/鄭子峰攝）

沙田衝突中的台灣示威者 「今日香港，明日台灣」

6‧12衝突之後，政府雖在3日後宣佈暫緩修例，惟示威行動未有因而終結，更蔓延到各區之中，其中沙田遊行後更爆發激烈的警民衝突。當日遊行尚未結束，示威者已在遊行路線中段的源禾路築起鐵馬陣，眾人戴上頭盔與防暴警察對峙。

在源禾路防線前，曾志豪在芸芸戴著頭盔眼罩的黑衣人中，發現了一名異鄉客。這一位身穿全副裝備的示威者，是參與過太陽花學運、土生土長的台灣人。這名來自台灣的青年，為什麼要冒著被捕風險，站在其他地方示威前線，為他人抗爭？曾志豪說，他將香港與台灣的命運連成一線，希望為台灣死守香港這條防線，「佢話今日香港，明日台灣。」

及至晚上，示威者往沙田大會堂方向退守，撤退期間，河畔花園樓上一眾居民向示威者呼叫，警察正步步進逼，這個畫面讓曾志豪十分感動。「一班街坊，真係街坊阿叔阿嬸，著住涼鞋 T-shirt，佢地喺度通風報信，叫示威者走。」當時他與一眾示威者都以為樓上的街坊是勸他們不要生事，部份示威者更以粗言回應，後來才知道是提醒他們小心警方推進。「嗰下有啲毛管戙，個民情點解會咁樣嘅呢？完全係同警察作對，真係通風報信。我覺得呢個畫面係說明咗，咩叫民心，咩叫互相守護。呢場運動幾個畫面，係之前冇想像過會發生。」

曾志豪坦言，看見示威者衝擊立法會的畫面，不像以前幾次社會運動般感到憤怒，反而十分同情示威者。（廖俊升攝）

曾志豪的轉變：由譴責衝擊到同情示威者

雨傘時，沒有「兄弟爬山，各自努力」的口號，也沒有「不分化，不割席，不篤灰」的示威教條，自稱「勇武」的示威者經常與「和理非」支持者爭執，而曾志豪也是擁抱「和理非」的一員。「置身其中，都會覺得成條街都係我哋架喎，好似有啲固有嘅工程喺度，你好唔想佔領區受到破壞。果陣時D人個諗法就係，衝會帶來一個好差嘅後果，而呢個後果係坐係到唔會發生，呢個係2014年嘅故仔。」曾志豪直言，不難理解當時示威者的想法，「嗰陣好多人仲會相信，和平集會贏到好多光環，唔係淨係得掌聲，甚至乎係爭取民心，畀壓力政府。成個雨傘運動，去到今時今日好多人都話係世界奇觀，又自修室又溫書井井有條。」

從6‧12到光復上水和沙田遊行，幾乎每次遊行都會演變成激烈衝突，而七月一日示威者更衝進了立法會，支持和理非的曾志豪也自認沒有像以前一樣，對示威者衝擊行為感到憤怒，「我就唔贊成衝，但我又唔需要譴責。」曾志豪說。

「7月1號衝入立法會之前我走咗。嗰刻好自然用返2014年嘅經驗話畀自己聽，大獲啦，一定係引你，因為仲睇到空城計嘅畫面。恐防佢一撞爛入去，就比人大逆轉話暴徒。但去到第二日，首先就問自己先，你好似又唔係好嬲，而係戥佢哋唔抵，遠不及以前會話『有冇搞錯啊，你做呢啲嘢。』」

「衝擊我覺得係有個過程，你要有足夠嘅背景同原因，你先會說服到人唔衝唔得。又或者衝擊，係唔會差過你唔衝。」曾志豪坦言，當2014年79日佔領行動落幕，香港人經歷了「DQ」和大小遊行之後，政府也是不為所動，令他步入了低潮，「其實唔洗出嚟遊行啦，有咩遊行勁得過佔領？」5年的沉澱，讓不少香港人接受了衝擊手法。「𠵱5年好似明白到，就算拎埋諾貝爾獎和平獎，都唔會轉化成為民意、道德譴責嘅壓力（畀政府）。佢哋亦都已經有呢種覺悟，坐喺度唔會令你有好處。」