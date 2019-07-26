【逃犯條例】左膠的懺悔　吳志森敬勇敢青年：一把年紀都可以認錯

網台主持人、社運界KOL吳志森在香港社運沙場走了20多年，憑其一張利嘴、一支筆，影響和引領思潮。曾經作為「和理非」（和平、理性、非暴力）主義者的吳志森，不時對著以「本土派」和「勇武」自居的人破口大罵，毫不留情、聲嘶力竭的斥責衝擊者「破壞運動」。 今年6月9日，一百萬人遊行上街反對修訂《逃犯條例》，政府同日不為所動宣佈恢復二讀。遊行之後的午夜，示威者金鐘試圖衝擊立法會，各派系對於行動突然「升級」爭論不絕。6月12日，在金鐘大規模警民衝突之前，吳志森發佈一段影片，向衝擊青年懺悔，認為除了武力，青年已無路可走；6・12衝擊之後，吳志森再度向「勇武派」懺悔。看見這位堅實的和理非主義者，再三向衝擊者懺悔，網民形容是「大奇蹟」，吳志森淡淡回應：「一把年紀唔可以認錯咩？規定咗㗎咩？」

《頭條新聞》受歡迎見社會荒謬 吳志森：「我好驚我會麻木」

吳志森是一名網台時事評論員，也是港台諷刺節目《頭條新聞》的其中一位演員，他易服飾演太后一角，更為港人所熟知。7月20日，吳志森到書展為自己的新書進行簽名活動，一到場，即引來一眾《頭條新聞》粉絲爭相與他合照。「太后！我好鍾意睇你哋㗎，好彩有你哋咋。雖然我好細個，但我集集都會睇㗎。」一名中學女生拿著新書對吳志森說。他面帶一點尷尬，笑著向女生道謝。

《頭條新聞》在反修例運動中不斷諷刺政府、建制派和警隊，節目近期大受歡迎，吳志森顯然沒有感到特別開心。「《頭條新聞》爆、多人睇，證明𠵱個社會好荒謬，社會相對比較平靜嘅時候，都有啲嘢可以諷刺。政府政策總有嘢值得諷刺、值得鬧，但𠵱家去到一個階段，題材多到你做唔切，值得鬧、荒謬、令你悲痛、令你欲哭無淚或大哭一場嘅嘢，撲面而來，多到令你唞唔到氣，我好驚我會麻木。」

不斷有支持者到書展找吳志森簽書。（廖俊升攝）

6．12帶來新的思想衝擊

《逃犯條例》風波不但令《頭條新聞》再創高峰，也成為了吳志森的新政治啟蒙。6月12日下午示威者堵塞金鐘立法會外一帶道路，警方施放150枚催淚彈，更動用了橡膠子彈及布袋彈驅散示威者。那時金鐘變得煙霧彌漫，站在天橋上遠觀戰陣的吳志森，也被飄來的催淚煙刺得皮膚赤痛，淚流披面。他看見前線的示威者無懼槍林彈雨，猶如以死相搏，令他相當感動和慚愧。「唔好以為佢哋人云亦云、受人煽動，佢哋係連死都唔怕，唔係一時衝動，真係以死相搏。」

從前時常痛罵青年衝擊，破壞了和平遊行的成果，經歷這場衝突頻生的運動，吳志森直言深深被年輕人的勇氣所觸動，頓覺今是而昨非，認為年輕人絕不能被指責。「當年輕人用自己嘅身體，不惜受傷甚至有機會死，去回應警察嘅暴力。我作為一個坐係個直播室裡面歎冷氣嘅人，一個長者，我有咩資格去評論佢哋，佢為我哋擋咗子彈喎！佢哋為我哋，做咗我哋唔敢做嘅野，為我哋捱左好多棍，我有咩資格去指手劃腳？我冇資格、唔敢、亦都唔會咁做。」吳志森說。

反修例運動為吳志森帶來極大的思想衝擊，甚至將他相信數十年的一套抗爭想像推翻。（廖俊升攝）

左膠的懺悔

不少人心目中，吳志森就是那個對以勇武自居的「本土派」破口大罵，死守「和理非」教條的泛民主派支持者。他笑言自己是一名「左膠」，以往都甘於遊行，認為和理非示威足以改變現況，「我哋比較享受好熱行完幾個鐘，展示咗我哋嘅能量，夠多人啦，咁就返屋企沖涼睇新聞，然後就瞓覺。」吳志森說，自己曾經也有政治潔癖，「對於稍為暴烈嘅行為批判得好緊要。我哋會睇一般市民唔接受暴力，唔想見到血流披面嘅畫面。可能基於覺得策略上會適得其反，或因為好錫身，都有六四嘅情結喺裡面，老共唔會容許呢樣野。」吳志森說。

吳志森憶述2014年與參與社運的學生對話，至今猶有餘悸。「嗰時2013、14年我做網台，有一次好似係新界東北事件，曾經撞過立法會玻璃。當時我訪問啲學生領袖，同佢哋爭辯一個問題，我話你哋好暴力。佢哋話點解好暴力呢，冇傷過任何一個人。我同佢哋拗，就話如果你放火燒一架車，燒之前叫個司機出嚟，淨係燒爛左架車，冇死到人，你認為你係咪暴力呢。當時佢梗係唔夠我講啦，我又大聲。」不過吳志森現在回想，自己已經有新的想法，認為這個只是暴力的定義問題，甚至覺得當年他們沒有做錯，「某程度上同好多香港人一樣，我哋喺冇辦法之中，搵啲辦法出嚟。呢個係其中一個轉變。」

青年鋌而走危，冒死抗爭，讓吳志森對自己所相信的一套民主運動模式，徹徹底底的反思。「其實我哋咩都做晒，一百萬人、二百萬人上街，你仲想我哋點？政府仲好似不動如山。我哋和理非做盡晒，仲有咩新方法，我又諗唔到，咪比啲空間人哋試下。」

吳志森直言自己已經衝破了「和理非」的思想框架，雖然因為年紀漸長，無法親身參與激烈行動，但他斷言思想上已否定了「和理非」仍是有效之說，「我覺得我跳出咗個框，縱使咁多年輕人已經犧牲咗，政府都當冇事發生，係人都對呢個政府心死。如果心死，憑咩仲覺得和理非可以改變現狀呢？」除了對政權心死，也對中國感情漸遠，他開始理解年青人為何不認自己是中國人，「我呢啲大中華膠經歷過六四，大學讀書嘅時候仲係彌漫住愛國主義，但唔好話班後生，我個感覺都係愈黎愈淡，基於無能為力，我可以做到啲咩呢？甚至去到一個程度，真係覺得（中國）唔係好關我事，我自己都搞唔掂。」

吳志森認為，香港的青年示威者被逼上絕路，甘願以死相搏對抗政權，作為意見領袖不應指責他們的行為。（廖俊升攝）

認錯容易知錯難 吳志森：「一把年紀不可以認錯嗎？」

6・12衝突之後，吳志森在個人YouTube頻道發佈一條短片，向一眾年輕勇武抗爭者懺悔，對勇武抗爭作出肯定。懺悔論一出，一眾網民隨即感到相當驚訝，意外連吳志森這個多年的堅實「和理非」也會有思想勇武的一天。吳志森笑說，他也有到連登討論區看網民的留言，「佢哋都好直接，話估唔到呢個左膠，會講啲咁嘅野，一把年紀都識得認錯喎。」不過吳志森就認為，認錯並無年齡界限，「點解一把年紀唔可以認錯呢？唔可以思想轉變，唔可以被人嘅行為感動、觸動同衝擊呢？規定唔得㗎咩？冇話到一個年齡唔可以認錯，我都會對我個女認錯。唔係好似林鄭咁放下身段，我有咩身段，錯咪錯！」

吳志森說，認錯沒有大不了，但自我批判的過程卻是難事。「當然你要認識自己堅持咗好長時間嘅嘢係錯係好難嘅，認識佢難，唔係認錯難，要好多反覆嘅思量，或者被一啲好震撼嘅嘢衝擊，而6．12對我嚟講係好震撼。」至於在社運界中，仍有部份意見領袖堅決反對衝擊，吳志森就認為他們的想法不難理解，畢竟認識錯誤並非易事，「人老咗確實係會比較頑固，基於一啲面子問題，覺得自己永遠正確，點可以錯嘅呢。所以後生仔會驚訝，竟然我會認錯，因為佢哋覺得我呢啲花甲老翁、老海鮮（Old Seafood）個個都係咁㗎啦，咁但係老海鮮都有啲係唔同嘅。」

吳志森向青年認錯，令一眾網民驚訝，但他直言就算年紀大也可以認錯，而認錯容易，知道自己錯才是最難。（廖俊升攝）

銀髮遊行受感動 兩代人由互相指責變欣賞

吳志森嘆自己韶華已去，整場反修例運動中，只能在後方支援年輕人，擔心連累後生仔，但他在銀髮族遊行中，感受到年輕人的尊重和被需要，不禁令他落淚。「兩個年輕人企喺終點，戴住個口罩，拎住手機，寫住謝謝兩隻字，對住行過既長者，不停鞠躬，話各位前輩，好多謝你哋建設咗個咁美麗嘅香港，不停鞠躬不停咁喊。」吳志森說，年輕人的舉動，令他感到自己一代人的努力正被人欣賞，同時他們也在欣賞年輕人的策略和勇氣，大家由互相仇視和指責，到今天互相欣賞、包容和補位。「我睇到個希望，唔係話呢個運動嘅希望，當幾代人唔再互相指責嘅時候，係見到未來發展嘅一個希望。」

同時，他也感到非常慚愧，悔恨自己當年做得不夠。「2014年雨傘後，後生仔話我哋爭取民主30年毫無寸進，當時我都好㷫。到今天我會比較冷靜咁諗，我唔承認我哋咩都做唔到，但我必須承認我哋做得唔夠，做得不足。如果我哋進取一啲，今天個局面會好啲。」