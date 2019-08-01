【728集會】煙硝逼近營業至最後　砵仔糕店：租金比催淚彈更可怕

7月28日，民間發起反修訂《逃犯條例》遮打花園集會，其後演變成西環至銅鑼灣一帶的遊行，警方於晚上約七時開始在西環、上環及中環施放催淚彈清場，煙霧緊鎖中西區。 區內店舖早早落閘，白色的煙霧乘着風，彌漫於交錯的街道之間，飄進僖利街內，飄進那裡唯一仍未關門的店舖——「砵仔王」。 撤退的年輕示威者們看到店舖老闆鍾小姐，緊張得直向她揮手：「放催淚彈喇，快啲走啦！」鍾女士一邊忍着嗆喉的催淚煙霧，一邊拉下鐵閘。留守至最後一刻，她說是逼不得已：「因為租金比催淚彈更可怕！」 攝影：黃桂桂

7月28日晚上8時30分左右，鍾小姐在吸入當天第一口催淚彈後，方落閘關門，成為留守至最後的店舖。

空氣中的恐懼氣息

7月28日下午，上環一帶的店舖老早落下鐵閘，只有鍾小姐那不足五十呎的小舖仍然營業，原因是當天製造的兩盤砵仔糕只賣了四分一，若關燈落閘，那餘下的四分三砵仔糕便要倒進垃圾桶。

店舖與街道的界線分隔了兩個世界，她站在裡面，觀看彼岸的一片狼藉：穿着黑色上衣的示威者戴着頭盔、眼罩、口罩，手上攥着長傘，來回穿梭於干諾道中與德輔道中之間。看着眼前的黑色身影，她隱約感受到一股恐懼的氣息在流竄，「（示威者）好驚放催淚彈，未殺到已經包到成隻糉咁。」

7月28日晚上，警方在上環施放多枚催淚彈，現場煙霧彌漫。（資料圖片/余俊亮攝）

初嘗催淚彈的滋味

站在界線的另一端，鍾小姐顯得坦然，原來她於一個半月前已嘗過催淚彈的滋味。612那天，她因公事赴金鐘一趟，未出地鐵站，已有人告誡她：「準備好先出去啊！已經放咗催淚彈喇！」她一頭霧水：「咩催淚彈啊？又唔係射我。」然而，方踏出地鐵站口，一股辛辣的氣味便竄進她的口腔、鼻孔、眼眸。密麻麻的人潮把她推向前，她一邊走，眼淚邊止不住地流。

「好辛苦，好揦，沿途見到有人用生理鹽水洗眼，又有人戴眼罩，冇眼罩就用保鮮紙包住自己對眼。」然而，對於初嘗催淚彈的她而言，這一切都太陌生。「完全唔知點處理，揦到擘唔大對眼，係咁標眼水，最尾要衝入廁所洗眼。」

6月12日，鍾小姐在金鐘吸入人生第一口催淚彈，「好揦，好辛苦，眼淚水係咁標出嚟！」

比催淚彈更恐怖的是租金

晚上八時許，有示威者從干諾道中跑入僖利街，「砵仔王」昏黃的燈光照在示威者包得密密實實的臉上，他們既緊張又擔憂地向鍾小姐喊話：「放咗催淚彈喇，快啲走啦！」一股白煙追着示威者，飄入僖利街，也闖入「砵仔王」的界線，嗆得鍾小姐喉嚨發熱、熱淚盈眶——又是那股辛辣的氣味。剛好當時糕點賣得七七八八，她馬上執拾貨品、落閘，跑至地鐵站離開。

留守至最後一刻，她無奈地說：「催淚彈都冇得驚，最驚係咩？租金啊！」

「砵仔王」已有十多年歷史，原本位於灣仔，直至幾年前方搬至上環，最鼎盛時曾有三家分店，後來逐一結業，全都輸給昂貴的租金。「灣仔店原本租金大約三萬，後來加至四萬、五萬、六萬、七萬，捱不住了，只好結業，搬來上環。」現時店舖租金大約四萬，租約至明年為止，她也很徬徨：「唉，唔知點算。」

一個砵仔糕賣七元，一天大約賣四百個，扣除成本、租金，收入僅夠她三餐溫飽。7月31日，颱風韋帕襲港，香港掛起今年第一個八號風球，打工仔都趕回家，「砵仔王」在風雨下仍然營業。

「香港亂咗喇！」

自6月9日起，反修例風波席捲全港，港島區成為風眼，生意更是每況愈下。鍾小姐嘆了口氣，說：「這兩個月來，生意額下跌了五成，虧蝕數萬元。」

問她可有責怪示威者，她說：「沒有。他們只是表達自己意見，表達對政府的不滿，這是他們的自由，只要沒人受傷就可以。」每個星期的遊行都流血收場，鍾小姐看着電視畫面，心痛得流下淚水，總是失眠。7月28日那天，她回家第一件事便是打開電視，看看她離開後的上環發生了甚麼事。她說她支持亦理解示威者，但不願見到暴力事件發生，「我唔想見到香港人打香港人。」

7月28日，警方施放多枚催淚彈。（資料圖片/曾梓洋攝）

但這個半月發生的連串事件，尤其是元朗無差別打人事件過後，香港變了。「香港亂咗喇！」鍾小姐語帶哽咽地說。她記得元朗黑夜翌天，她於上環地鐵站聽到有人問港鐵職員：「你好，我想問⋯⋯而家搭地鐵安全㗎可？」職員愣了一愣，說：「OK嘅。」

「以前啲人好開心㗎！」鍾小姐說。以前租金便宜、樓價合理，即使不是大學畢業，亦能找到穩定工作，過簡單的生活，至少不用擔心到樓下吃一頓飯會被人打，車水馬龍的干諾道中及德輔道中亦沒刺鼻的催淚彈。

鍾小姐嘆，為何外國的手拉糖可以賣一百元，但香港的手作小食只能賣幾元？「因為政府唔支持傳統小食！」

我有一個夢想⋯⋯

鍾小姐自小時候開始，便愛吃傳統小食，砵仔糕、白糖糕、龍鬚糖、糖葱餅、叮叮糖⋯⋯「見到傳統小食就好歡喜——有得食喇！」因為喜歡，她便走去學，現在幾乎所有傳統小食都會做，包括飛機欖。「以前做小販，旁邊的叔叔拉龍鬚糖，我便看着他拉，偷師。」可是今天，會做傳統小食的人只剩廖廖無幾，「因為生存唔到⋯⋯」

她說她有一個夢想，「希望我整嘅傳統小食能夠代表香港，成為香港的地道手信。」她頓了一頓，問道：「你諗唔諗到遊客嚟香港可以買咩做手信？魚蛋燒賣？一件『I Love HK』嘅T-Shirt？傳統小食有幾十年歷史，點解唔可以代表香港？」

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砵仔糕的香碰上催淚彈的辣

她一直擔心這些傳統小食終有一天會消失，所以她賣的，是一份情意結，一種以前的味道。「以前的味道是實在的、不花巧、無添加。以前的砵仔糕用石磨慢慢磨出來，有濃郁的米香、紮實的豆香，及淡淡的黃糖味。但現在很多只用粉開水沖，沒有米香豆香，糖也只得甜。」

「估唔到可以食返以前嘅味道。」是她最喜歡的讚賞。「味覺好神奇，食一次就會記得一生一世。」就好像她永遠記得砵仔糕的米香、豆香及甜甜的黃糖味；也記得催淚彈竄入喉嚨的辛辣。