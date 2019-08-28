【逃犯條例】策展人辭工捧蒸魚碟做滅火隊：我怕死沒勇氣做最前線

8月24日下午4時左右，一群示威者在偉業街牛頭角警署外，用水馬、鐵欄、竹竿築起防線。防線後30米處，有一名戴反光泳鏡、豬嘴口罩及手套的男生挨着石壆，一手拿水樽、一手拿蒸魚碟，頭朝警署方向，像在等待甚麼。他叫九七（化名），是「滅火小隊」成員。 當時遊行仍未完結，黑衣人魚貫沿偉業街進入終點零碳天地，記者問為何要築起防線，九七說：「因為怕警方隨時推進。建築防線是要保護和理非，讓他們安全遊行，有甚麼事，我們前線的可以擋一擋，為他們爭取時間離開。」他拍拍手上的蒸魚碟，又說：「可是，我怕死，不敢做最前線，就在中間做滅火小隊。」 攝影：廖俊升、黃桂桂

九七及另外四名朋友於八月頭組成「滅火小隊」，拿着蒸魚碟、水樽撲煙。（廖俊升攝）

遙望612事件經過：好無力！

九七在1997年出生，出生時香港已回歸中國。成長過程經歷高鐵及明日大嶼事件，他感覺五十年不變是一個謊言，「話五十年不變，但已經係咁壓逼。」五年前雨傘運動期間，他仍就讀中學，因此沒有參與。是次反修例運動是他第一次參加社會運動，「我已經有獨立思考能力。」他說。22歲終於政治覺醒，「如果香港人再唔爭取，到時大限一到，香港就會變成『香港市』。」

6月9日百萬遊行，九七第一次站出來，當時他仍是一名和理非，拿紙牌叫叫口號，走到終點便乘車歸家。直至6月12日，他因工作未能參與當天的包圍政府總部行動，一種叫他窒息的無力緊緊捏着他，難受得緊要。

「612時，我要在會展做展覽，不能與其他人一起包圍政總，我便整日看手機。但睇到又做唔到啲咩，好無力！」灣仔會議展覽中心與政府總部只有數街之隔，他站在落地玻璃前，觀望不遠處的政府總部硝煙彌漫，「好想衝出去！」他說，但他只能困身在玻璃室內。這件事使他決定要走得更前，「因為望住香港有事，但我乜都做唔到嗰下，無力感真係好強！」

721元朗事件令九七決定要走得更前，更毅然辭去展覽正職。（黃桂桂攝）

721後遞辭職信：想全力參與運動

此後，他一次比一次走得更前，逗留時間亦一次比一次久。但他始終不是最前線的那一群人。終於，721元朗事件爆發，尤如一顆炸彈在他心中炸開。「想不到我每天上下班必經的地方（元朗站）會發生呢啲事，好恐怖，所以我決定要行出嚟，不可以只顧自己。」

於是，他向上司呈交辭職信，由一個全職展覽策展人，變成全職反修例示威者。「我想全力投入這場運動，不想再好像612般，因為工作而未能參與示威。」他亦因而跟家人吵了一架，但他相信他是對的：「不能夠因為家人反對，就不去爭取自己覺得對嘅嘢。如果我們不去爭取任何嘢，咁下一代點算？」

八月初，他與另外四名朋友組成「滅火小隊」，當警察施放催淚彈時，他們便拿着蒸魚碟，一支箭追上前，用碟蓋着催淚彈，然後淋水澆熄煙霧。「我怕死，沒有勇氣做最前線，但又不想在後方甚麼忙都幫不上，所以決定做煙霧隊，保護身邊的人，減輕大家的痛苦。」九七說。

手持蒸魚碟 逆流追逐催淚彈

我們交談了二十分鐘左右，現場氣氛逐漸變得緊張，有人喊「有警察！」、「大家退後！」九七及隊友們夾在和理非和勇武中間，慢慢倒退，九七扯緊那個已經用了三次的豬嘴，輕輕扭開水樽蓋，眼睛直勾勾地盯着灰矇矇的天空，生怕何時掉下來一顆催淚彈。

「嘭——嘭——嘭——」下午4時41分，傳來數下響亮的槍聲，一顆顆銀球拖着白色的煙霧，在半空中畫出幾道拋物線，落在柏油路上、落在倉皇逃跑的人的腳邊。九七及隊友們的視線卻緊緊追隨着那個銀球，在銀球「噠」一聲掉到地上時，他們逆着人流，拿蒸魚碟朝催淚彈的方向追過去，像一群肚餓的貓。蒸魚碟蓋着催淚彈，煙霧仍從罅隙裡竄出來，籠罩他們黑色的身影，他們微微打開蒸魚碟，往催淚彈裡灌水，直至煙霧熄滅，才順着人流逃亡。

一枚催淚彈落進人群內，示威者紛紛逃去，「滅火小隊」卻撲上去，用水淋熄煙霧。（黃桂桂攝）

催淚彈後遺：肚屙很小事

十分鐘後，警方停止推進，示威者獲得喘息的機會。九七及隊友聚在一起，在馬路旁召開檢討會。他指着隊友手上的燒烤夾，說：「支夾冇咁好用，直接戴手套拎催淚彈仲好。」又拿着空水瓶說：「用水淋熄一粒催淚彈都要花十秒左右！所以我哋要快手啲。」然後他指着那個使用了三次的濾嘴，乾咳數聲：「個口罩好似唔係幾得，我諗有三成催淚氣體入咗去，氣管有啲嗆。」

早前一份記者接觸催淚彈後遺症統計研究指出，超過96.2%記者有呼吸困難等呼吸道症狀；72.6%有出疹、發紅和痕癢等皮膚症狀；40.6%有肚瀉、肚痛、嘔吐等腸道症狀。而警方其後亦承認曾使用超過「最佳效能期限」的催淚彈。作為其中一個最接近催淚彈的人，問到九七可有出現後遺症，他說：「沒有出疹，但每次遊行吸完催淚彈都會肚屙，已經習慣了，很小事。」

在警方清場前，有示威者塞了一支燒烤夾給九七，叫他用夾不要用手，怕他受傷。九七用後，覺得手套比夾更好用：「支夾冇咁好用，直接戴手套拎催淚彈仲好。」（廖俊升攝）

有心理準備長期抗爭

此時有救護車駛至他們休息的地方，救護員從室內抬走一名男子，那名男子雙眼包裹紗布，他一邊痛苦地搖頭，一邊嘴裡喃喃說着甚麼，疑被警察的橡膠子彈射中左眼。救護員把受傷男子抬上救護車時，四周的示威者向他喊話：「加油啊手足，無事嘅！」然後九七舉手喊道：「光復香港！」旁邊的示威者和應：「時代革命！」

記者問到這場反修例運動的走向，九七說：「五大訴求，缺一不可！我已經有心理準備長期抗爭，唔想再見到有手足受傷、畀人拉。呢場運動一定要贏，唔可以輸！唔好講萬一，我唔會畀呢件事發生，條命一日喺度，我一日都會走出嚟。」

反修例運動至今兩個多月，近900人被捕，示威的暴力程度升級。九七說，他也怕入獄，底線是「不被捕」。這天五時許，他們從Telegram群組上看到有消息指警察已包圍偉業街一帶的示威者，他們決定先行離開。在他們踏上巴士後十多分鐘，偉業街便迎來第二波催淚彈攻勢，另一批手持蒸魚碟的「滅火小隊」逆着人潮撲向催淚彈……