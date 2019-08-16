【逃犯條例】涉攔警被捕清潔工：打破基層飯碗的是政府

8月5日全港三罷，49歲的清潔工何永隆當晚在深水埗，他面向防暴警察推進時，在馬路上跪地舉手投降，並大叫「快啲走啦！」他即場被捕，隨後被控一項阻礙公職人員。他上星期上庭保釋後，獲法官判下宵禁令。 何永隆對被控大感無奈。這名清潔工也想不明白，為何林鄭於全港罷工當日的記者會上，會說「暴力行為」會打破基層飯碗？不過，終究何永隆的飯碗也被「打破」了，被判宵禁令期間他無法外出工作，目前僅勉強維持生計，但他覺得「打破」他飯碗的人不是罷工的人，而是遲遲不回應市民訴求的政府。 攝影：高仲明

8月5日全港三罷，49歲的清潔工何永隆當晚在深水埗，他見到防暴警察推進時，在馬路上跪地舉手投降，並大叫「快啲走啦！」他即場被捕。（資料圖片／歐嘉樂攝）

反修訂《逃犯條例》運動自6月起一直發展至今。8月5日，有市民發起「三罷」、七區集會及全港不合作運動。示威持續至晚上，深水埗區發生警民衝突，有攝影師被催淚彈擊中頭部、亦有《大公報》記者被防暴警察以盾牌推撞，民眾不滿警方使用武力再度升溫。當日，49歲的何永隆亦在現場，控方指，何永隆在面對警方推進時，雙膝跪地張開手臂，並大叫：「快啲走啦！」繼而被控阻礙警長馮耀彤執行職務。他被拘留30多小時後，上周三於九龍城裁判法院提堂後准許保釋，並獲法官頒宵禁令，案件押後至10月2日再審。

被捕30多小時 眼見身邊人離開警署

當晚何永隆被拘留長達30小時以上，實際時間多久他忘了，只記得身邊同樣被拘留的人陸續離開，剩他獨自坐在警署。上庭後，他因宵禁令丟了工作，一直留在家中，生活僅靠剩餘積蓄、朋友及妹妹支援。

跟何永隆來到他深水埗蝸居樓上的天台，背後是一幢幢陳舊唐樓，從高樓大廈的狹縫中，且能窺伺一抹嫣紅色的夕陽。眼前的何永隆戴上一頂黑色鴨舌帽，臉上架上一幅黑色粗框眼鏡，說話時經常直勾勾望着地上。談及被捕一事，他抽了一口煙，再呼出幾絲白霧，「明明是一件普通的事，為何會被人無限放大了？」

談及被捕一事，何永隆萬般無奈：「明明是一件普通的事，為何會被人無限放大了？」

8.5三罷當日，特首林鄭月娥早上見記者發言時，提到示威者一連串暴力行為令經濟和民生出現問題，指很多「打工仔」都是「手停口停」，又稱「堵塞道路或阻礙這些朋友上班，打破這些朋友的飯碗，受影響的將會是很多基層家庭。」

罷工日回家受阻 「但我理解啊」

何永隆在荃灣某間商場當夜更清潔工，記者會當日早上，正值他下班時間。在回家路上，準備搭地鐵之時，他遇上了不合作運動，荃灣往中環方向列車一度停駛，他來來回回地鐵站好幾次，不時查看能否通車，最後折騰了五小時才能回家。問他是否認同林鄭所言般，因為不合作運動，令基層飯碗被打破了？未待問題問完，他劈頭就道：「但我理解啊，現在社會正在發生甚麼事？大家都知，我最多不就是遲多幾小時回家，那我便周圍走走，再去搭地鐵。」罷工是不得己的手段，但始作俑者不是示威者，「如果國泰民安，每個人安居樂業的話，唔好玩啦，誰會每星期出來遊行？」

這已經是大是大非當前，個人利益事小了。你覺得修例與自己無關，是因為你覺得未埋身，如果條例一過，你覺得不關你事嗎？ 何永隆

《明報》近日委託中大傳播與民意調查中心對修例風波進行民調，結果顯示，有超過六成受訪者「非常同意或頗同意」，若修例風波持續將嚴重拖累經濟，若最後經濟真的受到影響，超過半成人認為政府須負上最大責任。

眼前的何永隆戴上一頂黑色鴨舌帽，臉上架上一幅黑色粗框眼鏡，說話時經常直勾勾望着地上。

大眾對清潔工的印象離不開「基層」、「低技術工作」或「學歷低」，林鄭月娥上周五（9日）聯同商界會見傳媒時，稱示威者在社會「無位置」（They have no stake in the society），讓人不禁問，社會持分者應根據階級、身份或地位劃分嗎？何永隆住在深水埗一間約100呎的劏房中，月租$5,200，佔去了月薪的三分之一。他小學也未正式畢業，自言自己也是基層，「政治的事我不懂，我讀得書少。」

但他知道，政治與民生無法分割，任何人也與社會發生的事有關，「這已經是大是大非當前，個人利益事小了。你覺得修例與自己無關，是因為你覺得未埋身，如果條例一過，你覺得不關你事嗎？」他每字每句都鏗鏘有聲，「因為罷工，令你開少一日工，不就是少一天錢嗎？吃少一天飯，不吃幾天飯也不會餓死吧？更何況香港地不會沒有飯吃啊！」

下班放假沒事，何永隆都會儘快回家。家中環境方方正正，他養了兩隻龜及一隻刺蝟，「我覺得對動物好過對人，人太複雜了。」

政治與民生無法分割

反修例運動中，社會上不乏一種「我沒有犯法，怎麼會被送中？」的論調。問何永隆怎麼看，他冷笑一聲，說自己身邊不少同事也抱有同樣看法，然後不屑地拋下一句：「這個世界有黑就有白，有些人醒了，有些人未醒，吃了安眠藥！」但幾秒後，話峰又突然一轉，大概不忍如此批評同路人，他皺皺眉，語重心長地說：「有人可能有家室，有顧慮。當你上有高堂又下有妻房，被人捏住喉嚨，你可以點？如果沒有顧慮，我相信他們不會就範。」

遊走中上環、鰂魚涌 最後扎根深水埗

何永隆出生於馬來西亞，因為當地排華，他在九歲那年隨父母從馬來西亞移民到港。居港至今大半生，他輾轉住過中上環、鰂魚涌，但樓價每年飆升好多倍。他十年前搬到深水埗，工作收入沒變，房子卻愈搬愈小，站在唐樓天台想起以前，他說：「如果當時聽話，今時今日我可能不用做清潔。」

從小到大都在香港生活，他眼見這塊土地變得陌生。九七年回歸後，他發現內地政策開始影響香港，如遠在2014年的普選沒有了，今日的《逃犯條例》修訂又將香港撕裂開兩邊。又近如在他生活的深水埗，「內地不好的風氣都來了香港，好像隨地玩撲克牌一樣，我們（本地人）玩就被警察指聚賭，但『同志』玩不會被警告；通州街上有不少內地女人經常站在一邊，條裙短到上大腿。這樣也可以的嗎？」

何永隆家住一幢唐樓的高層位置，光是爬樓梯上去便花掉不少力氣。攝影師提議到唐樓頂層天台訪問，這是何永隆第一次上到天台，「我住了這麼多年也從未上過去。」看到倘大的空間，他滿心歡喜地想，「以後可以帶兩隻龜上來散散步。」

抬頭望天、郊遊離島 尋剩餘喘息地

生活不如意，但他也會苦中作樂。他說，下班放假沒事都會儘快回家，家中環境方方正正，養了兩隻龜及一隻刺蝟，覺得小蝸居也不錯。他也特別喜歡房間內那面唯一的窗，閒來沒事便會拉開窗簾，躺在床上劃劃手機，偶爾望出窗外看看藍天，「覺得好舒服。」一向木無表情的何永隆，說到響往的生活開始笑了起來。他想生活盡可能普通、簡單地過，於是假日經常逃離煩囂擠擁的市區，跑到大嶼山梅窩或貝澳走走，短暫的休閒日又過去了。

平平淡淡過了大半生，他萬沒料到今天會被捕、會被傳媒爭相恐後地訪問，鎂光燈一下照在身上，他渾身不自在。人生迎來後半段，像坐過山車般大起大跌，他攤一攤雙手，萬分無奈。可是壞消息接二連三的來了。受訪的前一天，年屆82歲高齡的父親逝世。他父親早年中風，近日身體轉差，上星期上庭後一天，療養院的姑娘突然發現他父親昏迷在床，送院後不治離世。採訪那天，與何永隆說起只不過兩天前的事，他沒有悲傷，反而像放下心頭大石。與父親為伴大半生，香港的唯一牽掛也放下了。他孑然一身，不是沒有想過離開這個曾經視為家的香港，回到大馬去。

我會留到最後一刻，若不可以再留，我會走 何永隆

待案件審理完後，他會考慮離開香港，過上簡單生活，渡過餘下半生，「我會留到最後一刻，若不可以再留，我會走。」

何永隆說，大馬政府早年向市民派了一塊地興建房子，一戶可建三間房，各家各戶門中大開，電視機還播映着粵語殘片，每人拉來一張搖搖椅坐在客廳，迎臉吹來清爽涼風，喝一口可樂，好不寫意。那他也有地嗎？「沒有了，如回去就要自己想辦法。」反正也是重來，他想離開香港這塊地過上簡單生活，渡過餘下半生，「我會留到最後一刻，若不可以再留，我會走。」