【逃犯條例】衝擊不斷　議會路盡？　劉慧卿：以區選左右特首選舉

「好耐冇返過嚟啦！」劉慧卿走在添馬公園往立法會的小道時說。當時保安已將立法會示威區（煲底）以膠帶封鎖，大門被一塊塊木板圍封起來。立法會大樓牆身被噴上了「狗官」、「香港獨立」和「期待煲底相擁」等塗鴉，亦有清潔工人正在清洗。僅僅三年，這裡彷彿換了人間，既是有新人進入議會，也有民選議員被褫奪議席，立法會大樓更一度被反對修訂《逃犯條例》（反修例）的示威者衝佔，莊嚴的議會化作一片頹垣敗瓦。面對種種變化，又眼見自己工作多年的地方遭破壞，劉慧卿坦言感覺不大，她說自己既然選擇離開，就不會眷戀，更斷言說：「我拎得起，放得下！」 曾因抗議小圈子委任特首而躺於馬路，故被稱為「瞓街卿」的劉慧卿，91年起成為了立法局議員，一直是民主派的標誌性人物，與一眾社會精英和民主派議員帶領香港民主運動多年。在2016年，她結束了20多年的議員生涯，再次以普通示威者身份返回街頭，參與反修例運動。而這場運動提倡群眾自發和「無大台」，不再像以往一樣由社運領袖帶領，有些示威者也對舊日領袖帶領的社運模式社運不屑一，質疑他們帶領的民主運動三十年一事無成。這群昔日的社運精英是否示威者口中的「時代革命」，想要革走的對象？劉慧卿對此激動否定：「如果你抹殺這班人所做的事，我們是不會接受。」

重返街頭 「瞓街卿」的「反送中運動」

由記者走上街頭抗爭，後來走入議會做了七屆議員，劉慧卿的社運、從政路，轉眼走了三十多年。2016年立法會選舉前，劉慧卿宣佈告別議會，不再參加選舉，回復市民身份走回街頭。街頭抗爭對她來說並不陌生，而佔領道路的示威手段，她更加可算是「始祖」。

96年會展示威變「瞓街卿」

1996年12月10日，適逢國際人權日，首屆特區政府行政長官選舉即將在會展舉行，而當時外界已篤定董建華為首任特首，劉慧卿聯同數十民主派人士到會展外示威。「他們封了整條路，整條港灣道全封了，有幾百個警察。」他們被警察指往消防局示威，令劉慧卿不忿，「我們當然不想，他們已經用鐵馬攔住了會展。我們二十多人就遊行，大家繞著手在鐵馬外包圍會展遊行，怎料過了消防局，冇鐵馬喎！冇鐵馬梗係出去啦。出去邊，梗係門口嗰邊啦！」她憶述，當時看到沒有圍攔便衝出馬路，警察如臨大敵衝過來，她們便躺在馬路上，最後被警察拘捕。這次是劉慧卿首次被捕，也是這一次，她被稱為「瞓街卿」。

今年6月起因反修例掀起一場政治風暴，激發連場示威衝突，這場「無大台」的運動中，抗爭手法愈演愈烈，曾任七屆立法局及立法會議員的劉慧卿，以市民身份多次參與反修例遊行集會。身經百戰的劉慧卿說，她從未經歷如此浩大的社會運動，更形容這是89年來最龐大規模的一次，「當年打風下著大雨集會，好震撼。當然這次818（8月18日維園集會）也是下大雨，還有170萬人。」

回到這個衝擊過後的立法會，劉慧卿說毫無感覺，也不覺得自己過去的職業被衝擊和唾棄。（黃舒慧攝）

冀以和理非爭取國際支持

「我自己的立場多年來都是和平、理性、非暴力、非粗口，所謂『和理非非』。現在好多人說沒有最後一個非，他們說冇得傾，現在粗口『周街飛』。」這場運動中，劉慧卿沒有站在前線、中線或後線，她只參與了民陣的和平遊行和集會，並未涉及衝突場面。有示威者主張「以武制暴」╴當政府一直不願答應五大訴求，他們便將抗爭手段升級，揚言要以死相搏，投擲磚頭和堵路等場面不斷出現，劉慧卿的想法顯然與這班示威者不同，但她也表示理解。「那個人做什麼，是他自己的決定，他亦都會為自己的言行去負責，自由社會就是這樣。」

劉慧卿：今天香港的主流還是「和理非」

劉慧卿相信，群眾運動的力量來自群眾，群眾不支持的運動是難以成功，而今天香港的主流還是「和理非」。「你無端端寫我們要去做些什麼，沒有人回應你的話，你咪啞晒；你一寫完一呼百應的話，你咪開心囉。這不是大台細台的問題，沒有領袖，你要有自己的智慧。如果沒有的時候，你四個人去做，或者300人去做，你望一望後面，沒有人的，怎麼搞呢？」

和平抗爭獲國際社會支持

對於政府的暫緩修例的決定，有人認為若非6月12日示威者行動升級，並不能拉倒這條修訂案；也有人認為應歸功和平示威下，警方暴力曝露於國際才帶給政府壓力，作為堅實「和理非」主義者的劉慧卿就斷言，暫緩法案是源於國際社會的力量，而若要爭取國際支持，港人絕不能放棄「和理非」。「當日譚耀宗走到中聯辦，出來跟記者說，『其實王主任（王志民）話條草案是沒有問題，不過現在都不做了。』為什麼呢？他說『這幾日啊，外國政府出了67份聲明。』67份聲明他們就收返（草案）。為什麼她們出67份聲明？就是因為她們看見這場運動，大致上是好和平，如果轉了調，我相信好多政府是不會支持。」劉慧卿說。

港人、外媒和外國政府是三角形關係

劉慧卿形容，港人、外媒和外國政府是三角形關係，互相影響。「香港有人抗爭，和平理性非暴力，吸引外媒報道。他們報道得多，令到他們自己的國家內的人，以及他們的政府和國會議員發聲。」她認為，一旦香港示威進入激進流血模式，外國政府支援力度會減低，「如果你打到砰令彭冷，好像敍利亞、伊拉克和委內瑞拉那樣，我覺得不會個個政府出聲，她們會叫你停，不要流血，但不會太積極。」

如果你打到砰令彭冷，好像敍利亞、伊拉克和委內瑞拉那樣，我覺得不會個個政府出聲，她們會叫你停，不要流血，但不會太積極。 劉慧卿

劉慧卿說，這場運動的關鍵是國際支持，而她最近也積極與外國政要會面，講及香港的情況，亦與英國方爭取向港人發放BNO。（黃舒慧攝）

堅信和理非 劉慧卿：「你不喜歡便批評我！」

即使在這場新興示威浪潮中，三次逾百萬人的遊行，政府仍拒絕答應民間的五大訴求，使和理非受到前所未見的挑戰，有示威者說：「是你（政府）教我和平遊行是沒用」，但劉慧卿選擇堅持所信。「有人話要升級，那你便升級吧，看有幾多人同你升，我不會攬住你隻手。你亦不可以叫我去升級，做些我幾十年都不支持的事。我沒有出來鬧你，我只是說，我幾十年相信的是什麼，我亦都會繼續這樣做。外國記者和本地記者訪問我，我都是這樣說，你不喜歡便批評我，不緊要，沒有問題的。」

有人話要升級，那你便升級吧，看有幾多人同你升，我不會攬住你隻手。你亦不可以叫我去升級，做些我幾十年都不支持的事。 劉慧卿

劉慧卿不同意衝擊行為，認為群眾也不會支持。（黃舒慧攝）

議會被質疑遭建制派把持 劉慧卿籲選舉重奪議會

然而她的想法似乎與部分示威者有分歧，衝擊連連發生，甚至連立法會大樓也一度被衝破。今年7月1日，民陣一如以往在港島區舉辦大遊行，由銅鑼灣維園出發前往政府總部，而另一邊箱在金鐘立法會外及夏愨道，一早已被示威者佔領，示威者更在下午開始衝擊立法會大門，入夜之後大舉攻進大樓內。當時有立法會議員曾打算勸阻示威者衝擊，惟示威者稱其已有被捕的準備，繼續衝擊大樓入內破壞，猶如一手將議會莊嚴的畫皮撕破。有示威者在佔領立法會後讀出宣言：「現任特區政府已非港人所願，立法會選舉制度更無法表達民意，尤以功能組別為甚，淪為政治工具。」

劉慧卿回到這個工作多年的地方，破爛、滿是塗鴉的立法會大樓，大門被圍上木板，「煲底」也用膠帶圍封，讓她不能進內。她指自己已很久沒有回來，還相當灑脫的說：「我拎得起，放得下。」她直言自己已全身而退，對於立法會被衝擊也無太大的感覺。不過，她就不同意這個行為，「不過他們要做，他們就要承受個後果。就算是民主黨的議員都不認同的，都叫他們不要這樣做，但他們都照做，無辦法。」

七月一日示威者衝擊立法會，塗烏區徽。（資料圖片/羅國輝攝）

當日示威者攻入議事廳，亦有立法會議員伴隨進內，包括民主黨議員鄺俊宇。劉慧卿就笑言，這反映了她已無參與民主黨的事務。「我沒有跟他們談過衝不衝進去，我都唔知添。不緊要，我已經退了下來，他們做自己的事⋯⋯我又唔會返去扮大佬。」

她認為縱使議會有缺憾，但每個地方始終要有議會存在，不能說廢便廢，應該繼續爭取改變。「我們當然想改選舉制度，令到所有議員都是民選，但係個議會係有它的功能，你廢了議會的功能，那麼誰來做呢？如何通過法例呢？預算案呢？不用通過嗎？無政府嗎？我當然不會贊成無政府啦⋯⋯如果你話，你整返好，我再整爛你。我不會同意，你要整你咪去整囉，睇你點囉。我相信大部分市民都不同意。」有人批評在如今存在功能組別的議會制度下，立法會已被建制派把持，劉慧卿即時駁斥：「夠不夠票都好，你都係要通過（議案），咁你咪選多啲人入去囉！」

你廢了議會的功能，那麼誰來做呢？如何通過法例呢？預算案呢？不用通過嗎？無政府嗎？我當然不會贊成無政府啦⋯⋯ 劉慧卿

劉慧卿至今仍然相信議會抗爭之路是有效的。（黃舒慧攝）

絕不同意議員功能已廢：「你有事又叫議員快啲嚟？」

「立法會選舉制度無法表達民意」，示威者在立法會議事廳讀出宣言。91年立法局開始加入地區直選議席，惟相隔超過20年，議會仍非全面直選，還經歷過DQ風波，讓示威者對議會政治失去信心。經常有人質疑民主派議員只迷戀於議會內爭取民主，但票數永遠不敵建制派，間接令民主運動停滯20年，故提出以街頭抗爭取代議會抗爭。劉慧卿斬釘切鐵的反駁：「說我們爭取不到民主政制，我同意，但說我們冇用，我是不會接受。亦都不是我，抑或民主黨，這幾十年來，是我們幾百萬人的爭取，得到什麼？得到我們現享有的自由、人身安全、法治、司法獨立。如不是大家幾十年來的努力，我們可以很快，幾日或者幾個星期，馬上變成澳門，或者變成廣州。」

劉慧卿說得激動，又反駁說立法會有其職能，而立法會議員更在抗爭時發揮作用，「你話班人冇大台，你唔好來到扮大佬啊。但當有事就Call到你爆㗎喎！喂議員快啲嚟啦，你問下佢地！當然不會找我，我不是議員。議員咪去囉，議員廷（林卓廷）咪被人打囉！」

說我們冇用，我是不會接受。亦都不是我，抑或民主黨，這幾十年來，是我們幾百萬人的爭取，得到什麼？得到我們現享有的自由、人身安全、法治、司法獨立。 劉慧卿

劉慧卿指十一月的區議會選舉相當重要，若然大勝即能左右下屆特首選舉。（黃舒慧攝）

選舉再起「風雲」？ 冀以兩場選戰撼動特首選舉

「11月的區議會選舉呢就好得意啦，如果好多民主派當選，不論那個黨那個派，區議會是可以選百幾票入去行政長官選舉委員會，嘩，我想話嚇死佢哋（中共）啊！」劉慧卿不單堅持議會路未盡，希望在未來兩次選舉中奪取多數議席，從而影響2022年的特首選舉，想法和戴耀廷提出的「風雲計劃」相近。「3百幾4百個區議員當中，你佔多數的話，你就全取那些票架啦。」

上屆特首選舉中，三位候選人均來自建制陣營，而林鄭月娥仍然能夠以777票過半數當選。若然中央下令建制陣營「歸隊」，與民主派心儀之候選人單對單，或會照樣壓倒性勝過泛民，劉慧卿的如意算盤能否打響？「或者佢又出多個黎同佢爭呢。因為有好多人就是不忿氣的，或者曾俊華再選呢，上次中央也叫他不要出。梁振英都是689票而已。」劉慧卿說，商界和專業界別並非十分「聽話」，「你看上一次民主派都已經有3百幾還是4百幾票架，你再多百幾二百票，佢哋爆血管都似！」

然而中央擁有對港釋法權，可以篩選「愛國愛港」人士出選特首，最終民主派的人選或有機會不能入閘，劉慧卿卻不太擔心。「可能會（篩選），但壓力會好大，去選那個人會應承更多東西，因為他知道自己是低票當選。政治是講實力，如果只得300幾票，有什麼實力？對他們那邊有好大壓力，第一件事就要夾住個人不讓他出來選，怕分票，這樣他們內部已經出血。然後出選的人都要妥協這一邊（民主派），個局勢就不同了。如果立法會又有多點票，功能組別又有，咁佢真係死得。」

然而這個盤算似乎已是泛民多年來的策略，惟主權移交後經歷五屆特首選舉，均未能成功。若今次再次失敗，選舉式的民主運動是否等同空轉？劉慧卿就坦言沒有辦法，只能繼續做。「我們這麼多年都是這樣，難道我們冚唪唥自刎死嗎？區議會我們都是少數，都要照做。我們又不是拿槍革命，那怎麼辦？」

我贊成傾，傾會包括妥協，政治就是妥協的藝術，我相信好多香港市民是明白的，不會話『冇得妥協㗎』。 劉慧卿

對於2010年走入中聯辦，劉慧卿至今毫不後悔。（黃舒慧攝）

支持溝通解決問題：「政治是妥協的藝術」

2014年雨傘運動爆發，政改方案也被否決；5年過去，隨著反修例運動爆發，「普選」再次成為社會熱切討論的議題，而這次各方繼續堅持不讓，香港局面如入死胡同。就著普選的問題，劉慧卿就認為要必須溝通，「我從來都贊成要傾，這個我是不會改變的，我從來都贊成溝通，因為這叫做政治的解決方法。我贊成傾，傾會包括妥協，政治就是妥協的藝術，我相信好多香港市民是明白的，不會話『冇得妥協㗎』。」

早於2010年，也曾有一股討論政改的風潮，當時劉慧卿與民主黨成員到中聯辦與中方人員會面，終使民主黨支持政府的政改方案，新增5席超級區議會席位，惟普選進程原地踏步。這次經歷不單令民主派內訌，更令民主黨被外界質疑是「賣港」，間接令普選夢碎，被冠上「民主千古罪人」之名。然而去到2014年，民主黨就反對通過當時的政改方案。劉慧卿說，2014年的政改方案是假普選，故不會認同，但2010年走入中聯辦，到今天她仍然覺得沒有問題，「如果時光倒流我都會支持。」