【區議會選舉】Plan A、Plan B同入閘　替補變撞區　邊區最重災？

區議會選舉提名期於上周4（17日）截止，定於下月投票。多位參選人在提名期截止前，仍未被選舉主任確認參選資格。有參選人擔心被DQ（取消資格），而導致選區沒有民主派人士出選，故紛紛派出「Plan B」作賽。然而，Plan B入閘後，Plan A參選人的提名資格才獲確認，形成雙雙入閘的情況，在元朗、荃灣、沙田、中西區等多個選區，也出現這現象。

派Plan B變相撞區

今年區議會選舉將於11月24日舉行，部份候選人的提名資格，遲於提名期截止（10月17日）之後才獲確認。民主派人士經過協調，於部份「DQ高危族」選區中，派出後備人選（Plan B）參選，以防原先的參選人被DQ，令該區缺乏民主派出選，造就建制派自動當選。然而，提名期截止之後，選舉主任才確認那些選區的Plan A的提名資格，遂使該區Plan A和Plan B雙雙入閘，變相撞區。

10月24日舉行選舉簡介會。（ 資料圖片/ 梁鵬威攝）

朱凱迪新西團隊區區撞

多區出現Plan A和Plan B一同入閘的情況。朱凱廸出選元朗八鄉南，同區的徐卓然被視為Plan B，後來朱凱廸入閘，二人變相撞區，與建制派競逐席位；另外同為「朱凱廸新西團隊」、出選荃灣海濱的岑敖暉，同樣在提名期截止後入閘，另外一當區參選陳宇希則被視為Plan B參選；元朗屏山南、元朗盛欣、元朗水邊及元朗洪福等選區，均有Plan A及Plan B一同入閘，涉及來自「朱凱廸新西團隊」的候選人；而沙田沙角、中西區觀龍和中西區西環等選區，也是Plan A 和Plan B撞區。

曾於村代表選舉中被DQ的朱凱廸，在本屆區議會選舉中得到參選資格。（資料圖片/盧翊銘攝）

向選民解釋事件籲集中票源

西環區候選人彭家浩在提名期結束後1小時，方被通知成功入閘，另一位候選人黃美𡖖則在提名期截止前一刻參選，並已停止選舉工程，她被視為彭家浩的「Plan B」人選。彭家浩表示，要透過宣傳解釋事件，令選民轉為支持「Plan A」。不過，他直言做法可能牽涉選舉條例，故要小心解釋。

彭家浩補充，選舉主任在提名期過後才通知參選人能否入閘，令到民主派參選人要較遲才可以用候選人身份作出宣傳，為建制派製造了優勢。他又稱，雖然Plan B終止選舉工程，仍可能有選民不了解選舉情況而投了Plan B。但他仍然不擔心會影響選舉結果，「唔夠膽講會唔會影響最後結果，但係呢場運動令到呢場選舉白熱化。」

今屆區議會參選人之中，僅得黃之鋒仍未被確認參選資格。(資料圖片/ 李澤彤攝)

或形成自己人打自己人

中西區觀龍區候選人周世傑的參選宣言中，稱自己為另一候選人梁晃維的「Plan B」，而梁晃維成功入閘，周已停止選舉工程。周世傑就認為，難免會有人不知道當區的情況而投錯票，阻礙集中票源，令自己人打自己人的情況出現。他又指，選舉主任拖延確認提名，已為參選人製造不安及不便，「對面你見到保皇黨民建聯好順利入閘，集中火力宣傳。」

中西區觀龍區參選人梁晃維於10月8日提交提名表格參選，卻於10月17日提名期截止後4日才獲確認參選資格。（資料圖片/ 龔嘉盛攝）

首次出現正選後備齊入閘情況

民主派的「Plan B」策略源於2016年立法會換屆選舉。當時選舉主任要求參選人在法定提名表格之外，額外提交一份確認書，承諾擁護《基本法》及保證效忠香港特別行政區。曾稱主張「香港獨立」的立法會新界東參選人梁天琦雖然簽署確認書，仍遭選舉主任DQ，遂派出青年新政的梁頌恆擔任Plan B代為出選。此後的選舉亦有類似情況，但同樣是Plan A「落馬」後，才由Plan B頂替。而提名期截止後，才通知參選人，其提名是否獲得確認，導致Plan A和Plan B雙雙入閘的情況，於今年區議會選舉才首次發生。

香港眾志成員周庭去年報名參加立法會港島區補選，遭選舉主任裁定她不擁護《基本法》，提名無效，故由區諾軒代為出選。（資料圖片/盧翊銘攝）

民主派憂影響選舉局勢

曾於立法會港島區補選中，擔當周庭Plan B的區諾軒指，Plan A及Plan B雙雙入閘難免影響民主派的選舉局勢。他表示，Plan B本來就是不必要，只是因為選舉主任在提名期結束之前，仍然沒有答覆參選人的候選資格，才逼於無奈派出Plan B。「整個行程序有問題，不應該有DQ存在。由選舉主任審查參選人政治立場這動作也應該早早了結。」區諾軒補充，選舉主任屢次查問參選人立場，不單是拖延了參選人開展選舉工程，更令參選人耗費精力回應，或難以專注街站工作。

周庭就「3.11」港島立法會補選提選舉呈請，法庭上月裁定周庭勝訴，裁決令在補選中勝出的立法會議員區諾軒，被裁定為「非妥為當選」。區諾軒就結果向終審法院申請上訴許可（資料圖片/黃寶瑩攝）

學者稱選情要視乎候選人如何解說

中文大學政治與行政學系副教授馬嶽則表示，會出現DQ本身就是不公平。他解釋，當有一方並不需要擔心會否被取消提名資格；而另外一方就要擔心，入閘後更加要在準備選舉工程時，考慮如何運用資源解釋事件而不犯法，故此選舉並不公平。他認為，這個局面會否影響選情，則要視乎候選人如何在選舉工程中解釋事件。

2019年區議會選舉，中西區西環區候選人有張國鈞、彭家浩及黃美𡖖；

中西區觀龍區候選人有楊開永、梁晃維、周世傑；

元朗八鄉南候選人有朱凱廸、黎永添、徐卓然；

荃灣汀海濱區候選人有岑敖暉、莫遠君、鄒秉恬、陳宇希；

元朗屏山南區候選人有鄧龍威、梁德明、張偉琛、黃頌銘；

元朗盛欣候選人有林慧明、黃國雄、區國權、莊豪鋒；

元朗水邊候選人有袁敏兒、黎國泳、潘倩敏

（排名不分先後）