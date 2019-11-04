【11.2集會】示威者灣仔大逃亡　隱身山野逃生　直升機沿路監視

反修例運動持續近五個月。上周末（2日），港島多處再有遊行示威，當中逾百名民主派候選人在維園草地舉行集會。自警方於維園施放第一枚催淚彈後，港島多處的示威者展開連場的逃亡。直升機遙遙在半空視察示威者逃亡路線，而港島的大街小巷與山野，都是他們亡命之處。

港島地形山多平地少，每次大型遊行集會後，群眾要離開都像一趟求生旅程。（梁鵬威攝）

上周末下午約3時，逾百名民主派候選人於維園舉行集會。警方於記利佐治街近維園入口戒備，黑衣人潮魚貫進入維園，並高呼：「入維園先呀，唔好X啦。」及至約下午4時，防暴警察高舉黑旗後，進入維園驅散聚集人士，並施放多輪催淚彈。集會人士隨即被分成兩批，維園示威者往天后方向散去，而銅鑼灣一帶的人則冒著催淚煙，奔往灣仔往金鐘方向。

2019年6月15日，反修例支持者梁凌杰於金鐘太古廣場墮下，送往律敦治醫院後證實不治。約四個月後，示威者刻意繞過律敦治醫院，循山覓路前行。（梁鵬威攝）

皇后大道東激戰

其中一支散入灣仔內街的隊伍，則跑至皇后大道東。曾有人打算遁入山中，卻有站在路邊的街坊提醒：「唔好上山呀。」 於是，小隊又匯聚至皇后大道東往太古廣場方向前進 ，其間直升機一直在上空盤旋。鉅料，前方高位傳來人聲指，「走呀，有防暴呀！」警車趕至，有示威者決定在皇后大道東設防線。未幾，演變成一輪激戰。

逾300名黑衣示威者再度站滿一段皇后大道東，並與警方展開激戰。（曾雪雯攝）

當時，有示威者快速沿皇后大道東跑回胡忠大廈一帶，防暴警與示威者展開相距僅100百米。防暴警施放多輪催淚彈，現場白煙裊裊。有示威者一度後退，當中有人大叫：「反抗唔係得個講字㗎！」不久，逾300名黑衣示威者再度站滿一段皇后大道東，沿途高叫口號，「香港人，反抗！」皇后大道東再度混雜防暴警子彈聲、上空的螺旋槳噪音，以及示威者的口號與敲撃聲。

大批示威者在修頓球場被圍困，警方拘捕數十人。（資料圖片／梁鵬威攝）

警終止港島兩集會

有分析指警方驅散策略有變，於銅鑼灣、灣仔一帶佈駐重兵，以阻止東西兩邊的示威者匯聚。約下午5時許，警方要求中環遮打花園及愛丁堡廣場的集會終止。而在灣仔多處，警方則展開驅散及圍捕行動。當時，有大批示威者於灣仔修頓球場被圍捕。而在一街之隔的皇后大道東，警方則以裝甲車及水砲車驅散示威者。

港島主要幹道已被警方佈防，示威者像甕中之鱉，卻又突破重圍遁入街頭。（梁鵬威攝）

遁山逃生記：半山街坊、司機成哨兵

面對水砲車驅散，示威者在灣仔內街分散逃亡。最終，有近百名示威者選擇遁山逃生。「畀冇裝嘅、女仔行先呀」，奔往山上的人潮中不時有人向山下高叫。

持續22周的反修例示威浪潮，示威成了不少香港人的日常。抗爭與日常生活交錯。（梁鵬威攝）

百多名黑衣示威者就這樣帶著刺鼻的催淚煙跑進山野，展開未知的逃亡。沿途有熱心半山住戶特意乘升降機下樓，向逃亡者講解不同山路能抵達的目的地。有住戶在家中提醒黑衣者，灣仔警力佈防。有沿山路前進的司機，甚至調低私家車窗戶提醒在場人士，「唔好落去啦，下面好多防暴呀」。

縱然眾人逃往山上，直升機仍舊在上空監視逃亡者的去向。（曾雪雯攝）

和理非無裝女首次逃山

C小姐是逃往山上的一員。連月來反修例風波持續，周末日的示威已持續至第22個星期。C由於身體稍弱，一直是個無裝備的和理非。這天她原定隨友人從銅鑼灣遊行往中環，但隨事態急轉直下，她順著大夥的逃生路線來到灣仔半山，「第一次會諗要行上山」，她說。

從下午走至黃昏，示威者像草原上遷徙的族群。面對未知，他們只能信任身邊的同伴。（梁鵬威攝）

於她，上山是個風險極高的行為，尤其當她知道防暴警隨時能沿山路乘警車包抄。但因為信任同伴，她順著人潮奔往山上。近來，示威風險日增，被問到她為何仍然堅持出席遊行示威？她指，身為土生土長的香港人，從沒半刻打算放棄香港，「坦白講我仍然係無上前線嘅勇氣同覺悟，覺得自己好廢，出嚟都冇乜用咁，呢一份矛盾每一次都會喺心裡面浮現」。然而，每當看到新聞又有示威者或市民被捕，又會讓她決定走出來。「佢哋可能賺錢多過我、有家室、細過我仲讀緊書。如果我哋放棄咗唔行出嚟，就真係無人可以救到佢哋。」C小姐說。

入夜後，有市民收集皇后大道東一帶的子彈殼。當中發現一枚大陸製的殺蟑螂藥。（曾雪雯攝）

示威者之間的情誼，是他們在逃亡時唯一的求生方法。入夜後，示威者開始商討去向。其時，修頓仍有大批防暴，有人先下山探路。回來後，再呼籲眾人一起下山，「手足一齊行唔好落單呀」，「畀老人家、女仔行先呀」。由是者，C小姐又再進入示威者人潮中。

下山後，頭上盤旋的直升機消失，灣仔街道仍舊充滿刺鼻的催淚彈氣味。在山上，眾人像生死相交；下山後，大家當回萍水相逢的路人。示威者脫下面罩後，再次消失於灣仔街頭。沒有人回頭道別，倒是有人說，「手足小心呀，煲底見」。